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Punjab: 1 जुलाई से महिलाओं के खातों में आएंगे पैसे! भगवंत मान सरकार की ‘मांवा-धीयं सत्कार योजना’ जल्द होगी शुरू

Bhagwant Mann Government Scheme: पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य भर की पात्र महिलाओं को 1 जुलाई से 'मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना' के तहत आर्थिक सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी.

By: Shristi S | Published: June 5, 2026 9:16:54 PM IST

भगवंत मान सरकार की 'मांवा-धीयं सत्कार योजना' जल्द होगी शुरू
भगवंत मान सरकार की 'मांवा-धीयं सत्कार योजना' जल्द होगी शुरू


Mukhyamantri Maava Dhiyan Satkar Yojana: पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य भर की पात्र महिलाओं को 1 जुलाई से ‘मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना’ के तहत आर्थिक सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी.

इस अहम योजना के लागू होने की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस पहल का मकसद महिलाओं की आर्थिक आज़ादी को मजबूत करना और यह पक्का करना है कि वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें.

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पात्र महिलाओं को हर महीने एक हजार मिलेंगे- सीएम मान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना’ के तहत, पंजाब में हर पात्र महिला को हर महीने ₹1,000 मिलेंगे, जबकि अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को हर महीने ₹1,500 मिलेंगे. उन्होंने कहा कि पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे, और जो महिलाएं पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं, वे भी इस योजना के तहत पात्र होंगी. उम्मीद है कि पंजाब में लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इस पहल से फ़ायदा होगा, और पंजाब सरकार ने इसे लागू करने के लिए बजट में ₹9,300 करोड़ रखे हैं.

महिलाएं सबसे ज़्यादा सम्मान की हकदार हैं- सीएम मान

इस योजना के बड़े सामाजिक महत्व पर ज़ोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही यह आर्थिक मदद महिलाओं को अमीर न बनाए, लेकिन इससे उनमें सम्मान की भावना जरूर आएगी. उन्होंने कहा कि महिलाएं सबसे ज़्यादा सम्मान की हकदार हैं क्योंकि वे ही जीवन का स्रोत हैं. माताओं और बहनों के आशीर्वाद से दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है. परिवार की भलाई, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक व आर्थिक फ़ैसले लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं की आर्थिक आज़ादी को मज़बूत करना बहुत जरूरी है.

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे राज्य में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और रोज़ाना लाखों महिलाओं के नाम दर्ज किए जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को इस योजना के तहत हर महीने ₹1,500 मिलेंगे.

पात्र लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी लगभग दो लाख ‘महिला सत्कार सखियों’ को सौंपी गई है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यह भी बताया कि यह रजिस्ट्रेशन आंगनवाड़ी केंद्रों, सेवा केंद्रों और संबंधित ज़िलों में डिप्टी कमिश्नरों द्वारा खास तौर पर तय की गई जगहों पर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह पहल पंजाब भर की महिलाओं को सशक्त बनाने और यह पक्का करने में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी कि वे सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन जी सकें.

Tags: Bhagwant Mannpunjab
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