Punjab: मुफ्त रजिस्ट्रेशन, स्किल ट्रेनिंग और कल्याण योजनाओं का लाभ; सीएम भगवंत मान का मजदूरों के लिए बड़ा एलान

Punjab Government Scheme: पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने शनिवार को राज्य भर में 10 लाख निर्माण श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करने और मौजूदा रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के लिए एक बड़े अभियान की घोषणा की. उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में स्पेशल कैंप लगाने के निर्देश भी दिए ताकि यह पक्का किया जा सके कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे श्रमिकों तक पहुंचे. पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार हर निर्माण श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा लाभ, कल्याणकारी सहायता और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

इस मौके पर बोलते हुए सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन निर्माण श्रमिकों की भलाई, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए किया गया था जिसमें रजिस्ट्रेशन, वित्तीय सहायता और कल्याणकारी योजनाएँ शामिल हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज़रूरी फंड उपलब्ध होने के बावजूद, लंबी प्रोसेसिंग प्रक्रियाओं के कारण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकीं.

श्रमिकों पर रजिस्ट्रेशन फीस का बोझ नहीं डालेगी सरकार- सीएम मान

कल्याणकारी योजनाओं के दायरे को बढ़ाने की जरूरत पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी, BOCW वेलफेयर बोर्ड के साथ 2.21 लाख श्रमिक रजिस्टर्ड हैं, जो पंजाब में हो रही बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियों और शहरीकरण को देखते हुए काफी कम संख्या है. रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य भर में और अधिक रजिस्ट्रेशन कैंप आयोजित किए जाएंगे.

सीएम ने घोषणा की कि पंजाब सरकार इस स्पेशल अभियान के दौरान श्रमिकों पर रजिस्ट्रेशन फीस का बोझ नहीं डालेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके. सीएम मान ने कहा यह देखा गया है कि श्रमिक अक्सर रजिस्ट्रेशन कराने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें ₹145 की रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है. रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल को प्रोत्साहित करने के लिए, आवेदकों को इस बड़े रजिस्ट्रेशन अभियान के दौरान यह फीस नहीं देनी होगी. इस अभियान के दौरान लगभग 10 लाख श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और पंजाब सरकार खुद लगभग ₹15 करोड़ का वित्तीय खर्च उठाएगी.

सरकार रजिस्ट्रेशन के बाद भी श्रमिकों का समर्थन करना जारी रखेगी- सीएम

सीएम ने आगे कहा कि पंजाब सरकार रजिस्ट्रेशन के बाद भी श्रमिकों का समर्थन करना जारी रखेगी. पंजाब सरकार उन सभी श्रमिकों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस का खर्च उठाएगी जो एक साल के भीतर किसी भी लाभ का लाभ नहीं उठाते हैं. श्रम विभाग को गांवों में शाम के समय स्पेशल कैंप आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि उस समय श्रमिक काम से लौटते हैं; इससे ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. मान ने अधिकारियों को ‘लेबर चौकों’ (दिहाड़ी मजदूरों के इकट्ठा होने की तय जगह) पर मजदूरों के लिए सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश भी दिए. लेबर चौकों पर शेड और पीने के पानी की सुविधा दी जानी चाहिए ताकि काम का इंतज़ार करते समय मजदूरों को कोई परेशानी न हो.

सीएम ने बताया कि पंजाब सरकार ने एप्लीकेशन प्रोसेस में देरी को कम करके कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए पहले ही अहम कदम उठाए हैं. 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में, लेबर वेलफेयर स्कीम की प्रोसेसिंग में 203 दिन लगते थे. पंजाब सरकार ने अब इसे घटाकर 73 दिन कर दिया है. लंबा प्रोसेसिंग समय मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में एक बड़ी रुकावट थी; इसलिए, यह अहम फैसला लिया गया है.

पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन

स्किल डेवलपमेंट के महत्व पर ज़ोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने बोर्ड को निर्देश दिया कि वे 50,000 रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्करों की जानकारी ‘पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन’ के साथ शेयर करें. उन्होंने कहा बोर्ड को स्किल ट्रेनिंग के लिए पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन को 50,000 रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्करों का डेटा देना चाहिए. यह ट्रेनिंग खास तौर पर कंस्ट्रक्शन साइट्स, पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन के ट्रेनिंग सेंटर्स और BOCW वेलफेयर बोर्ड द्वारा आयोजित कैंपों में दी जानी चाहिए.

मजदूरों को खास क्षेत्रों में ट्रेनिंग

सीएम मान ने कहा कि मजदूरों को ऐसे खास क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जो उनके कौशल और कमाई की क्षमता को बढ़ाएं. मेसनरी (राजमिस्त्री का काम), बार बेंडिंग और फिक्सिंग, शटरिंग कारपेंटरी, स्कैफोल्डिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन पेंटिंग, कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल वर्क्स, सर्वेइंग, सड़क और रनवे निर्माण, इंटीरियर और एक्सटीरियर फिनिशिंग, फैब्रिकेशन, ड्राफ्टिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि महिला मजदूरों को पंजाब सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले. सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि बोर्ड को यह पक्का करना चाहिए कि महिला मजदूरों को भी ‘मावन-धियां सत्कार योजना’ के तहत आर्थिक मदद मिले. बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.