Bhagwant Mann CBI Raid: सीएम भगवंत मान के कैंप ऑफिस पर CBI की रेड, OSD के घर भी पहुंची टीम; क्या है पूरा मामला?

CBI Raid Bhagwant Mann Office: पंजाब की सियासत में मंगलवार 6 अक्टूबर 2026 को उस वक्त हलचल तेज हो गई, जब CBI की टीम सीएम भगवंत सिंह मान के चंडीगढ़ स्थित कैंप ऑफिस पहुंची. एजेंसी ने मुख्यमंत्री के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़े ठिकाने पर भी कार्रवाई की. यह घटनाक्रम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश के ठीक एक दिन बाद हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच CBI को सौंपने और आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया था.

कहां-कहां पहुंची CBI की टीम?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, CBI ने चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस में कार्रवाई की. इसके अलावा OSD राजबीर सिंह घुम्मन के घर और मोहाली में उनके एक करीबी रिश्तेदार के ठिकाने पर भी टीम पहुंची. कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब हाई कोर्ट के आदेश के बाद मामले की केंद्रीय जांच शुरू हो चुकी है.

हाई कोर्ट ने क्यों दिया CBI जांच का आदेश?

मामले की शुरुआत ED की ओर से पंजाब के DGP को भेज गए पत्रों से हुई. ED ने सरकारी ट्रांसफर-पोस्टिंग, नीतिगत फैसलों, टेंडर और अन्य सरकारी कामकाज में कथित भ्रष्टचार से जुड़े आरोप लगाए थे. इन पत्रों में भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन समेत कुछ अन्य लोगों के नाम सामने आए थे.

ED की ओर से लगाए गए आरोपों पर पंजाब पुलिस की ओर से कोई खास कार्रवाई न करने के आरोप लगाते हुए वकील निखिल सराफ ने हाई कोर्ट में PIL दाखिल की थी. सुनवाई के बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने CBI को आपराधिक मामला दर्ज कर जांच करने और दो महीने में स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया.

पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

हाई कोर्ट ने फैसले के बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सरकार ने CBI जांच के निर्देश को चुनौती देते हुए SLP दाखिल की. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए इसे सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई, हालांकि, तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए मामले को अगले एक-दो दिनों में लेने की बात कही गई. बता दें कि, इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप अभी जांच के स्तर पर हैं.