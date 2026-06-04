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Punjab: भगवंत मान सरकार का हेल्थ मास्टरस्ट्रोक, अब निजी अस्पतालों में भी मिलेगा मुख्यमंत्री सेहत योजना का फायदा

Mukh Mantri Sehat Yojana: पंजाब में लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने और सरकारी अस्पतालों पर बढ़ते बोझ को कम करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, भगवंत मान सरकार ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 17 अतिरिक्त चिकित्सा प्रक्रियाओं को करने की मंज़ूरी दे दी है.

By: Shristi S | Published: June 4, 2026 10:26:46 PM IST

भगवंत मान सरकार ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' का किया विस्तार
भगवंत मान सरकार ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' का किया विस्तार


Punjab Mukh Mantri Sehat Yojana: पंजाब में लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने और सरकारी अस्पतालों पर बढ़ते बोझ को कम करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, भगवंत मान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 17 अतिरिक्त चिकित्सा प्रक्रियाओं को करने की मंज़ूरी दे दी है.

इसके साथ ही, इस योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है ताकि अकेले रहने वाले व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया जा सके. इस फ़ैसले को राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तार की दिशा में एक निर्णायक कदम के तौर पर सराहा जा रहा है.

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स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भगवंत मान के लिए बड़ा कदम

पंजाब के अनगिनत परिवारों के लिए, अस्पताल जाना अक्सर लंबी कतारों में खड़े होने, भीड़भाड़ वाले वार्डों का सामना करने और इलाज के लिए लंबे इंतज़ार से गुजरने जैसा अनुभव होता है. इस बोझ को कम करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को और व्यापक बनाया है. इसके तहत, उन 17 चिकित्सा प्रक्रियाओं को जो पहले केवल सरकारी अस्पतालों तक ही सीमित थीं अब सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी करने की अनुमति दे दी गई है.

इस फ़ैसले के परिणामस्वरूप, केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित प्रक्रियाओं की सूची और छोटी हो गई है. इससे लाभार्थियों को एक कहीं अधिक विस्तृत स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क के माध्यम से इलाज प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि इस पहल से विशेष रूप से उन ज़िलों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी, जहां विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं की कमी है या जहां लोग इलाज के लिए मुख्य रूप से सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर रहते हैं. इससे बड़े सरकारी अस्पतालों पर दबाव कम होगा, इंतज़ार का समय घटेगा और यह सुनिश्चित होगा कि मरीज़ों को समय पर चिकित्सा उपचार मिल सके.

घरों के नजदीक ही इलाज प्राप्त करने की सुविधा 

नई मंज़ूरी प्राप्त प्रक्रियाएं चिकित्सा की विभिन्न विशेषज्ञताओं से जुड़ी हैं. इससे लोगों को भीड़भाड़ वाले बड़े अस्पतालों की असुविधा झेलने के बजाय, अपने घरों के नजदीक ही इलाज प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी. कान, नाक और गला (ENT) श्रेणी के अंतर्गत, अब नाक की हड्डी के फ्रैक्चर का इलाज जैसी प्रक्रियाएं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में की जा सकेंगी. ये सामान्य शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएँ हैं, जिनमें बच्चों और दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए समय पर इलाज मिलना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है.

सबसे बड़ा विस्तार ‘सामान्य सर्जरी’ के क्षेत्र में हुआ है. इस योजना के तहत, अब हाइड्रोसील के ऑपरेशन, फोड़े-फुंसी का इलाज, अपेंडिक्स के ऑपरेशन (appendectomies), और पित्ताशय (gallbladder) की ओपन व लेप्रोस्कोपिक दोनों तरह की सर्जरियां सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध होंगी. इससे मरीज़ों के इंतज़ार का समय कम होगा और उन्हें अपने घर के नजदीक ही इलाज प्राप्त करने का लाभ मिलेगा.

महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं को भी विशेष प्राथमिकता

महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है. अब इस बढ़ी हुई सूची में 12 हफ़्ते की गर्भावस्था के बाद किए जाने वाले गर्भपात, हिस्टेरोटॉमी, गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं के लिए अस्पताल में भर्ती होने, और छोटी बच्चियों, अविवाहित व यौन रूप से सक्रिय न रहने वाली महिलाओं, और यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की एनेस्थीसिया देकर की जाने वाली जांच से जुड़ी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं.

इन सेवाओं को शामिल करने से, समाज के जरूरतमंद और कमज़ोर तबके के लोग ज़्यादा आसानी से और समय पर चिकित्सा उपचार पा सकेंगे. इसी तरह, आंखों और हड्डियों से जुड़ी सेवाओं को भी मजबूत किया गया है. अब, आंखों से जुड़ी प्रक्रियाएं, जैसे कि टेरिजियम हटाना और एंट्रोपियन ठीक करना, निजी अस्पतालों में भी की जा सकेंगी. वहीं, हड्डियों के मरीज़ों को टेंडन रिलीज़, जोड़ों की छोटी-मोटी चोटों के इलाज, और टखने के फ्रैक्चर के ऑपरेशन जैसी सर्जरी से फ़ायदा मिलेगा. इन नई प्रक्रियाओं के लिए पैकेज की दरें ₹2,000 से लेकर ₹27,800 तक तय की गई हैं.

बुज़ुर्ग नागरिक, विधवाएं  और अन्य स्वतंत्र निवासी भी योजना का लाभ लें सकेंगे

इस घोषणा के साथ, इस योजना का दायरा एक बार फिर काफ़ी बढ़ गया है. अब, अकेले रहने वाले लोग जिनमें बुज़ुर्ग नागरिक, विधवाएं, और अन्य स्वतंत्र निवासी शामिल हैं भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.

यह स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, जो अब सभी के लिए उपलब्ध है, पहले केवल दो या उससे ज़्यादा सदस्यों वाले परिवारों तक ही सीमित था. अब, इसका लाभ उन माता-पिता को भी मिलेगा जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं. आवेदन करने के लिए, पंजाब द्वारा जारी आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड जमा करना अनिवार्य होगा, जबकि 18 साल से कम उम्र के आवेदकों को जन्म प्रमाण पत्र देना होगा. अकेले रहने वाले लोगों को नामांकन के लिए एक घोषणा पत्र जमा करना होगा, जिसकी पुष्टि स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे.

65 लाख परिवार इस योजना के दायरे में 

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस समय लगभग 65 लाख परिवार इस योजना के दायरे में आ चुके हैं। फ़िलहाल, 824 अस्पताल जिनमें सरकारी, केंद्र सरकार के, और इस योजना से जुड़े निजी अस्पताल शामिल हैं इस योजना के तहत इलाज मुहैया करा रहे हैं. लगभग 2,300 बीमारियों और चिकित्सा प्रक्रियाओं को अपने दायरे में समेटे, लगातार विकसित हो रही मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब के लोगों के लिए एक अहम स्वास्थ्य सुरक्षा कवच बनकर उभरी है, जो पहले से कहीं ज़्यादा लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा मुहैया करा रही है.

Tags: Bhagwant Mannpunjab
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