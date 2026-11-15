Sultanpur Lodhi Assembly: कभी SAD का मजबूत गढ़, 2022 में हुआ तख्ता पलट; क्या 2027 में होगी अकाली दल की वापसी?

Sultanpur Lodhi Election 2027: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में सुल्तानपुर लोधी सीट पर मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि पुराने राजनीतिक प्रभाव और नए स्थानीय समीकरणों के बीच भी होने वाला है. कपूरथला जिले की यह विधानसभा सीट ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से खास पहचान रखती है. सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव से जुड़ी इस धरती पर शिरोमणि अकाली दल (SAD) का लंबे समय तक राजनीतिक प्रभा रहा है. लेकिन 2022 में इस सीट का तख्ता पलट हुआ और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने इस सीट पर जीत हासिल की. ऐसे में सवाल है कि क्या 2027 में SAD इस सीट पर अपना पुराना प्रभाव दोबारा कायम कर पाएगा?

सुल्तानपुर लोधी में किसका राजनीतिक दबदबा रहा है?

सुल्तानपुर लोधी विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास बताता है कि इस इलाके में किसी एक पार्टी का लगातार दबदबा नहीं रहा है. 2007 में, शिरोमणि अकाली दल के सरबजीत सिंह मक्कड़ जीते थे. इससे पहले, 1997 और 1985 में अकाली दल के उम्मीदवार जीते थे. वहीं, 2012 और 2017 में, कांग्रेस के नवतेज सिंह चीमा ने लगातार दो चुनाव जीतकर अकाली दल की चुनौती को हरा दिया.

2012 में, नवतेज सिंह चीमा ने SAD उम्मीदवार उपिंदरजीत कौर को 4,298 वोटों से हराया था. 2017 में, दोनों ने चुनाव लड़ा, जिसमें कांग्रेस लगभग 8,162 वोटों के अंतर से जीती. इस तरह, इस सीट को वापस पाना अकाली दल के लिए पहले से ही एक चुनौती बन गया था.

2022 में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने कांग्रेस और SAD का खेल कैसे बिगाड़ा?

2022 के विधानसभा चुनाव सुल्तानपुर लोधी की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए। उस समय पंजाब में आम आदमी पार्टी की लहर थी, और कांग्रेस पार्टी एंटी-इनकंबेंसी का सामना कर रही थी. इसी बीच, कांग्रेस ने अपने मौजूदा MLA नवतेज सिंह चीमा को फिर से टिकट दिया. इससे नाराज़ होकर, उस समय की कांग्रेस सरकार में मंत्री राणा गुरजीत सिंह के बेटे राणा इंदर प्रताप सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का एलान किया.

राणा इंदर प्रताप सिंह ने कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने मौजूदा MLA पर भरोसा जताया. इसलिए, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया. उनके पिता राणा गुरजीत सिंह ने भी अपने बेटे को सपोर्ट करने में एक्टिव भूमिका निभाई. इस बगावत ने कांग्रेस के चुनावी तालमेल पर असर डाला.

नतीजा यह रहा कि मुकाबला कड़ा था. राणा इंदर प्रताप सिंह 41,337 वोटों से जीते, जबकि आम आदमी पार्टी के सज्जन सिंह चीमा 29,903 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जो 11,434 वोटों का मार्जिन था. सबसे हैरान करने वाली बात अकाली दल का प्रदर्शन था. पार्टी ने कैप्टन हरमिंदर सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें सिर्फ़ 17,468 वोट मिले और वे तीसरे नंबर पर रहे. कांग्रेस के नवतेज सिंह चीमा 13,459 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रहे. इस तरह, एक ऐसी सीट पर जहां कभी अकाली दल का दबदबा था, पार्टी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और आम आदमी पार्टी दोनों से पीछे रह गई.

2027 में SAD के सामने क्या चुनौतियां होंगी?

2027 के चुनावों में अकाली दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपना खोया हुआ सपोर्ट बेस वापस पाना होगा. 2022 के नतीजों ने दिखाया कि यहां सिर्फ़ पार्टी की पारंपरिक पहचान के आधार पर चुनाव जीतना आसान नहीं है. लोकल लीडरशिप, कैंडिडेट की लोकप्रियता और पर्सनल पॉलिटिकल डायनामिक्स भी नतीजों पर असर डाल सकते हैं.

दूसरी ओर, राणा इंदर प्रताप सिंह की 2022 की जीत ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की पॉलिटिकल ताकत को भी दिखाया. आम आदमी पार्टी भी पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी, इसलिए उसे इस सीट के लिए एक मज़बूत दावेदार माना जा सकता है. नवतेज सिंह चीमा का लंबे समय से राजनीतिक प्रभाव और संगठनात्मक आधार भी कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण होगा.