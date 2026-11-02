Ghanaur Assembly: क्या कांग्रेस और SAD 2027 विधानसभा चुनाव में कर पाएंगे वापसी? क्या है सीट का चुनावी इतिहास और समीकरण

Ghanaur Assembly Constituency History: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में घनौर सीट उन इलाकों में शामिल होगी जहां मुकाबला सिर्फ मौजूदा विधायक और विपक्ष के बीच नहीं, बल्कि पुराने राजनीतिक समीकरणों और बदलते जनादेश के बीच भी होगा. पटियाला लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा रही घनौर विधानसभा सीट ने पिछले कुछ चुनावों में लगातार सत्ता परिवर्तन देखा है. कभी शिरोमणि अकाली दल (SAD) का प्रभाव रहा, फिर कांग्रेस ने वापसी की और 2022 में आम आदमी पार्टी (AAP) ने बड़ी जीत दर्ज कर राजनीतिक तस्वीर बदल दी. ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस और SAD 2027 में AAP को हटा पाएंगे या नहीं?

1977 से 2022 तक बदलता रहा जनादेश

घनौर का चुनावी इतिहास बताता है कि यह किसी एक पार्टी की स्थायी सीट नहीं रही है. 1977, 1980 और 1985 में SAD ने जीत दर्ज की. 1992 में कांग्रेस ने वापसी की, जबकि 1997 में SAD फिर विजेता बनी. 2002 में कांग्रेस ने सीट अपने नाम की और 2007 में निर्दलीय मदन लाल थेकेदार ने जीत दर्ज की.

2012 में SAD की हरप्रीत कौर मुखमैहपुरा ने कांग्रेस के मदन लाल जलालपुर को महज 1,778 वोटों से हराया. 2017 में कांग्रेस ने जोरदार वापसी करते हुए मदन लाल जलालपुर के जरिए SAD को हराया. उन्हें 65,965 वोट मिले, जबकि SAD की हरप्रीत कौर को 29,408 वोट मिले.

2022 में AAP की एंट्री ने गेम बदल दिया

घनौर में मुकाबला 2022 में पूरी तरह बदल गया. AAP के गुरलाल घनौर को 62,783 वोट, यानी लगभग 48.1 प्रतिशत वोट मिले, उन्होंने कांग्रेस के मदन लाल को 31,765 वोटों के बड़े अंतर से हराया. SAD के प्रेम सिंह चंदूमाजरा 24,141 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. यह नतीजा कांग्रेस और SAD दोनों के लिए एक बड़ा झटका था. खास बात यह है कि 2022 में दोनों पार्टियों का कुल वोट शेयर AAP से बहुत पीछे रहा, हालांकि अकेले कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही.

2027 में कांग्रेस के पास क्या मौका है?

कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव बात घनौर में उसका पुराना बेस है. पार्टी 2002 और 2017 में जीती थी, और 2022 में भी दूसरे स्थान पर रही. अगर पार्टी अपने मजबूत लोकल कैंडिडेट, ऑर्गनाइजेशन और एंटी-इनकंबेंसी का अच्छे से फायदा उठाती है, तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है.

SAD के लिए आगे का रास्ता और मुश्किल

घनौर में SAD का ऐतिहासिक रिकॉर्ड मज़बूत रहा है. 1977 से 2022 के बीच, पार्टी ने यहां कई बार जीत हासिल की है और कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा विधानसभा चुनाव जीते हैं. हालांकि, 2022 में पार्टी सिर्फ़ 18.5 परसेंट वोट पर सिमट गई. इसलिए, सिर्फ़ अपने पुराने वोट बैंक पर निर्भर रहना SAD के लिए 2027 में वापसी के लिए काफ़ी नहीं होगा. पार्टी को अपने संगठन और लोकल राजनीतिक असर को फिर से मजबूत करना होगा.