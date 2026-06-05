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अब नहीं बढ़ा सकेंगे मनमानी स्कूल फीस! पंजाब में प्राइवेट स्कूलों पर मान सरकार का बड़ा शिकंजा, नया कानून जल्द

Punjab School Fee Regulation: पंजाब में प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा बड़े सुधारों की घोषणा के 24 घंटे से भी कम समय में, पंजाब सरकार ने इस फैसले को कानूनी रूप देने के लिए तेज़ी से कदम उठाए हैं.

By: Shristi S | Published: June 5, 2026 6:34:59 PM IST

स्कूल फीस रेगुलेशन पर मान सरकार
स्कूल फीस रेगुलेशन पर मान सरकार


Mann Government on School Fee Regulation: पंजाब में प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी को रोकने के लिए सीएम भगवंत सिंह मान द्वारा बड़े सुधारों की घोषणा के 24 घंटे से भी कम समय में, पंजाब सरकार ने इस फैसले को कानूनी रूप देने के लिए तेज़ी से कदम उठाए हैं.

स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि वे प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने और पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कानून का मसौदा तैयार करें. इस कदम से 32 लाख से ज़्यादा छात्रों और उनके परिवारों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिलेगीय

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कितनी होगी सालना फीस बढ़ोतरी की सीमा?

प्रस्तावित कानून में सालाना फीस बढ़ोतरी की सीमा 5 प्रतिशत तय की जाएगी, और जिन स्कूलों ने पिछले तीन वर्षों में फीस में 15 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की है, उन्हें अभिभावकों से ली गई अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी. यह पहल पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में मुनाफाखोरी को रोकने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है कि प्राइवेट स्कूल व्यावसायिक लाभ को प्राथमिकता देने के बजाय छात्रों और अभिभावकों के सर्वोत्तम हित में काम करें.

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने क्या बताया?

अपने निर्देशों में, स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि सुलभ और किफायती शिक्षा प्रदान करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. वर्तमान में, पंजाब भर के लगभग 7,800 प्राइवेट स्कूलों में 32 लाख से अधिक छात्र नामांकित हैं. ये छात्र और उनके परिवार मनमानी फीस बढ़ोतरी के खिलाफ मज़बूत सुरक्षा और इन संस्थानों के कामकाज में पूरी पारदर्शिता के हकदार हैं.

उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में मुनाफाखोरी पर सख्ती से रोक लगाने के लिए लिया गया था. शिक्षा जन कल्याण के लिए समर्पित एक नेक कार्य है, न कि लाभ से प्रेरित कोई व्यावसायिक गतिविधि.

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिद्धांत को बरकरार रखा- शिक्षा मंत्री 

शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिद्धांत को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार स्पष्ट किया है कि हालांकि प्राइवेट संस्थानों को उचित फीस लेने का अधिकार है, लेकिन शिक्षा का व्यवसायीकरण और अत्यधिक मुनाफाखोरी अस्वीकार्य है. 

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए, सरकार एक कानूनी ढांचा पेश करेगी जो प्राइवेट संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा और मनमानी फीस बढ़ोतरी को खत्म करेगा. इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, और विभाग को कैबिनेट के विचारार्थ जल्द से जल्द एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है.

प्राइवेट स्कूलों के लिए सालाना फीस बढ़ोतरी पर सख्त सीमा लागू

प्रस्तावित कानून के तहत, पंजाब सरकार प्राइवेट स्कूलों के लिए सालाना फीस बढ़ोतरी पर सख्त सीमा लागू करेगी. नए ढांचे के अनुसार, प्राइवेट स्कूलों को एक वर्ष में 5 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी. यह कानून माता-पिता को पिछली तारीख से भी राहत देगा; अगर किसी प्राइवेट स्कूल ने पिछले लगातार तीन सालों में तय 15 प्रतिशत की सीमा से ज़्यादा फीस बढ़ाई है, तो उसे माता-पिता से ली गई अतिरिक्त रकम वापस करनी होगी.

भगवंत मान सरकार का मानना ​​है कि शिक्षा हर बच्चे के लिए सुलभ और सस्ती होनी चाहिए और माता-पिता पर बेवजह आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए. उम्मीद है कि यह प्रस्तावित कानून पूरे पंजाब में प्राइवेट स्कूलों के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह रेगुलेटरी सिस्टम बनाएगा.

कांग्रेस सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की इजाजत दी थी

2019 में, कांग्रेस सरकार ने ऐसे नियम लागू किए जिनसे प्राइवेट स्कूलों को अपनी फीस बढ़ाने की आज़ादी मिल गई. स्कूलों को बस अपने नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर बदली हुई दरें दिखाकर फीस स्ट्रक्चर बदलने की इजाज़त थी, और उन पर बहुत कम रेगुलेटरी निगरानी थी. इससे मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने का रास्ता खुल गया, जिससे पूरे पंजाब में माता-पिता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया.

भगवंत मान सरकार जो नया कानून ला रही है, उसका मकसद इस सिस्टम को खत्म करना, प्राइवेट स्कूलों में जवाबदेही तय करना और छात्रों व माता-पिता को ज़्यादा फीस के बोझ से राहत दिलाना है.

Tags: Bhagwant MannPrivate school feespunjab
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