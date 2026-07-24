Home > देश > पहले रेलवे प्रोजेक्ट्स पर सीएम मान को लिखा पत्र, फिर दे दिया इस्तीफा… क्या पंजाब चुनाव की तैयारी में जुटे रवनीत बिट्टू?

पहले रेलवे प्रोजेक्ट्स पर सीएम मान को लिखा पत्र, फिर दे दिया इस्तीफा… क्या पंजाब चुनाव की तैयारी में जुटे रवनीत बिट्टू?

Ravneet Bittu Resignation: पंजाब BJP नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने शुक्रवार को केंद्रीय रेलवे और फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ राज्य मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया.

By: Shristi S | Published: July 24, 2026 9:34:15 PM IST

पंजाब BJP नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने राज्य मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया
पंजाब BJP नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने राज्य मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया


Ravneet Bittu Resignation: पंजाब BJP नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने शुक्रवार को केंद्रीय रेलवे और फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ राज्य मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिट्टू का इस्तीफ़ा तुरंत स्वीकार कर लिया.

बिट्टू का राज्यसभा का कार्यकाल इस साल 21 जून को खत्म हुआ, जहां उन्होंने अगस्त 2024 से जून 2026 तक राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया. न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, वह अगले साल पंजाब में होने वाले चुनावों पर ध्यान दे सकते हैं.

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बिट्टू ने सीएम मान को लिखा

हाल ही में, मंत्री ने गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखा, जिसमें राज्य सरकार के साथ लंबित मुद्दों के जल्द समाधान के लिए उनके दखल की मांग की, जिससे राज्य भर में कई ज़रूरी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है.

अपने पत्र में, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रोजेक्ट्स का समय पर पूरा होना न केवल राष्ट्रीय महत्व का है, बल्कि रेल कनेक्टिविटी को मज़बूत करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, इंडस्ट्रियल विकास को आसान बनाने, पैसेंजर और माल ढुलाई में सुधार करने और पंजाब के पूरे विकास में तेज़ी लाने के लिए भी जरूरी है.

Tags: Bhagwant MannBJPdroupadi murmupunjab
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