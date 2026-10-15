Lambi Assembly Seat: प्रकाश सिंह बादल का मजबूत किला, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हारे; जानें इस सीट का चुनावी इतिहास

Punjab Election 2027: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी जंग जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे उन सीटों पर भी नजरें टिकने लगी हैं, जहां लंबे समय तक किसी एक राजनीतिक परिवार का दबदबा रहा. श्री मुक्तसर साहिब जिले की लांबी विधानसभा सीट ऐसी ही हाई प्रोफाइल सीट है. यह सीट लंबे समय तक शिरोमणि अकाली दल (SAD) के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का मजबूत गढ़ रही. 2017 में बादल ने यहां कांग्रेस के तत्कालीन सीएम पद के चेहरे कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी शिकस्त दी थी. हालांकि, 2022 में आम आदमी पार्टी ने इस किले को भेद दिया.

2022 में बदली सियासी तस्वीर

2022 के विधानसभा चुनाव में लांबी से आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह खुड्डियां ने जीत दर्ज की. उन्हें 66,313 वोट मिले, जबकि प्रकाश सिंह बादल को 54,917 वोट मिले. खुड्डियां ने करीब 11,396 वोटों के अंतर से चुनाव जीता. कांग्रेस के जगपाल सिंह अबुलखुराना 10,136 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. इस जीत के साथ लांबी में करीब ढाई दशक से चले आ रहे बादल के दबदबे का अंत हुआ. फिलहाल इस सीट के विधायक खुड्डियां हैं.

2017 में अमरिंदर सिंह को मिली थी हार

2017 का चुनाव लांबी के सबसे चर्चित मुकाबलों में गिना जाता है. प्रकाश सिंह बादल को 66,375 वोट मिले और उन्होंने कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह को हराया. अमरिंदर सिंह को 43,605 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह 21,254 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. बादल की जीत का अंतर 22,770 वोट था.

बादल परिवार का रहा लंबा दबदबा

प्रकाश सिंह बादल ने 1997 से 2017 तक लगातार पांच विधानसभा चुनाव लांबी से जीते. 2012 में उन्हें 67,999 वोट मिले और जीत का अंतर 24,739 वोट रहा. 2007 में भी उन्होंने सीट बरकरार रखी. 1997 और 2002 में भी बादल ने यहां जीत दर्ज की थी.

2027 विधानसभा चुनाव पर टिकी अब सबकी नजर

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी 2022 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी या अकाली दल दोबारा अपने पुराने गढ़ में वापसी करेगी. कांग्रेस और बीजेपी भी इस सीट पर समीकरण बदलने की कोशिश करेंगी. ऐसे में अब हर किसी की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर टिकी है.