Punjab Chunav 2026: भाजपा नेता रवनीत बिट्टू के काफिले पर हमला, AAP बोली- झूठ बोल रहे हैं

Punjab Chunav 2026: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी के नेता रवनीत बिट्टू को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. पंजाब में रवनीत बिट्टू के काफिले पर हमला हुआ है. BJP नेता ने हमले को लेकर दावा किया कि अंडे-टमाटर तो छोटी बात है कुछ लोगों के पास हथियार भी थे. रवनीत बिट्टू ने बताया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला किया. वहीं, AAP ने भाजपा नेता के दावे का खंडन किया है.

एनडीटीवी के अनुसार, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर पठानकोट में पार्टी के एक कार्यक्रम में जाने के दौरन काफिले पर हमला किया गया. रवनीत सिंह बिट्टू ने आम आदमी पार्टी और स्थानीय विधायक शेरी पर हमला करने का आरोप लगाया है. दावा किया जा रहा है कि पकड़े गए तीन लोग इस घटना से जुड़े हैं. फिलहाल पुलिस ने इस विषय पर कुछ भी कहने से इन्कार किया है.

वहीं, हमले के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो रवनीत सिंह बिट्टू के साथ उनके समर्थक एक शख्स को पकड़े दिख रहे हैं. साथ में पुलिस के जवान भी नजर आ रहे हैं. बताया गया कि वीडियो में दिखा रहा शख्स हमले का आरोपी है.

घटनास्थल पर 500 लोगों के होने का दावा

रवनीत सिंह बिट्टू का कहना है कि यह हमला तब हुआ जब उन्हें शुक्रवार को ड्रग्स के खिलाफ एक यात्रा निकालनी थी. उनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार और ड्रग्स के तस्कर मिले हुए हैं. वहां करीब 500 लोग थे. वह अपनी गाड़ी से वहां से गुजरे. उनके पास Z-प्लस सिक्युरिटी है. उनके साथ लगभग 100 सुरक्षाकर्मी होते हैं.

गाड़ियों की तोड़ दी खिड़कियां

भाजपा नेता ने बताया कि लगातार कह रहे थे ‘उन्हें घेरो, उन्हें मारो, उनकी जान ले लो. उन्होंने गाड़ियों पर हमला किया और गाड़ियों की खिड़कियां तोड़ दीं. अंडे और टमाटर तो छोटी बात है. उनमें से कुछ के पास हथियार भी थे.

3 हमलावरों को पकड़ा गया

रवनीत बिट्टू के ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पठानकोट में उस यात्रा में शामिल होने जा रहे थे जिसे BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शुरू किया है, तभी उनके काफिले पर हमला हुआ. उनकी सुरक्षा टीम ने AAP से जुड़े तीन लोगों को पकड़ा है.

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