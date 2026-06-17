अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर खत्म, ‘भगवंत मान सरकार, तुहाडे द्वार’ बना लोगों का सहारा, 3.10 लाख से ज्यादा आवेदनों का निपटारा

Bhagwant Mann Sarkar Tuhade Dwar Scheme: भगवंत मान सरकार, तुहाडे द्वार पहल के तहत, पंजाब की 1076 हेल्पलाइन और होम डिलीवरी सर्विस सिस्टम नागरिकों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के तरीके को बदल रही है. इस पहल ने सर्विस डिलीवरी में देरी को कम किया है, बिचौलियों पर निर्भरता कम की है और शासन को ज़्यादा पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाया है.

इस टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड सिस्टम के ज़रिए अब तक नागरिकों को 3,10,000 से ज़्यादा सेवाएं दी जा चुकी हैं. अलग-अलग डिपार्टमेंट में पेंडिंग काम घटकर सिर्फ़ 0.33% रह गए हैं.

कैसे उठाए सेवाओं का फायदा?

नागरिक अब 1076 हेल्पलाइन पर कॉल करके या WhatsApp, ऑनलाइन पोर्टल या सर्विस सेंटर के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करके 437 सरकारी सेवाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं. एक बार अपॉइंटमेंट बुक हो जाने के बाद, ट्रेंड होम डिलीवरी सर्विस ऑपरेटर नागरिकों के घर जाते हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते हैं, एप्लीकेशन भरने में मदद करते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं, जिससे सरकारी दफ़्तरों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत खत्म हो जाती है.

इस पहल से खास तौर पर सीनियर सिटिजन, दिव्यांग लोगों, दूर-दराज के इलाकों के किसानों, महिलाओं और नौकरीपेशा लोगों को फायदा हुआ है, जिन्हें पहले सरकारी सर्विस पाने के लिए सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाने में समय और पैसा खर्च करना पड़ता था, और कभी-कभी बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता था.

अब तक 4.18 लाख से ज़्यादा अपॉइंटमेंट बुक

इस पहल के शुरू होने के बाद से, डोर-टू-डोर डिलीवरी सिस्टम के तहत 4.18 लाख से ज़्यादा अपॉइंटमेंट बुक हो चुके हैं. लोगों को अब SMS, WhatsApp और उनके घरों पर फिजिकल डिलीवरी के जरिए सर्टिफिकेट और अप्रूवल मिलते हैं, जिससे सरकारी सर्विस ज़्यादा आसानी से और आसानी से मिल जाती हैं. इस पहल से वेरिफिकेशन प्रोसेस में भी बड़ा बदलाव आया है. पटवारियों, नंबरदारों, सरपंचों, पार्षदों और डिविजनल अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन से पेपरवर्क कम हुआ है, ऑफिसों के फिजिकल चक्कर लगाने की ज़रूरत कम हुई है और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है.

एक और बड़ा सुधार फॉर्मलेस सर्विसेज की शुरुआत है, जिससे लोगों को लंबे एप्लीकेशन भरने की जरूरत खत्म हो गई है. डोर-टू-डोर डिलीवरी ऑपरेटर जरूरी जानकारी डिजिटल तरीके से भरते हैं और सिस्टम अपने आप एप्लीकेशन जेनरेट कर देता है, जिससे प्रोसेस आसान हो जाता है और गलतियां कम हो जाती हैं. रियल-टाइम एप्लीकेशन ट्रैकिंग, डिपार्टमेंट के हिसाब से डैशबोर्ड, बीट के हिसाब से मॉनिटरिंग और बेनिफिशियरी को फीडबैक कॉल से अकाउंटेबिलिटी मजबूत हुई है और समय पर सर्विस डिलीवरी पक्की हुई है.

मिनिस्टर अमन अरोड़ा ने क्या बताया?

पंजाब के गुड गवर्नेंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अमन अरोड़ा ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन का सब्स्टीट्यूट नहीं है; बल्कि, यह ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करती है. एप्लीकेशन की रियल-टाइम ट्रैकिंग से देरी और अनिश्चितता कम होती है, और सर्विस डिलीवरी नागरिकों की जरूरतों के हिसाब से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाती है.

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह पक्का करना है कि नागरिकों को आम सर्विस के लिए बार-बार सरकारी ऑफिस न जाना पड़े. सरपंचों, नंबरदारों और कॉर्पोरेटर द्वारा सर्टिफिकेट के ऑनलाइन वेरिफिकेशन की हालिया शुरुआत पेपरवर्क कम करने, फिजिकल ऑफिस जाने की जरूरत कम करने और सरकारी सर्विस को ज़्यादा आसान बनाने की दिशा में एक और जरूरी कदम है.

एप्लीकेशन प्रोसेस के हर स्टेज पर डिजिटल रिकॉर्ड बनने से देरी और बिचौलियों के मौके लगातार कम हो रहे हैं, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा कुशल, ट्रांसपेरेंट और नागरिक-केंद्रित हो रहा है.