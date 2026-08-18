Home > देश > भगवंत मान सरकार के नेतृत्व में पंजाब को मिलेंगी 1,279 नई सरकारी बसें, परिवहन मंत्री चीमा ने कहा, ’20 वर्षों में सबसे बड़ा बेड़ा विस्तार, ट्रांसपोर्ट माफिया पर शिकंजा’

भगवंत मान सरकार के नेतृत्व में पंजाब को मिलेंगी 1,279 नई सरकारी बसें, परिवहन मंत्री चीमा ने कहा, ’20 वर्षों में सबसे बड़ा बेड़ा विस्तार, ट्रांसपोर्ट माफिया पर शिकंजा’

परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि लंबे समय की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सेवा विस्तार के साथ-साथ पी.आर.टी.सी. और पनबस की आय को मजबूत किया जाएगा जिसके लिए भगवंत मान सरकार ने पिछले 1 माह में बेड़े में 100 विश्वस्तरीय 'पी.आर.टी.सी. जूनियर' बसें शामिल करने की योजना बनाई है.

By: Kajal Jain | Published: August 18, 2026 2:58:23 PM IST

भगवंत मान सरकार के नेतृत्व में पंजाब को मिलेंगी 1,279 नई सरकारी बसें, परिवहन मंत्री चीमा ने कहा, '20 वर्षों में सबसे बड़ा बेड़ा विस्तार, ट्रांसपोर्ट माफिया पर शिकंजा'
भगवंत मान सरकार के नेतृत्व में पंजाब को मिलेंगी 1,279 नई सरकारी बसें, परिवहन मंत्री चीमा ने कहा, '20 वर्षों में सबसे बड़ा बेड़ा विस्तार, ट्रांसपोर्ट माफिया पर शिकंजा'


ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की पहुंच को बेहतर और विस्तारित करने के लिए, पंजाब के परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां घोषणा की कि इस वर्ष सितंबर के मध्य तक 100 विश्व स्तरीय ‘पी.आर.टी.सी. जूनियर’ बसें आधिकारिक तौर पर पी.आर.टी.सी. (पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन) के बेड़े में शामिल हो जाएंगी. यह घोषणा चल रहे बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन और सेवा विस्तार का मूल्यांकन करने के लिए पंजाब के परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की गई एक व्यापक समीक्षा बैठक के बाद की गई. परिवहन मंत्री ने खुलासा किया कि ये पूरी तरह से निर्मित मिडी बसें आयशर द्वारा तैयार और डिलीवर की जा रही हैं.

क्लालिटी और विस्तार के लिए निर्देश

उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान, परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने परिवहन विभाग को विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता को और ऊंचा उठाने के उद्देश्य से नवीन विचार प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. उन्होंने पी.आर.टी.सी. और पनबस दोनों की लम्बे समय की वित्तीय स्थिरता और परिचालन मजबूती सुनिश्चित करने के लिए आय के साधनों को बढ़ाने पर भी जोर दिया.

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बसों की संख्या बढ़ाकर की 3,547

सार्वजनिक परिवहन को नया स्वरूप देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने घोषणा की कि राज्य के बेड़े में 1,279 नई बसें शामिल की जा रही हैं. उन्होंने कहा, ‘इससे सरकारी बसों की संख्या 2,267 से बढ़कर 3,546 हो जाएगी, जो 20 वर्षों में सबसे बड़ी वृद्धि है और पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में ले जाएगी.’ परिवहन मंत्री ने कहा कि भगवंत मान सरकार प्रवासी भारतीयों, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और आम यात्रियों के लिए संपर्क को भी मजबूत कर रही है. उन्होंने कहा, ‘इसके हिस्से के रूप में, हमने जालंधर और लुधियाना से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए वोल्वो कोचों सहित 15 प्रीमियम एयरपोर्ट बसें चलाई हैं. 

ट्रांसपोर्ट माफिया का टूटा शिकंजा

परिवहन मंत्री ने बताया कि इसने ट्रांसपोर्ट माफिया का शिकंजा तोड़ दिया है और सभी के लिए यात्रा को आसान बना दिया है.’ समीक्षा बैठक में परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें सचिव परिवहन वरुण रूजम, मैनेजिंग डायरैक्टर पनबस राजीव कुमार गुप्ता, मैनेजिंग डायरैक्टर पी.आर.टी.सी. मनीषा राणा, अतिरिक्त मैनेजिंग डायरैक्टर पी.आर.टी.सी. नवदीप कुमार और जनरल मैनेजर पी.आर.टी.सी. चंडीगढ़ अमनवीर टिवाणा शामिल थे.

ये भी पढ़ें:- ‘नक्सलवाद’ के साए से बाहर आया बालाघाट: 40 साल में पहली बार गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, ‘ब्रेनवॉश’ को मात देकर बचाई 125 बच्चों की जान!

Tags: cm bhagwant manpunjab newspunjab transport
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