Maur Assembly Election 2027: पंजाब की मौर विधानसभा सीट की सियासत पिछले दो चुनावों में तेजी से बदली है. कभी शिरोमणि अकाली दल (SAD) का प्रभाव रखने वाली इस सीट पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने 2017 में पहली बार जीत दर्ज की और 2022 में अपनी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत कर ली. खास बात यह रही कि 2022 में AAP ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 35 हजार से अधिक वोटों से हराया. कांग्रेस और अकाली दल दोनों पीछे छूट गए. लेकिन क्या 2027 में भी मौर में AAP का दबदबा कायम रहेगा या फिर कांग्रेस और SAD वापसी की कहानी लिखेंगे?

मौर विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास

पंजाब के बठिंडा जिले में मौर विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास दिलचस्प रहा है. यह एक जनरल कैटेगरी की सीट है और बठिंडा लोकसभा सीट का हिस्सा है. इस सीट पर, अपने मौजूदा रूप में, पहली बार 2012 में विधानसभा चुनाव हुए थे. शुरुआती चुनाव में, शिरोमणि अकाली दल के जनमेजा सिंह सेखों ने कांग्रेस के मंगत राय बंसल को सिर्फ़ 1,387 वोटों से हराया था.

हालांकि, 2017 के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक समीकरण बदल गए. आम आदमी पार्टी के जगदेव सिंह ने 62,282 वोट हासिल करके अकाली दल के जनमेजा सिंह सेखों को 14,677 वोटों से हराया. कांग्रेस उम्मीदवार हरमिंदर सिंह जस्सी तीसरे स्थान पर रहे.

AAP ने 2022 में अपना गढ़ और मज़बूत किया

आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में मौर सीट पर अपना कब्ज़ा बनाए रखा. पार्टी ने सुखवीर सिंह मैसरखाना को मैदान में उतारा, जिन्हें 63,099 वोट मिले. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लक्खा सिंह सिधाना 28,091 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे.

इस चुनाव में AAP ने 35,008 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की. ​​शिरोमणि अकाली दल के जगमीत सिंह बराड़ 23,355 वोटों के साथ तीसरे और कांग्रेस के मनोज बाला बंसल 15,034 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रहे. यह नतीजा बताता है कि AAP ने न सिर्फ मौर में अपनी जीत दोहराई, बल्कि अपने विरोधियों पर काफी बढ़त भी हासिल की.

2027 में किसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा?

2024 के लोकसभा चुनाव में मौर विधानसभा सीट पर पड़े वोटों का एनालिसिस एक अलग तस्वीर दिखाता है. बठिंडा लोकसभा सीट के चुनाव में AAP को 35,211 वोट मिले, जबकि SAD को 34,959 वोट मिले. दोनों के बीच सिर्फ 252 वोटों का अंतर था. इसका मतलब है कि अकाली दल ने लोकसभा चुनाव में AAP को कड़ी टक्कर दी.

यह आंकड़ा 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम है. हालांकि, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग-अलग होते हैं, इसलिए इसे सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव का नतीजा नहीं माना जा सकता. कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपना खोया हुआ सपोर्ट बेस वापस पाना होगा. वहीं, अकाली दल के लिए 2024 के अपने परफॉर्मेंस को विधानसभा चुनाव में मजबूत सपोर्ट में बदलना बहुत अहम होगा. दूसरी ओर, AAP को अपनी पिछली बड़ी जीत दोहराने के लिए लोकल मुद्दों, डेवलपमेंट के कामों पर ध्यान देना होगा और वोटरों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा.