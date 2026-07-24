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पंजाब रोडवेज यूनियन का अल्टीमेटम, मांगें पूरी नहीं हुईं तो होगा चक्का जाम, जानें क्या हैं मांगें और क्या दी चेतावनी

Punjab Bus Strike: पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए 3 से 5 अगस्त तक प्रदेशव्यापी चक्का जाम और हड़ताल का ऐलान किया है. यूनियन का कहना है कि कर्मचारियों के नियमितीकरण, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने और अन्य मांगों पर चार साल और 70 बैठकों के बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ.

By: Ranjana Sharma | Published: July 24, 2026 5:25:41 PM IST

PRTC और पनबस कर्मचारियों ने सरकार को दी अंतिम चेतावनी
PRTC और पनबस कर्मचारियों ने सरकार को दी अंतिम चेतावनी


Punjab Bus Strike: पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन (25/11) ने राज्य सरकार और परिवहन विभाग के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का एलान किया है. यूनियन ने आरोप लगाया है कि सरकार ने कर्मचारियों से किए गए वादे अब तक पूरे नहीं किए हैं. शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो 3, 4 और 5 अगस्त को पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा. इसके अलावा परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना तथा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भूख हड़ताल भी की जाएगी.

चार साल बाद भी नहीं पूरी हुई नियमितीकरण की मांग

यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने कहा कि सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने और ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का वादा किया था. उन्होंने दावा किया कि पिछले चार वर्षों में करीब 70 बैठकों के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया. कर्मचारियों का कहना है कि बार-बार आश्वासन दिए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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ठेकेदारी प्रथा और भ्रष्टाचार के लगाए आरोप

यूनियन ने आरोप लगाया कि ठेकेदारी व्यवस्था के कारण कर्मचारियों का लगातार शोषण हो रहा है. ईपीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाओं में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया. नेताओं का कहना है कि विभाग में भ्रष्टाचार से जुड़ी कई शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई.

निजीकरण का भी लगाया आरोप

प्रदेश महासचिव शमशेर सिंह ढिल्लों और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरकेश कुमार विक्की ने आरोप लगाया कि सरकार किलोमीटर स्कीम के जरिए परिवहन विभाग का निजीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. उनका कहना है कि इससे सरकारी बस सेवा कमजोर हो रही है और निजी ऑपरेटरों को फायदा मिल रहा है.

435 बसें खड़ी, निजी बसों को मिल रहा फायदा

यूनियन नेताओं ने दावा किया कि स्पेयर पार्ट्स, टायर और बैटरियों की कमी का हवाला देकर करीब 400 साधारण बसें और 35 वॉल्वो बसें लंबे समय से खड़ी हैं. इसके कारण प्रतिदिन लगभग डेढ़ लाख किलोमीटर बस संचालन प्रभावित हो रहा है. उनका आरोप है कि इससे निजी बस संचालकों को सीधा लाभ मिल रहा है और यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

27 जुलाई से आंदोलन होगा तेज

यूनियन ने बताया कि 24 जून को हुई बैठक में सरकार ने 10 दिनों के भीतर समाधान निकालने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ. इसके विरोध में 27 जुलाई को राज्यभर के सभी डिपो पर गेट रैलियां आयोजित की जाएंगी. इसके बाद 3, 4 और 5 अगस्त को तीन दिवसीय हड़ताल और चक्का जाम किया जाएगा.

आंदोलन अनिश्चितकालीन करने की चेतावनी

यूनियन ने साफ कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं और आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए साथियों पर दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन किया जाएगा. साथ ही सरकार की राजनीतिक रैलियों के बहिष्कार की भी चेतावनी दी गई. यूनियन अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों से किया गया एक भी बड़ा वादा पूरा नहीं किया है.

Tags: punjab bus strike
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