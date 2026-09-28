Punjab Chunav 2027: कांग्रेस और अकाली दल ने वर्षों किया राज, 2022 के चुनाव में आप ने लहराया जीत का परचम, क्या है खन्ना सीट का इतिहास?

Punjab Chunav 2027: पंजाब में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव (Punjab Chunav 2027) होने वाला है. ऐसे में आज हम पंजाब की ऐसी सीट की बात करेंगे जहां कांग्रेस और अकाली दल ने वर्षों से राज किया. लेकिन फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की टिकट पर तरुणप्रीत सिंह सोंड ने जीत हासिल की और कांग्रेस और अकाली दल के पैरों तले जमीन खिसका दी. हालांकि, कांग्रेस अब 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब की सत्ता में वापसी करना चाहती है. जिसके लिए उनके लिए एक-एक सीट मायने रखती हैं. ऐसे में आज हम इस सीट का इतिहास जानेंगे.

खन्ना विधानसभा सीट पर 2012 और 2017 के लगातार 2 चुनावों को जीतने वाली कांग्रेस इकलौती पार्टी भी बनी है. 2017 के चुनावों में यह सीट कांग्रेस के गुरकीरत सिंह कोटली ने आम आदमी पार्टी के अनिल दत्त फैली को 20,591 वोटों के मार्जिन से हराया था.

लुधियाना जिले के अंतर्गत आती है खन्ना सीट

खन्ना विधानसभा सीट पंजाब के लु‍ध‍ियाना ज‍िले और फतेहगढ़ साह‍िब संसदीय क्षेत्र (एससी सुरक्ष‍ित) के अंतर्गत आती है. इस सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का ही कब्‍जा है. खन्ना विधानसभा सीट पर 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गुरकीरत सिंह कोटली ने शिरोमणि अकाली दल के रंजीत सिंह तलवंडी को हराया था. इस चुनाव में गुरकीरत सिंह को 45,045 वोट मिले थे जबकि शिरोमणि अकाली दल के रंजीत सिंह को मात्र 37,767 वोट हास‍िल हुए थे. तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब के गुरप्रीत सिंह को 23,370 वोट और चौथे नंबर पर रही बसपा के नवजोत सिंह को 6,194 वोट प्राप्‍त हुए थे. कांग्रेस पार्टी ने खन्ना विधानसभा सीट पर सबसे ज्‍यादा पांच बार जीत दर्ज की है.

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खन्ना में एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है

खन्ना विधानसभा सीट की सबसे बड़ी खासियत है कि यहां एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है. इसलिए इस सीट पर किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम माना जाता है. पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पूरे राज्य में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है. ऐसे में खन्ना में भी राजनीतिक लड़ाई का मैदान तैयार हो रहा है. खन्ना विधानसभा सीट पंजाब चुनाव 2027 में बेहद अहम और चर्चित सीट मानी जा रही है. राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो आने वाले चुनाव में यहां मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है.

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