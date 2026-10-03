Home > देश > Punjab Chunav 2027: खिलाड़ी हैं, हर चुनौती को पार करना जानते हैं…परगट सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर क्या बोलीं पत्नी बरिंदर कौर?

Punjab Chunav 2027: खिलाड़ी हैं, हर चुनौती को पार करना जानते हैं…परगट सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर क्या बोलीं पत्नी बरिंदर कौर?

Punjab Chunav 2027: पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद परगट सिंह के घर जश्न का माहौल है. इस पर उनकी पत्नी बरिंदर ने कहा कि जब पहले पोते का जन्म हुआ था तो विधायक बने थे. अब जब दूसरे पोते का जन्म हुआ है तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने हैं. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि खिलाड़ी हैं, हर चुनौती को पार करना जानते हैं.

By: Sohail Rahman | Published: October 3, 2026 8:20:30 AM IST

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने क्या कहा?
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने क्या कहा?


Punjab Chunav 2027: विधायक परगट सिंह के पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीपीसीसी) के अध्यक्ष बनने की खुशी में उनके घर पर जश्न का माहौल है. परगट सिंह भले ही इस समय दिल्ली में हैं, लेकिन उनके घर पर उनकी पत्नी बरिंदर कौर, परिवारजनों और समर्थकों ने ढोल की थाप पर नाच-गाकर खुशी मनाई और एक-दूसरे को बधाई दी. इस खुशी के मौके पर नकोदर हलका इंचार्ज डॉ. नवजोत सिंह धैया, पार्षद पवन कुमार सहित अन्य समर्थक भी परगट सिंह के निवास पर पहुंचे और परिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर बधाई दी.

समर्थकों ने ढोल की थाप पर खुशी मनाते हुए एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाईं और परगट सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प लिया.

You Might Be Interested In

परगट सिंह की पत्नी ने क्या कहा?

परगट सिंह की पत्नी बरिंदर कौर ने कहा कि उनके परिवार के लिए यह दोहरी खुशी का मौका है. उन्होंने कहा कि जब उनके पहले पोते तेग का जन्म हुआ था, उस समय परगट सिंह विधायक बने थे और अब दूसरे पोते के जन्म के साथ उन्हें पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने की जिम्मेदारी मिली है. उन्होंने कहा कि यह संयोग उनके परिवार के लिए बेहद खुशी और गर्व की बात है.

बरिंदर कौर ने कहा कि परगट सिंह एक खिलाड़ी रहे हैं और उन्हें चुनौतियों का सामना करना अच्छी तरह आता है. उन्होंने विश्वास जताया कि वह पंजाब कांग्रेस को मजबूती देने के लिए पूरी मेहनत करेंगे और पार्टी के सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सभी मिलजुलकर काम करेंगे और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से प्रयास करेंगे.

यह भी पढ़ें – Punjab Chunav 2027: कौन हैं परगट सिंह? जिन्हें पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बनाया गया नया अध्यक्ष

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर दी शुभकामनाएं

उन्होंने बताया कि परगट सिंह से उनकी फोन पर करीब पांच मिनट बातचीत हुई है और उन्होंने उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं. बरिंदर कौर ने कहा कि पूरा परिवार इस जिम्मेदारी को लेकर बेहद खुश है और उन्हें विश्वास है कि परगट सिंह पंजाब की जनता की आवाज को मजबूती से उठाते हुए पार्टी को नई दिशा देंगे.

यह भी पढ़ें – मुंबई में CJP के प्रदर्शन में पहुंचे नसीरुद्दीन शाह, अभिजीत दीपके को लगाया गले; ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की उठी मांग

Tags: Pargat SinghPunjab Chunav 2027
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं लवीना टंडन? कास्टिंग काउज पर किया चौंकाने वाला...

October 2, 2026

IRCTC में टिकट कैसे कैंसिल करें?

October 2, 2026

युजवेंद्र चहल की गर्लफ्रेंड लिस्ट

October 2, 2026

गया ही नहीं, 8 जगहों पर भी कर सकते हैं...

October 2, 2026

बाली में नुसरत भरूचा का हुआ एक्सीडेंट

October 1, 2026

सबसे सस्ता लोन कहां मिलेगा?

October 1, 2026
Punjab Chunav 2027: खिलाड़ी हैं, हर चुनौती को पार करना जानते हैं…परगट सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर क्या बोलीं पत्नी बरिंदर कौर?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Punjab Chunav 2027: खिलाड़ी हैं, हर चुनौती को पार करना जानते हैं…परगट सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर क्या बोलीं पत्नी बरिंदर कौर?
Punjab Chunav 2027: खिलाड़ी हैं, हर चुनौती को पार करना जानते हैं…परगट सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर क्या बोलीं पत्नी बरिंदर कौर?
Punjab Chunav 2027: खिलाड़ी हैं, हर चुनौती को पार करना जानते हैं…परगट सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर क्या बोलीं पत्नी बरिंदर कौर?
Punjab Chunav 2027: खिलाड़ी हैं, हर चुनौती को पार करना जानते हैं…परगट सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर क्या बोलीं पत्नी बरिंदर कौर?
Punjab Chunav 2027: खिलाड़ी हैं, हर चुनौती को पार करना जानते हैं…परगट सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर क्या बोलीं पत्नी बरिंदर कौर?