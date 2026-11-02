Punjab Chunav 2027: कौन हैं चेतन सिंह और हरमीत सिंह, अरविंद केजरीवाल से हुए नाराज; एक पर लगा दुष्कर्म का आरोप!

Punjab Chunav 2027: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 (Punjab Legislative Assembly Election 2027) से पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए आई बुरी खबर आई है. पटियाला जिले से AAP पार्टी के दो विधायकों (हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जौरामाजरा) ने रविवार (01 अक्टूबर, 2026) को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने की घोषणा की. यह इस्तीफा AAP द्वारा 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के एक दिन बाद आया है. रोचक बात यह भी है कि AAP ने अभी तक सनौर या समाना के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, जिन सीटों से दोनों विधायक आते हैं. इन इस्तीफों ने पंजाब ‘आप’ (AAP) इकाई के भीतर बढ़ते मतभेदों की ओर फिर से ध्यान खींचा है, खासकर निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर की गई नियुक्तियों और पार्टी नेतृत्व की चुनावी रणनीति को लेकर.

सनौर के विधायक पठानमाजरा ने AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और तत्काल प्रभाव से पार्टी छोड़ दी, जबकि पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाना के विधायक चेतन सिंह जौरामाजरा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने इस्तीफे की घोषणा की. BJP में शामिल होने के अपने फैसले की पुष्टि करते हुए हरमीत सिंह पठानमाजरा ने कहा कि सोमवार को दिल्ली में BJP अध्यक्ष नितिन नवीन इन दोनों नेताओं को औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कराएंगे.

हरमीत सिंह का दावा, भाजपा की बनी सरकार को प्रदेश को होगा फायदा

अपने फैसले के बारे में बताते हुए हरमीत सिंह पठानमाजरा ने कहा कि BJP एक राष्ट्रीय पार्टी है और अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो पंजाब को काफी फायदा हो सकता है. उन्होंने नशीले पदार्थों (ड्रग्स) को खत्म करने के पार्टी के वादे का भी जिक्र किया, और इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा का हवाला दिया. उन्होंने उम्मीद जताई कि बीजेपी की सरकार पंजाब को विकास के रास्ते पर ले जाएगी, राज्य को कर्ज के बोझ से उबारने में मदद करेगी और किसानों की चिंताओं का समाधान करेगी. हरमीत सिंह पठानमाजरा ने यह भी घोषणा की कि वह 2027 का विधानसभा चुनाव सनौर से लड़ेंगे.

‘AAP’ ने हाल ही में इन दोनों क्षेत्रों में नए निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी नियुक्त किए थे. रणजोध हडाना को सनौर की जिम्मेदारी दी गई, जबकि शिरोमणि अकाली दल (SAD) के पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह रखरा को समाना का प्रभारी बनाया गया. इन नियुक्तियों से यह अटकलें तेज हो गईं कि पार्टी इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए किसी अन्य उम्मीदवार पर विचार कर रही है, जिससे मौजूदा विधायकों को दरकिनार किया जा सकता है.

यह भी बताया जा रहा है कि हरमीत सिंह पठानमाजरा के अपने निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ से निपटने के तरीके को लेकर राज्य सरकार की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने के बाद ‘AAP’ नेतृत्व के साथ उनके संबंध खराब हो गए थे. एक दुष्कर्म के मामले में नाम आने से पार्टी के साथ उनके मतभेद और गहरे हो गए. पुलिस की गिरफ्तारी कार्रवाई के दौरान वह भाग निकले थे, लेकिन बाद में उन्हें ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया. बाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.

अरविंद केजरीवाल पर पंजाब में दखल देने का आरोप

वहीं, चेतन सिंह जौरामाजरा का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2027 में समाना विधानसभा सीट के लिए रखरा को टिकट दिया जा सकता है. भगवंत मान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जौरामाजरा को सितंबर 2024 में कैबिनेट से हटा दिया गया था. वहीं, पार्टी छोड़ने के बाद दोनों नेताओं ने ‘AAP’ नेतृत्व पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दिल्ली में बैठे पार्टी नेताओं, खासकर अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी सहयोगी विभव कुमार पर पंजाब के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया. उन्होंने भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, लूटपाट, जबरन वसूली, गैंगवार और हत्याओं के मामलों को लेकर भी सरकार की आलोचना की. साथ ही, उन्होंने पंजाब को नशा मुक्त बनाने का वादा पूरा न कर पाने पर भी सवाल उठाए.

रवनीत सिंह बिट्टू ने AAP पर कसा तंज

इन इस्तीफों पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब ‘AAP’ अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह पार्टी से निकाले गए नेताओं को अपने साथ मिला रही है. ‘एक्स’ (X) पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ‘AAP’ ने कभी भी भ्रष्टाचार में शामिल या पंजाब के हितों के खिलाफ काम करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं किया है. हरमीत सिंह पठानमाजरा पर निशाना साधते हुए अमन अरोड़ा ने उन पर लगे बलात्कार के आरोपों का जिक्र किया और कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ही उन्हें जेल भेजा था. इस बीच, भाजपा के वरिष्ठ नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने ‘X’ पर हिंदी में पोस्ट करके ‘आप’ (AAP) पर तंज कसा. उन्होंने लिखा- ‘अभी तो बस शुरुआत है, जिससे सत्ताधारी पार्टी के भीतर आगे और राजनीतिक घटनाक्रम होने का संकेत मिलता है.’

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