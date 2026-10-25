Phillaur Assembly History: अकाली दल ने 7 बार कैसे मारी बाजी? दिलचस्प है 1977 से 2022 तक का चुनावी इतिहास

Phillaur Assembly Constituency History: पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज करनी शुरू कर दी हैं. इस बीच जालंधर जिले की फिल्लौर विधानसभा सीट पर भी सबकी नजरें रहेंगी. अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल का ऐतिहासिक रूप से मजबूत प्रदर्शन रहा है. 1977 से 2022 तक हुए 10 चुनावों में अकाली दल ने 7 बार जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 3 बार विजयी रही. हालांकि, 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर अकाली दल के सिलसिले को रोक दिया.

फिल्लौर विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास

फिल्लौर सीट पर 1977 में अकाली दल के सरवन सिंह ने जीत दर्ज की. इसके बाद उन्होंने 1980 और 1985 में भी लगातार जीत हासिल की. 1992 में कांग्रेस के संतोख सिंह चौधरी ने सीट पर कब्जा जमाया, लेकिन 1997 में सरवन सिंह ने फिर जीत हासिल की.

2002 में कांग्रेस के संतोख सिंह चौधरी MLA बने. इसके बाद, 2007 में सरवन सिंह ने अकाली दल को जीत दिलाई. 2012 में अकाली दल के अविनाश चंदर ने और 2017 में बलदेव सिंह खैरा ने सीट जीती. इस तरह, लगातार कई चुनावों में अकाली दल का असर दिखा है.

2022 में कांग्रेस ने कैसे पासा पलटा?

2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस ने विक्रमजीत सिंह चौधरी को मैदान में उतारा, जबकि बलदेव सिंह खैरा ने अकाली दल के लिए चुनाव लड़ा. विक्रमजीत सिंह चौधरी को 48,288 वोट मिले, जबकि बलदेव सिंह खैरा को 35,985 वोट मिले. कांग्रेस 12,303 वोटों के अंतर से जीती. आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रेम कुमार 34,478 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

2027 में चुनाव किसके पक्ष में होगा?

फिल्लौर में 2027 का मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है. कांग्रेस के सामने अपनी पिछली जीत को बनाए रखने की चुनौती होगी, जबकि अकाली दल अपनी पारंपरिक पकड़ वापस पाने की कोशिश करेगा. आम आदमी पार्टी भी यहां एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर मौजूद है.