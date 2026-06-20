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Punjab: सीएम मान को बदनाम करने की साजिश बेनकाब? फोरेंसिक जांच में वायरल वीडियो पर बड़ा खुलासा

CM Mann Video Forensic Investigation: पंजाब की राजनीति में सीएम भगवंत सिंह मान को बदनाम करने की एक बड़ी साज़िश पूरी तरह से बेनकाब होती दिख रही है.

By: Shristi S | Published: June 20, 2026 8:40:54 PM IST

फोरेंसिक जांच में सीएम मान की फेक वायरल वीडियो पर बड़ा खुलासा
फोरेंसिक जांच में सीएम मान की फेक वायरल वीडियो पर बड़ा खुलासा


CM Mann Video Forensic Investigation: पंजाब की राजनीति में सीएम भगवंत सिंह मान को बदनाम करने की एक बड़ी साज़िश पूरी तरह से बेनकाब होती दिख रही है. जिस वीडियो को लेकर विपक्ष और कुछ राजनीतिक ताकतें लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही थीं, उसके बारे में सीएम मान पहले दिन से ही कहते रहे थे कि वीडियो पूरी तरह से नकली है और इसकी जांच होनी चाहिए.

अब, खुद सीएम ने साफ़ किया है कि वायरल वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वह नहीं, बल्कि उनके जैसा दिखने वाला एक एक्टर है. फोरेंसिक जांच में 1,191 फ्रेम की जांच की गई, और एक भी सीएम मान से मेल नहीं खाता था. यह सिर्फ़ एक वीडियो नहीं था, बल्कि पंजाब के चुने हुए मुख्यमंत्री और पंजाब के लोगों के जनादेश को बदनाम करने की एक जानबूझकर की गई कोशिश थी.

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सीएम मान ने कभी जांच से बचने की कोशिश नहीं की

सबसे जरूरी बात यह है कि सीएम मान ने कभी भी जांच से बचने की कोशिश नहीं की. उन्होंने खुले तौर पर कहा कि वीडियो की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए. यही एक ईमानदार और ज़िम्मेदार नेता की पहचान है.

सीएम ने श्री अकाल तख्त साहिब के प्रति अपना सम्मान जताते हुए जत्थेदार गडगज के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन जब वे पूरे मामले को विस्तार से समझा रहे थे, तो उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया. इसके बावजूद, मुख्यमंत्री ने अपनी गरिमा और सम्मान बनाए रखा. यह पंजाब के मुख्यमंत्री का सिख परंपराओं और धार्मिक संस्थाओं के प्रति सम्मान दिखाता है.

पंजाब के लोगों का सवाल

पंजाब के लोग यह भी पूछ रहे हैं: अगर वीडियो पर शक था, तो निष्पक्ष जांच से डर क्यों था? जब मुख्यमंत्री ने खुद जांच की मांग की थी, तो सच सामने क्यों नहीं आया? दरअसल, बेअदबी के खिलाफ कानून बनने के बाद से भगवंत मान सरकार के लिए लोगों का समर्थन तेजी से बढ़ रहा है. इसे देखते हुए, कई एक्सपर्ट पहले से ही मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश का शक जता रहे थे. 

पिछले चार सालों में भगवंत सिंह मान सरकार ने सिख धर्म और पंजाब की विरासत का सम्मान करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं. सरकार गुरुओं की शिक्षाओं को फैलाने, धार्मिक स्थलों को विकसित करने और पंजाब की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है. ऐसे में मुख्यमंत्री की इमेज खराब करने के लिए फेक वीडियो का सहारा लेना राजनीतिक हताशा की निशानी के तौर पर देखा जा रहा है.

सीएम मान का DGP को निर्देश

सीएम मान ने DGP को साफ निर्देश दिए हैं कि इस साजिश के पीछे जो लोग हैं, उनकी पहचान की जाए और दुनिया के किसी भी कोने से दोषियों को ढूंढकर उन्हें सजा दी जाए. मैसेज साफ है: पंजाब में झूठ, धोखाधड़ी और साजिश की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

आज जब फोरेंसिक जांच सीएम के दावों को सही साबित कर रही है, तो यह मामला सिर्फ एक फेक वीडियो का नहीं रहा, बल्कि सच और झूठ के बीच की लड़ाई बन गया है. पंजाब के लोग देख रहे हैं कि एक तरफ साजिश करने वाले हैं, और दूसरी तरफ जांच, ट्रांसपेरेंसी और सच के साथ खड़े मुख्यमंत्री हैं.

Tags: Bhagwant MannForensic Investigationpunjab
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