Home > देश > Punjab: पेपर लीक नहीं, हाईटेक नकल की साजिश हुई; सीएम भगवंत मान बोले- दोषियों को परीक्षा के दौरान ही दबोचा…

Punjab: पेपर लीक नहीं, हाईटेक नकल की साजिश हुई; सीएम भगवंत मान बोले- दोषियों को परीक्षा के दौरान ही दबोचा…

Bhagwant Mann On Punjab Paper Leak: सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए सबसे बड़ा भरोसा यही है कि उनकी मेहनत का हक कोई छीन न सके. पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार लगातार यही भरोसा मजबूत कर रही है.

By: Shristi S | Published: July 26, 2026 9:05:12 PM IST

सीएम भगवंत मान बोले- दोषियों को परीक्षा के दौरान ही दबोचा गया
सीएम भगवंत मान बोले- दोषियों को परीक्षा के दौरान ही दबोचा गया


Bhagwant Mann On Punjab Paper Leak: सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए सबसे बड़ा भरोसा यही है कि उनकी मेहनत का हक कोई छीन न सके. पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार लगातार यही भरोसा मजबूत कर रही है. हालिया फार्मेसी अधिकारी भर्ती परीक्षा के दौरान कुछ लोगों ने हाई-टेक पेन कैमरा, वायरलेस ईयरपीस और मॉडिफाइड मोबाइल के जरिए नकल कराने की साजिश रची. लेकिन पंजाब पुलिस ने परीक्षा के दौरान ही पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया.

31 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 21 उम्मीदवार और 10 हैंडलर शामिल हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच में ये भी सामने आया कि किसी अधिकारी की संलिप्तता नहीं थी। यानी सरकार की परीक्षा प्रणाली सुरक्षित रही और नकल की कोशिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया।

You Might Be Interested In

सरकारी नौकरी केवल मेहनत, योग्यता और मेरिट के आधार पर मिलेगी

सीएम भगवंत मान का स्पष्ट संदेश है कि पंजाब में सरकारी नौकरी केवल मेहनत, योग्यता और मेरिट के आधार पर मिलेगी. अब तक मान सरकार 70 हज़ार युवाओं को नौकरी दे चुकी है. नकल माफिया और भ्रष्टाचार के लिए इस सरकार में कोई जगह नहीं है. पिछले पांच वर्षों में पंजाब में एक भी पेपर लीक न होना इस बात का संकेत है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. जब भी किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, कानून ने तुरंत कार्रवाई की.

ईमानदार भर्ती प्रक्रिया, पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस की नीति

आज पंजाब के माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों की मेहनत का सम्मान हो, और युवा चाहते हैं कि उन्हें बिना किसी सिफारिश या धांधली के अवसर मिले. ऐसी भावना के बीच नकल के प्रयास को समय रहते रोकना उन लाखों मेहनती छात्रों के विश्वास की रक्षा करने जैसा माना जा रहा है.

आम आदमी पार्टी का कहना है कि शिक्षा और रोजगार केवल चुनावी वादे नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण का सबसे बड़ा माध्यम हैं. इसलिए ईमानदार भर्ती प्रक्रिया, पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस की नीति ही पंजाब के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत गारंटी है.

Tags: Bhagwant MannPaper Leakpunjab
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

तेजी से वजन घटाने में असरदार हैं ये 5 चीजें!

July 26, 2026

कब आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त?

July 26, 2026

2026 में भारत के लिए कितने खिलाड़ियों ने किया डेब्यू?...

July 26, 2026

बॉलीवुड के वो मशहूर स्टार्स, जिनकी रगों में दौड़ता है...

July 26, 2026

कौन हैं वो एक्ट्रेस, जिन्होंने पेट्रोल पंप पर किया काम

July 26, 2026

1970 के दशक की 8 खूबसूरत हसीनाएं

July 26, 2026
Punjab: पेपर लीक नहीं, हाईटेक नकल की साजिश हुई; सीएम भगवंत मान बोले- दोषियों को परीक्षा के दौरान ही दबोचा…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Punjab: पेपर लीक नहीं, हाईटेक नकल की साजिश हुई; सीएम भगवंत मान बोले- दोषियों को परीक्षा के दौरान ही दबोचा…
Punjab: पेपर लीक नहीं, हाईटेक नकल की साजिश हुई; सीएम भगवंत मान बोले- दोषियों को परीक्षा के दौरान ही दबोचा…
Punjab: पेपर लीक नहीं, हाईटेक नकल की साजिश हुई; सीएम भगवंत मान बोले- दोषियों को परीक्षा के दौरान ही दबोचा…
Punjab: पेपर लीक नहीं, हाईटेक नकल की साजिश हुई; सीएम भगवंत मान बोले- दोषियों को परीक्षा के दौरान ही दबोचा…