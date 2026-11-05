Punjab Chunav 2027: ‘सुबह 11 बजे भगवंत मान के मूंह से आती थी शराब की बदबू’ राहुल गांधी के बयान पर बवाल

Punjab Chunav 2027: राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सुबह 11 बजे ही भगवंत मान से शराब की महक आ रही थी. उन्होंने सलाह दी कि अगर मान नशीले पदार्थों (ड्रग्स) के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें खुद नशे में नहीं रहना चाहिए. इस पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. AAP ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर की गई राहुल गांधी की टिप्पणी को बेहद घटिया (below-the-belt) करार दिया और कहा कि उनके कद के नेता को ऐसी बातें शोभा नहीं देतीं. संसद में भगवंत मान से शराब की महक आने के राहुल गांधी के आरोप पर AAP दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होता. उन्होंने कांग्रेस और BJP पर मिलकर पंजाब को निशाना बनाने का आरोप लगाया.

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राहुल गांधी पर भी ड्रग्स लेने के आरोप लग चुके हैं, लेकिन आरोप लगाने से कुछ नहीं होता. मुझे लगता है कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को ऐसी सस्ती टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए. यह बयान 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले आया है. यह हमला तब हुआ जब राहुल गांधी संगरूर जिले के फागुवाला गांव में पार्टी की ‘इंसाफ रैली’ को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने ड्रग्स, गैंगस्टरों की हिंसा और किसानों के मुद्दों को लेकर सत्ताधारी AAP सरकार पर जोरदार हमला बोला.

राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सुबह 11 बजे ही भगवंत मान से शराब की महक आ रही थी. उन्होंने कहा कि अगर मान ड्रग्स के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें हर सुबह नशे में नहीं रहना चाहिए. लोगों ने आम आदमी पार्टी (AAP) और भगवंत मान पर भरोसा जताया, जिसके बाद AAP ने सरकार बनाई. उन्होंने क्या वादा किया था? कि वे पंजाब से नशे की समस्या को खत्म कर देंगे. मैं AAP से पूछना चाहता हूं कि राज्य के किस कोने से उन्होंने नशे को पूरी तरह खत्म कर दिया है?.

‘हर शाम नशे में धुत नहीं रह सकते हैं मान’

राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा में भगवंत मान हमारे साथ बैठकर चुटकुले सुनाया करते थे. सुबह 11 बजे ही उनमें से शराब की महक आती थी. मैं यह नहीं कह रहा कि भगवंत मान को शराब नहीं पीनी चाहिए; यह उनका निजी मामला है. अगर आप नशे के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री हर शाम नशे में धुत नहीं रह सकते.

भारद्वाज ने BJP और कांग्रेस पर निशाना साधा

सौरभ भारद्वाज ने यह भी सवाल उठाया कि गांधी ने BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों – जैसे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी – के बारे में ऐसी बातें क्यों नहीं कहीं. PTI के अनुसार, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का इस तरह का ओछा हमला दिखाता है कि उनकी राजनीति किस स्तर तक गिर गई है. चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, इन दोनों का उन पांच राज्यों में होने वाले चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने बस पंजाब को अपना साझा निशाना बना लिया है.