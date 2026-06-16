Punjab: बेअदबी पर सख्त कानून की वजह से मेरे खिलाफ प्रोपेगैंडा… फर्जी वीडियो पर भड़के सीएम भगंवत मान

Bhagwant Mann on Fake Video: पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को एक फ़ेक वीडियो का इस्तेमाल करके उन्हें बदनाम करने की साज़िश पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ किया कि फ़ेक वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वह नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ख़िलाफ़ यह साज़िश सुखबीर बादल के कहने पर रची गई थी; यह प्रोपेगैंडा तब शुरू हुआ जब उन्होंने बेअदबी के ख़िलाफ एक सख़्त कानून बनाया.

उन्होंने हैरानी जताई कि जो लोग पहले बेअदबी के ख़िलाफ सख़्त कानून की मांग कर रहे थे, वे अब सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कानून क्यों बनाया गया. इस बीच, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान के अच्छे कामों से घबराए विरोधी झूठ फैलाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं.

सीएम मान ने क्या कहा?

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सीएम मान ने कहा कि श्री अकाल तख़्त साहिब के जत्थेदार ने हाल ही में एक बयान जारी कर दावा किया था कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वही थे और यह AI-जनरेटेड क्लिप नहीं थी. हालांकि, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वीडियो बिल्कुल भी उनका नहीं था. उन्होंने वही बात दोहराई जो उन्होंने अकाल तख़्त साहिब बुलाए जाने पर कही थी: कि वह उस वीडियो में कहीं भी नजर नहीं आते.

उन्होंने बताया कि न तो उनका कद और न ही उनका शारीरिक गठन वीडियो में दिख रहे व्यक्ति से मेल खाता है. उन्होंने हैरानी जताई कि इतने ऊंचे धार्मिक पदों पर बैठे लोग अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसा झूठा प्रोपेगैंडा और गलत जानकारी कैसे फैला सकते हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब के पानी, गुरु की शिक्षाओं (गुरबानी), किसान समुदाय और राज्य के युवाओं की सुरक्षा से जुड़े उनके फ़ैसले उन्हें मंज़ूर नहीं हैं; इसलिए, वे ऐसी तरकीबें अपना रहे हैं और उनकी छवि खराब करने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं.

श्री अकाल तख़्त साहिब का बहुत सम्मान- सीएम मान

भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह श्री अकाल तख़्त साहिब का बहुत सम्मान करते हैं और श्रद्धा और भक्ति के साथ उसके सामने सिर झुकाते हैं. उन्होंने कहा कि न तो वह और न ही उनकी पिछली पीढ़ियां कभी श्री अकाल तख़्त साहिब का सामना करने या उसे चुनौती देने का सपना भी देख सकती थीं. उन्होंने कहा कि वह कभी भी श्री अकाल तख़्त साहिब की सर्वोच्चता से इनकार नहीं कर सकते.

हालांकि, सिख संगत अच्छी तरह जानती है कि वहां राजनीतिक रूप से नियुक्त लोगों द्वारा लिए गए फ़ैसलों की प्रकृति क्या होती है. इसलिए, उन्होंने उस वीडियो को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्होंने अकाल तख्त साहिब के एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर उन्हें बदनाम करने के लिए की गई कोशिशों और छोटी-मोटी चालों को पूरी तरह गलत बताया.

पंजाब रोम-रोम और धड़कन में बसा- सीएम मान

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब उनके रोम-रोम और धड़कन में बसा है; वह राज्य के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं. जनता ने बे-अदबी (धार्मिक अपमान) के खिलाफ सरकार द्वारा बनाए गए कड़े कानूनों की बहुत सराहना की है; अब, इन लोगों को खतरा महसूस हो रहा है क्योंकि वे खुद ऐसा कानून बनाने में नाकाम रहे थे, और यह बात उनके खिलाफ जा रही है.

पहले, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) और अकाल तख्त साहिब के यही एडमिनिस्ट्रेटर सवाल उठाते थे कि सरकार कानून क्यों नहीं बना रही है. लेकिन अब जब सरकार ने ऐसा कर दिया है, तो वे शिकायत करते हैं कि कानून उनसे सलाह किए बिना बनाया गया और दावा करते हैं कि वे इसे नहीं मानते. इससे साबित होता है कि वे अक्सर अपने फैसलों से पलट जाते हैं. सिख संगत अच्छी तरह जानती है कि वे कैसे फैसले लेते हैं जैसे बिना माफी मांगे किसी को माफ कर देना, या बाद में माफी वापस ले लेना.

मेरे खिलाफ प्रोपेगैंडा फैला रहे- सीएम मान

भगवंत सिंह मान ने बताया कि जो लोग 2 दिसंबर को अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुए थे और सब कुछ कबूल किया था. यह मानते हुए कि उन्होंने बे-अदबी की घटनाओं की साजिश रची थी, फायरिंग का आदेश दिया था, दोषी अधिकारियों को नियुक्त किया था, और अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव टिकट दिए थे. उन्होंने सिर्फ़ तीन या चार दिन बाद ही अपने बयान बदल दिए और दावा किया कि वे झूठ बोल रहे थे.

उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है; इसके बजाय, वे बस मेरे खिलाफ प्रोपेगैंडा फैला रहे हैं. मैं संगत से अपील करता हूं कि वे इन छोटी-मोटी चालों के झांसे में न आएं; आखिरकार, संगत ही आखिरी फैसला करेगी. जब तक आपने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है, मैं पंजाब की भलाई के लिए फैसले लेता रहूंगा.