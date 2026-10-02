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Sahnewal Assembly Seat: कभी था अकालियों का गढ़, फिर किसान आंदोलन से कैसे बदला समीकरण? जानें पंजाब की इस सीट का इतिहास

Sahnewal Election 2027: लुधियाना जिले की साहनेवाल विधानसभा सीट पर जहां कभी अकाली दल का मजबूत प्रभाव दिखाई देता था, वहीं 2022 में आम आदमी पार्टी ने यह सीट अपने नाम कर ली. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि पंजाब की यह सीट दिलचस्प लड़ाई की ओर क्यों बढ़ रही है.

By: Shristi S | Published: October 2, 2026 4:15:41 PM IST

लुधियाना जिले की साहनेवाल विधानसभा सीट का इतिहास
लुधियाना जिले की साहनेवाल विधानसभा सीट का इतिहास


Punjab Assemby Election 2027: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं. भले ही अभी चुनाव की तारीखों का एलान नहीं हुआ है, लेकिन राज्य की कई विधानसभा सीटों का पुराना रिकॉर्ड और पिछले चुनावों में बदले राजनीतिक समीकरण पहले से चर्च में है. लुधियाना जिले की साहनेवाल विधानसभा सीट भी ऐसी ही सीट है, जहां पिछले कुछ चुनावों में मतदाताओं का रुख बदला है. कभी यहां अकाली दल का मजबूत प्रभाव दिखाई देता था, लेकिन 2022 में आम आदमी पार्टी ने यह सीट अपने नाम कर ली. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि पंजाब की यह सीट दिलचस्प लड़ाई की ओर क्यों बढ़ रही है.

2012 में अकाली दल की बड़ी जीत

साहनेवाल विधानसभा इलाका पंजाब की 59वीं विधानसभा सीट है और लुधियाना जिले में आती है. 2012 के चुनाव में शिरोमणि अकाली दल (SAD) के शरणजीत सिंह ढिल्लों ने कांग्रेस के विक्रम सिंह बाजवा को 21,219 वोटों के अंतर से हराया था. ढिल्लों को 71,583 वोट मिले थे, जबकि बाजवा को 50,364 वोट मिले. 

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2017 में भी SAD ने बचाई सीट

2017 में मुकाबला काफी करीबी रहा. शरणजीत सिंह ढिल्लों ने अकाली दल के टिकट पर 63,184 वोट हासिल किए और कांग्रेस की सतविंदर कौर बिट्टी को 4,551 वोटों से हराया. कांग्रेस को 58,633 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के हरजोत सिंह बैंस तीसरे स्थान पर रहे.

किसान आंदोलन के दौर में दिखा बड़ा राजनीतिक बदलाव

2020-21 के किसान आंदोलन ने पंजाब की राजनीति में कृषि और किसान मुद्दों को प्रमुख बना दिया था. इसी दौरान साहनेवाल में भी अकाली दल के कार्यक्रम को किसान संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ा. सितंबर 2021 में सुखबीर सिंह बादल की साहनेवाल यात्रा के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने विरोध और नारेबाजी की थी.

इसी दौर में अकाली दल ने केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध करते हुए NDA से अलग होने का फैसला भी किया था. हालांकि, किसी एक सीट पर चुनावी नतीजे को केवल किसान आंदोलन से जोड़ना उचित नहीं होगा, लेकिन साहनेवाल में उस दौर का राजनीतिक घटनाक्रम खास तौर पर दर्ज हुआ.

2022 में AAP ने पलट दिया चुनावी समीकरण

2022 का चुनाव साहनेवाल के लिए बड़ा बदलाव लेकर आया. आम आदमी पार्टी के हरदीप सिंह मुंडियन ने 61,515 वोट हासिल कर जीत दर्ज की. कांग्रेस के विक्रम सिंह बाजवा 46,322 वोटों के साथ दूसरे और अकाली दल के शरणजीत सिंह ढिल्लों 41,772 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. मुंडियन ने बाजवा को 15,193 वोटों से हराया. यानी 2017 में अकाली दल के कब्जे वाली सीट पांच साल बाद आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई.

Tags: Punjab election news
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