Punjab: मुबारक हो, घर में बरकत आई है! बेटी के जन्म के अगले दिन पिता की चमकी किस्मत; जीती 1.5 करोड़ की लॉटरी

Punjab Daughter Birth Lottery Win: जिस बेटी के जन्म पर कुछ रिश्तेदारों ने कहा था कि घर में बेटा होना चाहिए था, वही बच्ची अगले ही दिन परिवार के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई. पंजाब के एक साधारण कारपेंटर की जिंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ, जिसकी उसने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी. बेटी के जन्म के ठीक एक दिन बाद उसके पिता की डेढ़ करोड़ रुपये की लॉटरी लग गई. इस खुशी के बाद पिता ने भी अपनी बच्ची का नाम बरकत रख दिया.

बेटी के जन्म के अगले दिन 1.5 करोड़ रुपये जीते

यह कहानी है पंजाब के मानसा ज़िले के बरेटा शहर के रहने वाले 24 साल के युद्धवीर सिंह की. द ट्रिब्यून के मुताबिक, सिंह ने पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी में 1.5 करोड़ रुपये का पहला इनाम जीता. उनकी बेटी का जन्म 6 नवंबर को हुआ था और लॉटरी के नतीजे 7 नवंबर को घोषित किए गए थे.

बेटी के जन्म और इतनी बड़ी रकम जीतने की खुशी ने इस मौके को परिवार के लिए यादगार बना दिया. सिंह ने अपनी नई जन्मी बेटी का नाम ‘बरकत’ रखा, जिसका मतलब है खुशहाली और खुशी. वह कहते हैं कि जब बेटी के जन्म के अगले दिन किस्मत ने साथ दिया, तो वह इससे बेहतर नाम और क्या चुन सकते थे?

पत्नी को अस्पताल ले जाते समय टिकट खरीदा

युद्धवीर सिंह ने 4 नवंबर को बुढलाडा में एक लॉटरी स्टॉल से टिकट खरीदा. वह अपनी प्रेग्नेंट पत्नी हरमन को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जा रहे थे. असल में, वह अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करवाने गए थे और रास्ते में अचानक लॉटरी का टिकट खरीद लिया. हालांकि, उनकी पत्नी इस फैसले से खुश नहीं थीं. परिवार पैसे की तंगी से जूझ रहा था. उन्हें दो कमरों का घर बनाने के लिए लिया गया लोन चुकाना था और बच्चे के जन्म से जुड़े मेडिकल खर्च भी उठाने थे. इसलिए लॉटरी पर पैसा खर्च करना सही नहीं लगा.

बेटी की पढ़ाई और भविष्य पर खर्च करेंगे पैसा

1.5 करोड़ रुपये की लॉटरी जीतने के बाद भी युद्धवीर सिंह की प्राथमिकताएं साफ हैं. वह यह पैसा अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य पर खर्च करना चाहते हैं. उनका सपना है कि बरकत अच्छी पढ़ाई करे, आत्मनिर्भर बने और अपने पैरों पर खड़ी हो.