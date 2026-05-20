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NEET परीक्षा पर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, छात्र पंजाब रोडवेज की बसों में कर सकेंगे मुफ्त सफर

NEET Students: पंजाब सरकार ने नीट छात्रों के लिए बड़ा एलान किया है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की कि नीट के छात्र 20, 21 और 22 जून को पंजाब रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर सकते हैं.

By: Sohail Rahman | Last Updated: May 20, 2026 5:02:50 PM IST

पंजाब रोडवेज की बसों में तीन दिनों तक मुफ्त सफर कर सकेंगे नीट परीक्षार्थी
पंजाब रोडवेज की बसों में तीन दिनों तक मुफ्त सफर कर सकेंगे नीट परीक्षार्थी


NEET Student Punjab: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नीट परीक्षा को लेकर बड़ा एलान किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए घोषणा की कि बहुत से गरीब छात्र NEET की परीक्षा देते हैं. उनके पास परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए किराए के पैसे भी नहीं होते. हाल ही में जब केजरीवाल जी ने NEET के छात्रों से बात की तो उन्होंने मदद का अनुरोध किया. NEET की परीक्षा 21 जून को है.

इसलिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि 20, 21 और 22 जून को NEET की परीक्षा देने वाले सभी छात्रों का किराया पंजाब रोडवेज की सभी बसों में माफ कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि नीट परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाएं और आपसे टिकट का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा.

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कब-कब कर सकेंगे मुफ्त सवारी?

NEET की परीक्षा 21 जून को है. इसलिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि 20, 21 और 22 जून को NEET की परीक्षा देने जाने वाले सभी बच्चों का किराया पंजाब रोडवेज की सभी बसों में माफ कर दिया जाएगा. अपना एडमिट कार्ड दिखाएं और आपसे टिकट का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा. इसके अलावा, उन्होंने सभी छात्रों की सफलता की कामना की.



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अरविंद केजरीवाल ने शेयर किया था वीडियो

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के दो-दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने NEET के छात्रों की चिंताओं को उठाया. इससे पहले, केजरीवाल ने एक वीडियो के माध्यम से उन छात्रों के संदेश साझा किए थे, जिन्होंने NEET की परीक्षा दी थी. इन संदेशों में छात्रों ने बताया था कि परीक्षा रद्द होने के बाद उन्हें किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. केजरीवाल ने छात्रों से कहा कि उनके अपने बच्चों ने भी IIT से पढ़ाई की है; इसलिए वे इस बात को पूरी तरह समझते हैं कि उनके करियर और शिक्षा उनके लिए कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं.



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Tags: punjab news
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