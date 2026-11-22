Dera Bassi Election History: पंजाब की राजनीति में डेरा बस्सी विधानसभा सीट का अपना खास महत्व है. यह सीट लंबे समय तक शिरोमणि अकाली दल (SAD) का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में यहां का राजनीतिक समीकरण तेजी से बदला है. कभी अकाली दल के उम्मीदवार एनके शर्मा का दबदबा था, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) ने जीत दर्ज कर इस सियासी किले को ढहा दिया. कांग्रेस भी इस सीट पर लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही है. अब 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए डेरा बस्सी में मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें इस सीट का चुनावी इतिहास.

डेरा बस्सी सीट का पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल महत्व

डेरा बस्सी पंजाब के साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) ज़िले में एक असेंबली सीट है. यह पटियाला लोकसभा सीट के अंदर आता है. इस असेंबली सीट में डेरा बस्सी के साथ-साथ ज़ीरकपुर और लालरू जैसे बड़े शहरी इलाके भी शामिल हैं. चंडीगढ़-दिल्ली नेशनल हाईवे के पास होने की वजह से, यह इलाका पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली, और शहरी डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है.

2022 की इलेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक, बस स्टैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे मुद्दे चुनावी बहस में रहे हैं. ऐसे लोकल मुद्दे भी वोटर्स के फैसलों पर असर डाल सकते हैं.

2012 में SAD ने ज़बरदस्त बढ़त के साथ जीत हासिल की

2012 के विधानसभा चुनाव में, अकाली दल के कैंडिडेट एनके शर्मा ने 63,285 वोट हासिल करके जीत हासिल की थी, जबकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दीपिंदर सिंह ढिल्लों 51,248 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे. दोनों के बीच जीत का मार्जिन 12,037 वोटों का था. कांग्रेस कैंडिडेट जसजीत सिंह रंधावा को सिर्फ़ 9,484 वोट मिले. इस चुनाव से यह साफ़ हो गया कि डेरा बस्सी में अकाली दल की मज़बूत पकड़ है, जबकि कांग्रेस को अपनी पॉलिटिकल ज़मीन मज़बूत करने की ज़रूरत है.

2017 में कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन SAD ने अपनी पकड़ बनाए रखी

2017 के विधानसभा चुनाव में डेरा बस्सी में मुकाबला पहले से भी ज़्यादा दिलचस्प हो गया था. NK शर्मा ने एक बार फिर अकाली दल के टिकट पर चुनाव लड़ा. कांग्रेस ने दीपिंदर सिंह ढिल्लों को मैदान में उतारा, जबकि आम आदमी पार्टी ने सरबजीत कौर पर भरोसा जताया. NK शर्मा को 70,792 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के दीपिंदर सिंह ढिल्लों को 68,871 वोट मिले. इस तरह, अकाली दल ने सिर्फ़ 1,921 वोटों के अंतर से अपनी सीट बचाई. वहीं, AAP की सरबजीत कौर 33,150 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहीं. इस चुनाव में कांग्रेस ने अकाली दल को कड़ी चुनौती दी, और AAP ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.

2022 में AAP की जीत ने पूरा समीकरण बदल दिया

2022 के विधानसभा चुनावों में डेरा बस्सी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला. आम आदमी पार्टी ने कुलजीत सिंह रंधावा को मैदान में उतारा, जो 70,032 वोटों से जीते. कांग्रेस के दीपिंदर सिंह ढिल्लों 48,311 वोटों के साथ दूसरे और अकाली दल के एनके शर्मा 47,731 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

AAP ने 21,721 वोटों के अंतर से जीत हासिल की. ​​BJP के संजीव खन्ना को भी 26,963 वोट मिले. इस नतीजे से पता चला कि इस सीट के लिए मुकाबला अब अकाली दल और कांग्रेस तक सीमित नहीं रहा. AAP ने दोनों पारंपरिक पार्टियों को पीछे छोड़कर अपनी मजबूत पकड़ बनाई.

2027 में किसके राजनीतिक समीकरण उनके पक्ष में होंगे?

2027 के चुनावों में AAP के सामने डेरा बस्सी में अपनी पिछली जीत को दोहराने की चुनौती होगी. मौजूदा MLA कुलजीत सिंह रंधावा का परफॉर्मेंस, लोकल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी वोटरों में नाराज़गी जैसे मुद्दे चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकते हैं. अकाली दल के लिए, एनके शर्मा का लंबे समय से राजनीतिक असर और 2012-2017 की जीत उसकी वापसी में एक अहम वजह हो सकती है. कांग्रेस भी 2017 और 2022 में अपने परफॉर्मेंस के आधार पर मुकाबले में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगी.