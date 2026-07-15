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कौन है गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया? जो पंजाब से लेकर अमेरिका तक गैंग कर रहा ऑपरेट; मां और एक साथी की किसने की हत्या

Punjab Crime: पंजाब के बटाला में अज्ञात बाइक सवार शूटरों ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां और उससे जुड़े एक शख्स की हत्या कर दी थी. जिसको लेकर जग्गू का मानना है कि इस हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी गैंग शामिल था.

By: Sohail Rahman | Published: July 15, 2026 10:56:03 PM IST

कौन है गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया
कौन है गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया


Punjab Crime: पंजाब के बटाला में अज्ञात बाइक सवार शूटरों ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां और उससे जुड़े एक शख्स की हत्या कर दी थी. जिसको लेकर जग्गू का मानना है कि इस हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी गैंग शामिल था. ऐसे में सवाल उठता है कि जग्गू भगवानपुरिया कौन है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जग्गू एक ऐसा गैंगस्टर है, जो आज भी जेल में बंद होने के बावजूद भारत से लेकर विदेश के कई देशों में अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है. जग्गू किसी भी बड़े गैंगस्टर के साथ एसोसिएट होकर काम नहीं कर रहा है.

भारत के सरहद से सात समंदर पार अमेरिकी की जांच एजेंसी FBI के द्वारा हाल के दिनों में चलाए गए एक बड़े ऑपरेशन ‘हार्ड बॉल’ के बाद जहां एक तरफ बड़े गैंगस्टर को कई बड़े खुलासों के साथ गैंगस्टर के एसोसिएट को गिरफ्तार किया गया है, वही ऑपरेशन हार्ड बॉल में गैंगस्टर और पंजाब पुलिस के एक अधिकारी को लेकर क्राइम सिंडिकेट एक्सटॉर्शन का जो खुलासा हुआ है वह बेहद चौका देने वाला है.

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एफबीआई के ऑपरेशन में हुआ बड़ा खुलासा

अमेरिकी एजेंसी FBI द्वारा ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद अपनी जांच में ये पाया कि कुछ बड़े गैंगस्टर जो जेल में बंद है और उनके एसोसिएट विदेशों में बेखौफ होकर वहां की कुछ लोकल गैंग के साथ मिलकर सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे हैं. साथ ही पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारियों के साथ उनकी साठगांठ भी थी. वो पुलिस अधिकारी अमेरिका में रहने वाले एनआरआई (NRI) परिवारों को भारत में झूठे केस दर्ज करने की धमकी देते थे और उनसे मोटी रकम वसूलते थे.

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पंजाब पुलिस ने आरोपी अधिकारी को किया सस्पेंड

4 लाख डॉलर की जबरन वसूली लॉस एंजिल्स की फेडरल कोर्ट की चार्जशीट में पंजाब पुलिस के एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी (गुरिंदरजीत सिंह नागरा) का ज़िक्र किया गया है, जिसमें गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया सिंडिकेट के साथ मिलकर एक NRI परिवार से करीब 4 लाख अमेरिकी डॉलर (भारतीय रुपए करीब 3.3 करोड़ रुपये) एक्सटॉर्शन लिया गया था. फेडरल कोर्ट की चार्जशीट से हुए इस खुलासे के बाद पंजाब पुलिस ने आरोपी अधिकारी को फिलहाल सस्पेंड कर जांच शुरू कर दी है.

अमेरिकी एजेंसी की इस बड़ी कार्रवाई के बाद जग्गू भगवानपुरिया और उसके विदेशी सिंडिकेट से जुड़े दूसरे एसोसिएट, शूटरों के प्रत्यर्पण (Extradition) की कानूनी प्रक्रिया पर भी काम कर रही हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कभी बेहद करीबी माने जाने वाला जग्गू का नाम आज लॉरेंस के दुश्मनों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर दर्ज है.

किस जेल में बंद है जग्गू भगवानपुरिया?

जग्गू भगवानपुरिया इस वक्त असम के (सिलचर) जेल में बंद है. जग्गू भगवानपुरिया आर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप के खिलाफ FBI ने कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट में एक पूरी जांच रिपोर्ट अपने चार्जशीट में दाखिल की है. इसमें खुलासा हुआ है कि जग्गू जेल के भीतर से ही अमेरिका, कनाडा और यूरोप में अपने ड्रग्स, एक्सटॉर्शन और आर्म्स की तस्करी का नेटवर्क चला रहा था.

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Tags: crime newspunjab news
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