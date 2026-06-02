दिल में 22mm का छेद, जेब में नहीं थे इलाज के पैसे; पंजाब में मान सरकार की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना ने बचाई गुरप्रीत की जान

Punjab Gurpreet Kaur Heart Surgery: भगवंत मान सरकार की ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ पंजाब के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है, जिससे उन्हें चिकित्सा खर्चों की चिंता के बोझ से मुक्ति मिल रही है. इस योजना के तहत, हर पात्र परिवार सालाना ₹10 लाख तक के कैशलेस इलाज का हकदार है.

इस योजना को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है, और अब तक 45 लाख से ज़्यादा लोग इसके तहत पंजीकरण करवा चुके हैं. ऐसी ही एक लाभार्थी बठिंडा की 37 वर्षीय गुरप्रीत कौर हैं, जिनका जीवन एक गंभीर हृदय रोग के कारण अचानक खतरे में पड़ गया था.

गुरप्रीत के दिल में था बड़ा छेद

जब गुरप्रीत को पता चला कि उनके दिल में एक बड़ा छेद है, तो उन्हें न केवल एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती का सामना करना पड़ा, बल्कि इलाज के भारी खर्च को लेकर भी वे गहरी चिंता में डूब गईं. हालांकि, AIIMS बठिंडा में सफल इलाज और ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के माध्यम से मिली सहायता की बदौलत, उन्हें एक नया जीवनदान मिला है.

हाल तक, गुरप्रीत का जीवन काफी सामान्य रूप से चल रहा था, जो अपने परिवार की देखभाल करने और अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों को निभाने के इर्द-गिर्द घूमता था. किसी को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि वह एक जन्मजात हृदय दोष एक ऐसी स्थिति जो जन्म से ही मौजूद होती है से पीड़ित थीं, जिसका पता वर्षों तक नहीं चल पाया था.

दिल के छेद के कारण रक्त प्रवाह में पैदा हुआ असंतुलन

जांच के दौरान, डॉक्टरों ने उनके दिल के ऊपरी दो चैंबरों के बीच 22 मिलीमीटर का एक बड़ा ‘एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट’ (ASD) पाया. इस दोष के कारण रक्त प्रवाह में असंतुलन पैदा हो गया था, जिससे उनके दिल पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा था। यदि इस स्थिति का इलाज न किया जाता, तो अंततः इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे, जैसे कि दिल का दौरा पड़ना. जिस पल इस बीमारी का पता चला, परिवार पर गहरी चिंता के बादल छा गए.

बिमारी का पता चलते ही इलाज के खर्च के लिए परेशान हुईं थी गुरप्रीत

एक तरफ, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता थी; तो दूसरी तरफ, इलाज का आर्थिक बोझ एक बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ा था. गुरप्रीत कौर बताती हैं कि मेरे मन में सबसे पहला ख्याल इलाज के खर्च को लेकर आया. मुझे इस बात की चिंता सता रही थी कि हम इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम कैसे करेंगे. ऐसा लग रहा था मानो हमारा परिवार ज़िंदगी के एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर खड़ा हो. AIIMS बठिंडा के विशेषज्ञों ने इस समस्या को ठीक करने के लिए एक खास प्रक्रिया की सलाह दी.

अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक, यह प्रक्रिया 5 मई, 2026 को कार्डियक कैथीटेराइजेशन लैब में जनरल एनेस्थीसिया देकर की गई. इस प्रक्रिया के दौरान, दिल में मौजूद छेद को बंद करने के लिए 24 मिलीमीटर का ‘एम्पलात्ज़र सेप्टल ऑक्लूडर’ डिवाइस लगाया गया.

परिवार ने जताया ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ पर भरोसा

परिवार ने ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ पर भरोसा जताया, जिसके तहत सरकार ने इलाज का खर्च उठाया जो लगभग एक लाख रुपये था. यह प्रक्रिया जोखिम भरी थी; सहमति पत्रों में संभावित खतरों, जैसे कि दिल से जुड़ी जटिलताएं, हीमोडायनामिक अस्थिरता और गंभीर चिकित्सीय हस्तक्षेप की जरूरत, के बारे में साफ तौर पर बताया गया था.

कार्डियक कैथीटेराइजेशन लैब के बाहर, परिवार के सदस्य हाथ जोड़कर खड़े थे और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना कर रहे थे. उस बेचैनी भरे इंतज़ार के दौर को याद करते हुए, गुरप्रीत के पति कहते हैं हम बस प्रार्थना ही कर सकते थे. हर एक मिनट एक सदी जैसा लग रहा था. जब आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और हमें बताया कि सब कुछ ठीक-ठाक हो गया है, तो ऐसा लगा मानो हमारे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो.

सफल हुआ गुरप्रीत का ऑपरेशन

यह प्रक्रिया पूरी तरह से सफल रही और कोई जटिलता सामने नहीं आई. ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के जरिए मिली आर्थिक मदद परिवार के लिए अनमोल साबित हुई, जिसने उन्हें एक ऐसे भारी आर्थिक बोझ से बचाया जिसे उठा पाना शायद उनके लिए नामुमकिन होता. पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री, डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह मामला जन स्वास्थ्य सहायता के मूल उद्देश्य को सही मायने में दर्शाता है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी परिवार को बेहतर चिकित्सीय इलाज से वंचित नहीं रहना चाहिए.

गुरप्रीत का ठीक होना इस बात का जीता-जागता सबूत है कि सही समय पर मिला चिकित्सीय इलाज और आर्थिक सुरक्षा न केवल लोगों की जान बचा सकती है, बल्कि परिवारों की गरिमा को भी बनाए रख सकती है. आज, गुरप्रीत कौर ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के हज़ारों अन्य लाभार्थियों की तरह नई उम्मीद और बेहतर स्वास्थ्य के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं. पंजाब की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, अब तक इस योजना के तहत 175,210 मरीज़ों को लाभ मिला है और 343,370 उपचार किए गए हैं. इस योजना पर अब तक कुल ₹581.90 करोड़ खर्च किए गए हैं, जो पूरे राज्य में कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है.