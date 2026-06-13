Punjab: भगवंत मान सरकार का बड़ा एलान, अब मुफ्त में होंगे खाटू श्याम, सालासर, हरिद्वार-ऋषिकेश और वृंदावन के दर्शन

Bhagwant Mann Government Free Pilgrimage Scheme: पंजाब में भगवंत मान सरकार सालासर-खाटू श्याम जी, हरिद्वार-ऋषिकेश और मथुरा-वृंदावन की मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा भी देगी. अब तक, सरकार दरबार साहिब-दुर्गियाना मंदिर-वाल्मीकि मंदिर और आनंदपुर साहिब-नैना देवी मंदिर की तीर्थयात्राओं का आयोजन करती रही है.

हालांकि, लोगों की भारी मांग को देखते हुए, सरकार ने तीन नए रूटों पर स्थित इन अतिरिक्त पवित्र स्थलों पर तीर्थयात्रियों को पूरी तरह से अपने खर्च पर भेजने का फैसला किया है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व सीएम ने शनिवार को जालंधर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी. इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे.

अरविंद केजरीवाल ने लोगों से की अपील

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ बहुत धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई थी. इसी तरह, गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती (प्रकाश पर्व) भी उतनी ही भव्यता के साथ मनाई जा रही है. उन्होंने पटियाला के प्रसिद्ध मां काली मंदिर का जिक्र किया, जो लोगों की गहरी आस्था और भक्ति का केंद्र है.

उत्तर भारत भर से श्रद्धालु अपनी प्रार्थनाओं और दुखों को लेकर इस मंदिर में आते हैं; देवी उनकी इच्छाएं पूरी करती हैं और उनके कष्ट दूर करती हैं. मंदिर का ₹85 करोड़ की लागत से पूरी तरह से नवीनीकरण और विकास किया जा रहा है और इसके सितंबर तक तैयार होने की उम्मीद है. उन्होंने पंजाब के लोगों से अपील की कि परियोजना पूरी होने के बाद वे मंदिर जाएं और मां काली का आशीर्वाद लें.

भगवंत मान सरकार कई तीर्थयात्राओं का आयोजन कर रही- केजरीवाल

केजरीवाल ने बताया कि भगवंत मान सरकार कई तीर्थयात्राओं का आयोजन कर रही है, जिसके लिए वोल्वो बसें खरीदी गई हैं. वर्तमान में, दो तीर्थयात्रा रूट चालू हैं: एक में दरबार साहिब, दुर्गियाना मंदिर और वाल्मीकि मंदिर शामिल हैं, और दूसरे में आनंदपुर साहिब और नैना देवी मंदिर. अब, तीन अतिरिक्त रूट सालासर-खाटू श्याम जी, हरिद्वार-ऋषिकेश और मथुरा-वृंदावन शुरू किए जा रहे हैं. सरकार इन तीर्थयात्राओं का पूरा खर्च उठा रही है, और उन्होंने सभी इच्छुक लोगों से इसमें भाग लेने का आग्रह किया.

पंजाब में ‘हे राम!’ नाटक का मंचन

अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि सरकार जुलाई के अंत से पूरे पंजाब में ‘हे राम!’ नाटक का मंचन कर रही है. आशुतोष राणा के नाटक में रामायण की कई घटनाओं को दिखाया गया है और इसमें राम और रावण के बीच जबरदस्त संवाद हैं. मैंने दिल्ली में यह नाटक देखा है, और कई अन्य लोगों ने भी इसे देखा है; जहां दिल्ली में इसके टिकट ₹8,000 के थे, वहीं हमने इसे पंजाब के लोगों के लिए पूरी तरह से मुफ़्त कर दिया है. इसे राज्य के अलग-अलग शहरों में दिखाया जाएगा. जब यह आपके शहर में आए, तो इसे जरूर देखें. यह साढ़े तीन घंटे का एक शानदार नाटक है, जिसे जुलाई के आखिर में शुरू किया गया था.