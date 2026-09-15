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Punjab: मान सरकार का नशों-गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त अभियान, बलतेज पन्नू बोले- अपराधियों के पास अब छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं

Punjab News: बलतेज पन्नू ने कहा कि अमेरिका, दुबई, मलेशिया से लेकर मोल्दोवा तक, मान सरकार ने पंजाब पुलिस को हाई-टेक बनाया है और अपराध रोकने और गैंगस्टरों  का पीछा करने के लिए बेहतर इक्विपमेंट से लैस किया है, जिससे यह साफ संदेश गया है कि पंजाब में अपराध में शामिल कोई भी गैंगस्टर दुनिया के किसी भी कोने को सुरक्षित जगह नहीं मान सकता.

By: Hasnain Alam | Published: September 15, 2026 7:54:56 PM IST

आम आदमी पार्टी पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू
आम आदमी पार्टी पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू


Punjab News: आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने मंगलवार को कहा कि भगवंत मान सरकार के नशों और गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त अभियान ने इस लड़ाई को पंजाब की सीमाओं से बाहर पहुंचा दिया है. पंजाब पुलिस दुनिया भर से एक दर्जन से ज़्यादा गैंगस्टरों को वापस ला चुकी है, जिसमें हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई का करीबी करमवीर देव भी शामिल है, जिसे कनाडा से डिपोर्ट किए जाने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था.

बलतेज पन्नू ने कहा कि अमेरिका, दुबई, मलेशिया से लेकर मोल्दोवा तक, मान सरकार ने पंजाब पुलिस को हाई-टेक बनाया है और अपराध रोकने और गैंगस्टरों  का पीछा करने के लिए बेहतर इक्विपमेंट से लैस किया है, जिससे यह साफ संदेश गया है कि पंजाब में अपराध में शामिल कोई भी गैंगस्टर दुनिया के किसी भी कोने को सुरक्षित जगह नहीं मान सकता.

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प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा, “सत्ता में आने के बाद, भगवंत मान सरकार ने नशों और गैंगस्टरों  के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता दी है. हमने पंजाब में एक्टिव क्रिमिनल नेटवर्क को खत्म करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की हैं और विदेश भागे गैंगस्टरों  का भी पीछा किया है.”

विपक्ष पर निशाना साधते हुए आप पंजाब मीडिया इंचार्ज ने कहा, “विपक्ष के पास पंजाब के लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह बार-बार मुद्दे उठाकर पंजाब सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और संगठित अपराध के खिलाफ़ हो रही कार्रवाई को नज़रअंदाज़ कर रहा है.”

‘2007-2017 के समय में गैंगस्टरवाद में बढ़ोतरी हुई’

बलतेज पन्नू ने कहा कि पंजाब का इतिहास बताता है कि 2007-2017 के समय में गैंगस्टरवाद में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी. उन्होंने कहा, “अगर हम पंजाब में गैंगस्टरवाद के इतिहास को देखें, तो 2007-2017 के समय में यह घटना काफ़ी बढ़ गई थी. यह वह समय था जब ‘गैंगस्टर’ शब्द पंजाब की पहचान और पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बन गया था.”

उन्होंने कहा कि 2017-2022 की कांग्रेस सरकार के दौरान भी यही हाल रहा. उन्होंने कहा, “इन नेटवर्क को खत्म करने के बजाय, कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश से एक गैंगस्टर को पंजाब की जेल में लाकर वीआईपी सुविधाएं दीं. उत्तर प्रदेश सरकार को उसकी वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा.”

भगवंत मान सरकार के तरीके से इसकी तुलना करते हुए बलतेज पन्नू ने कहा, “हमने यह तरीका बदल दिया है. पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई शुरू की और उनके विदेश भागने के बाद भी उनका पीछा करती रही. पंजाब पुलिस की लगातार कोशिशों की वजह से अब तक एक दर्जन से ज़्यादा गैंगस्टर विदेश से वापस लाए जा चुके हैं.”

उन्होंने कहा कि वापस लाए गए गैंगस्टरों में सचिन बिश्नोई, मनप्रीत सिंह उर्फ पीता, रमनजीत सिंह उर्फ रोमी, परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी, अनमोल बिश्नोई, अमृतपाल उर्फ मेहरो, गुरविंदर सिंह और जोबनदीप सिंह उर्फ जोबन बिल्ला शामिल हैं.

अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से वापस लाया गया- बलतेज पन्नू

बलतेज पन्नू ने कहा, “अनमोल बिश्नोई, जिसे बड़े गैंगस्टर में से एक माना जाता है और लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी है, उसे अमेरिका से वापस लाया गया. अमृतपाल उर्फ मेहरो, जिस पर विदेश भागने से पहले एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की हत्या का आरोप है, उसे दुबई से लाया गया. गुरविंदर सिंह को मलेशिया से लाया गया था.”

उन्होंने आगे कहा, “दो दिन पहले, एजीटीएफ टीम गैंगस्टर अमृतपाल उर्फ अमृत ढल्लम को मोल्डोवा से वापस लाई. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने टीम से मुलाकात की और उनके प्रयासों की तारीफ की.”

बलतेज पन्नू ने कहा कि एक और बड़े गैंगस्टर करमवीर सिंह उर्फ करमवीर देव (देव) को भी पंजाब वापस लाने का प्रोसेस पूरा हो गया है. उन्होंने कहा, “करमवीर सिंह उर्फ करमवीर देव, जिसे देव के नाम से भी जाना जाता है, लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी है. उसे कनाडा से डिपोर्ट किया गया है और दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद एजीटीएफ टीम उसे पंजाब ला रही है.”

बलतेज पन्नू ने कहा, “यह मान सरकार के ढृढ़ संकल्प को दिखाता है कि पंजाब में अपराध में शामिल कोई भी गैंगस्टर दुनिया के किसी भी हिस्से को अपनी सुरक्षित जगह नहीं मान सकता.”

“मान सरकार ने पुलिस को बहुत मजबूत और मॉडर्न बनाया’

पंजाब पुलिस को मजबूत करने पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा, “भगवंत मान सरकार ने पुलिस को बहुत मजबूत और मॉडर्न बनाया है. यह सिर्फ़ बेहतर गाड़ियां देने तक सीमित नहीं है. हमने अपने जवानों को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट से लैस किया है.”

उन्होंने कहा कि इस टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी ने सीधे तौर पर अपराध रोकने और गैंगस्टरों को पकड़ने की पुलिस बल की समर्था को बढ़ाया है. लुधियाना में हाल ही में हुए एनकाउंटर का ज़िक्र करते हुए बलतेज पन्नू ने कहा, “पुलिस को ब्लड डोनेशन कैंप पर हमले की पहले से जानकारी थी. इस जानकारी की वजह से पुलिस अपराधियों  के अपने प्लान को अंजाम देने से पहले ही एक्शन ले पाई.”

बलतेज पन्नू ने कहा कि पंजाब पुलिस उन देशों में भी अपराधियों  का पीछा कर रही है जिनके साथ भारत की एक्सट्रैडिशन ट्रीटी नहीं है. इसके साथ ही, जिन देशों में ये गैंगस्टर छिपे हुए हैं, उनके साथ सहयोग भी बेहतर हो रहा है, क्योंकि ऐसे अपराधी उन देशों के लिए भी समस्या बन गए हैं.”

बलतेज पन्नू ने कहा कि मान सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है – “पंजाब सुरक्षित हाथों में है. जो कोई भी पंजाब में अपराध करेगा और यहां के लोगों को धमकाएगा, उसका पीछा किया जाएगा, चाहे वह कहीं भी छिपा हो.”

Tags: punjab news
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