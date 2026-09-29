Moga Assembly Seat: जब अमनदीप कौर अरोड़ा ने सोनू सूद की बहन को दी थी मात, काफी दिलचस्प है सीट का सियासी इतिहास

Punjab Assembly Election 2027: पंजाब की राजनीति में विधानसभा सीटों के समीकरण अक्सर एक चुनाव से दूसरे चुनाव में बदलते रहे हैं. मोगा विधानसभा सीट भी ऐसी ही सीट है, जहां लंबे समय तक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का प्रभाव दिखाई दिया, लेकिन 2022 में आम आदमी पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए सीट अपने नाम कर ली. अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मोगा की सियासी तस्वीर पर फिर नजर है. खास बात यह है कि पिछले चुनाव में यहां AAP की डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने कांग्रेस उम्मीदवार और अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद को 20,915 वोटों के अंतर से हराया था.

मोगा का पुराना चुनावी इतिहास क्या कहता है?

मोगा सीट का इतिहास देखें तो कांग्रेस का यहां लंबे समय तक मजबूत आधार रहा है. उपलब्ध चुनावी रिकॉर्ड के मुताबिक, 1962 से 2022 तक अलग-अलग चुनावों में कांग्रेस, अकाली दल और बाद में AAP समेत कई दलों ने जीत दर्ज की. 1997 में शिरोमणि अकाली दल के तोता सिंह ने जीत हासिल की. 2002 और 2007 में कांग्रेस के लाल सिंह विजयी रहे, जबकि 2012 में कांग्रेस के जोगिंदर पाल जैन ने बाजी मारी. 2013 के उपचुनाव में जैन अकाली दल के टिकट पर जीते.

2017 में बेहद करीबी मुकाबला

2017 में कांग्रेस के डॉ. हरजोत कमल ने AAP के रमेश ग्रोवर को महज 1,764 वोटों से हराया था. हरजोत कमल को 52,357 और ग्रोवर को 50,593 वोट मिले. इससे उस चुनाव में दोनों दलों के बीच बेहद करीबी मुकाबला सामने आया.

2022 में AAP की बड़ी जीत

2022 में तस्वीर पूरी तरह बदल गई. AAP की डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा को 59,149 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की मालविका सूद को 38,234 वोट मिले. अरोड़ा ने 20,915 वोटों से जीत दर्ज की. SAD के बरजिंदर सिंह माखन बराड़ 28,333 वोटों के साथ तीसरे और बीजेपी के डॉ. हरजोत कमल 10,606 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे. मालविका सूद को कांग्रेस ने 2022 में मैदान में उतारा था. वहीं, पूर्व कांग्रेस, विधायक हरजोत कमल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे.