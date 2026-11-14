Lehra Assembly: पंजाब की वो सीट, जहां से निकलीं दो सीएम की कहानियां; दिलचस्प है इस विधानसभा का चुनावी गणित

Punjab Assembly Election 2027: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी बिसात बिछने लगी है और राज्य की कई अहम सीटों पर राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है. इन्हीं में एक नाम लहरा विधानसभा सीट का भी है, जिसका इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है. यह वही सीट है, जिसने पंजाब को एक महिला मुख्यमंत्री दी और जहां मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कभी चुनाव लड़ चुके हैं. कभी कांग्रेस की मजबूत पकड़ वाली इस सीट पर अकाली दल ने सेंध लगाई और 2022 में आम आदमी पार्टी ने सत्ता का समीकरण बदल दिया.

लहरा सीट का राजनीतिक इतिहास क्या है?

लहरा विधानसभा सीट पंजाब के संगरूर जिले में आती है और संगरूर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. इस सीट का चुनावी इतिहास काफी दिलचस्प रहा है. यहां कभी कांग्रेस का दबदबा रहा तो कभी अकाली दल और अन्य दलों ने भी अपनी ताकत दिखाई.

1977 के विधानसभा चुनाव में यहां से निर्दलीय उम्मीदवार चितवंत सिंह ने जीत दर्ज की थी. 1980 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) के अमर सिंह विधायक बने. इसके बाद 1985 में शिरोमणि अकाली दल के इंदरजीत सिंह ने जीत हासिल की.

हालांकि, 1992 के चुनाव के बाद इस सीट पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ बन गई. राजिंदर कौर भट्ठल ने 1992, 1997, 2002, 2007 और 2012 में लगातार पांच चुनाव जीतकर अपना राजनीतिक दबदबा कायम रखा. इस दौरान वह पंजाब की मुख्यमंत्री भी बनीं.

दो मुख्यमंत्रियों से जुड़ा है इस सीट का इतिहास

लहरा का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पंजाब की दो मुख्यमंत्री हस्तियों का इससे खास जुड़ाव रहा है.

पहली हैं कांग्रेस की राजिंदर कौर भट्ठल. वह नवंबर 1996 से फरवरी 1997 तक पंजाब की मुख्यमंत्री रहीं. वह राज्य की पहली और अब तक की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं. लहरा से लगातार पांच चुनाव जीतने का उनका रिकॉर्ड इस सीट पर कांग्रेस की पुरानी ताकत को दिखाता है.

दूसरे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान. उन्होंने 2012 के विधानसभा चुनाव में पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब (PPP) के टिकट पर लहरा से चुनाव लड़ा था. हालांकि, वह तीसरे स्थान पर रहे थे. बाद में 2022 में धूरी से जीतकर पंजाब के मुख्यमंत्री बने. यानी दोनों नेताओं का राजनीतिक सफर लहरा से जुड़ा रहा है, लेकिन यहां से विधानसभा जीतने का गौरव भट्ठल को ही हासिल हुआ.

2017 और 2022 में कैसे बदले चुनावी समीकरण?

2017 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल के परमिंदर सिंह ढींडसा ने कांग्रेस की राजिंदर कौर भट्ठल को हराकर सीट पर कब्जा किया. ढींडसा को 65,550 वोट मिले, जबकि भट्ठल को 38,735 वोट हासिल हुए. जीत का अंतर 26,815 वोट था.

2022 में आम आदमी पार्टी ने यहां बड़ा उलटफेर किया. पार्टी के उम्मीदवार बरिंदर कुमार गोयल वकील ने 60,058 वोट हासिल कर जीत दर्ज की. अकाली दल (संयुक्त) के परमिंदर सिंह ढींडसा 33,540 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे. वहीं, राजिंदर कौर भट्ठल तीसरे नंबर पर चली गईं. गोयल ने 26,518 वोटों के अंतर से जीत हासिल की और पहली बार विधायक बने.