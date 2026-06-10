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भगवंत मान सरकार का बड़ा तोहफा, NEET उम्मीदवारों के लिए फ्री बस सेवा, हजारों पदों पर भर्ती और बायोगैस प्लांट को मिली हरी झंडी

Punjab Cabinet Meeting: सीएम भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए. इन फैसलों का मकसद NEET दोबारा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत देना, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाना, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, वेस्ट मैनेजमेंट और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना और राज्य में 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' को और बेहतर बनाना है.

By: Shristi S | Published: June 10, 2026 9:16:39 PM IST

NEET उम्मीदवारों से लेकर बायोगैस प्लांट तक सीएम भगवंत मान ने लिए अहम फैसले
NEET उम्मीदवारों से लेकर बायोगैस प्लांट तक सीएम भगवंत मान ने लिए अहम फैसले


Bhagwant Mann Cabinet Meeting Decisions: सीएम भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए. इन फैसलों का मकसद NEET दोबारा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत देना, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाना, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, वेस्ट मैनेजमेंट और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना और राज्य में ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ को और बेहतर बनाना है.

सीएम भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों में NEET परीक्षार्थियों और उनके साथ जाने वाले एक व्यक्ति के लिए मुफ़्त बस यात्रा, 1,013 लेक्चरर और 156 जूनियर इंजीनियरों (JEs) की भर्ती, पटियाला और जालंधर में गीले कचरे का इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट लगाना, और पंजाब में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ‘इंडस्ट्रियल एंड बिज़नेस डेवलपमेंट पॉलिसी, 2026’ में अहम बदलाव शामिल हैं.

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मुफ़्त बस यात्रा को मंज़ूरी

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, “कैबिनेट ने छात्रों के कल्याण, शिक्षा, रोज़गार पैदा करने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, प्रशासनिक सुधारों और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम फैसलों को मंज़ूरी दी है, जिससे पंजाब सरकार की जन कल्याण और आर्थिक प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता फिर से साबित होती है.

NEET परीक्षा दोबारा देने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए, कैबिनेट ने पंजाब और चंडीगढ़ में परीक्षा केंद्रों तक उम्मीदवारों और उनके साथ जाने वाले एक व्यक्ति के लिए मुफ़्त बस यात्रा को मंज़ूरी दी. गौरतलब है कि मूल रूप से 3 मई, 2026 को आयोजित NEET परीक्षा रद्द कर दी गई थी और अब इसे 21 जून, 2026 के लिए फिर से शेड्यूल किया गया है.

मुफ्त बस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एडमिट कार्ड दिखाना जरूरी

छात्रों और उनके साथियों की सुविधा के लिए, पंजाब रोडवेज, पनबस और PRTC द्वारा संचालित बसें 20, 21 और 22 जून को पंजाब और चंडीगढ़ में परीक्षा केंद्रों तक आने-जाने के लिए मुफ़्त यात्रा की सुविधा देंगी. छात्रों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए बस अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा; कोई किराया नहीं लिया जाएगा. इस मुफ़्त यात्रा सुविधा का वित्तीय बोझ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उठाएगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट इसकी भरपाई करेगा. यह पहल छात्रों के कल्याण, शिक्षा को बढ़ावा देने और सस्ती और सुलभ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएँ उपलब्ध कराने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

लेक्चरर कैडर के 1,013 पदों को भरने की मंज़ूरी

कैबिनेट ने शिक्षा विभाग की भर्ती प्रक्रिया के ज़रिए लेक्चरर कैडर (ग्रुप-B) में मंज़ूर 1,013 खाली पदों जिनमें बैकलॉग और नए बनाए गए पद दोनों शामिल हैं—को भरने की मंज़ूरी दी. इसके अलावा, स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरर कैडर के इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में एक बार के लिए पांच साल की छूट दी गई. इस कदम का मकसद युवाओं के लिए रोज़गार के मौके पैदा करना और सरकारी स्कूलों में अच्छी क्वालिटी की शिक्षा सुनिश्चित करना है.

लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर के 156 पदों के लिए मंज़ूरी

एक और अहम फ़ैसले में, कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती को मंज़ूरी दी, जिसमें जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 127 पद और जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 29 पद शामिल हैं. यह भर्ती विभाग के कामकाज को बेहतर बनाएगी और काम की असरदार प्लानिंग, निगरानी और क्वालिटी सुनिश्चित करेगी. ये सभी पद पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ सिलेक्शन बोर्ड (PSSSB) द्वारा सीधी भर्ती के ज़रिए भरे जाएंगे.

पटियाला और जालंधर में गीले कचरे पर आधारित CBG प्रोजेक्ट्स के लिए मंज़ूरी

सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने पटियाला और जालंधर नगर निगमों के लिए 100 TPD (टन प्रति दिन) क्षमता वाले गीले कचरे पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी; ये प्रोजेक्ट्स नॉमिनेशन के आधार पर HPCL रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (HPRGE) को दिए जाएंगे.

राज्य की 166 शहरी स्थानीय निकायों में रोज़ाना लगभग 4,000 टन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (नगरपालिका का ठोस कचरा) पैदा होता है. इस प्रोजेक्ट के तहत, गीले कचरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जाएगा, जिससे पुराने कचरे के डंप साइट्स (लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स) को ठीक करने में मदद मिलेगी. इससे शहरी साफ-सफ़ाई और जन-स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑर्गेनिक खाद बनेगी, मीथेन उत्सर्जन कम होगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.

सीनियरिटी से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए पंजाब सिविल सर्विसेज़ नियमों में संशोधन

कैबिनेट ने पंजाब सिविल सर्विसेज़ नियम, 1994 के नियम 8 में संशोधन को मंज़ूरी दी है. यह संशोधन उन स्थितियों से निपटता है जहां समान योग्यता वाले उम्मीदवारों की जन्म तिथि भी एक ही होती है. ऐसे मामलों में, आपसी सीनियरिटी अब मेरिट के आधार पर तय की जाएगी खासकर, पद के लिए जरूरी कम से कम शैक्षणिक योग्यता में मिली फ़ाइनल ग्रेडिंग या प्रतिशत के आधार पर.

निवेश को बढ़ावा देने के लिए ‘इंडस्ट्रियल एंड बिज़नेस डेवलपमेंट पॉलिसी-2026’ में संशोधन

पंजाब के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को और मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, कैबिनेट ने ‘इंडस्ट्रियल एंड बिज़नेस डेवलपमेंट पॉलिसी-2026’ और ‘पंजाब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनिशिएटिव’ के तहत सेक्टर-विशिष्ट नीतियों में संशोधनों को मंज़ूरी दी है. ये संशोधन वित्तीय प्रोत्साहन के दायरे को बढ़ाते हैं ताकि इसमें मौजूदा इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी शामिल हो सकें, न कि यह सिर्फ़ मौजूदा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ (MSMEs) तक ही सीमित रहे. ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर, रिसर्च और डेवलपमेंट सुविधाओं और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों से जुड़े प्रावधानों को भी मजबूत करते हैं. 

पहली 50 योग्य यूनिट्स के लिए ₹10 लाख का एकमुश्त प्रोत्साहन अब उन उद्योगों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम ‘गोल्ड लेवल’ ZED सर्टिफ़िकेशन (या उससे ऊपर) हासिल किया है, जबकि सेक्टर-विशिष्ट नीतियों में कुल प्रोत्साहन सीमा (कैप) से जुड़े प्रावधानों को अनिवार्य के बजाय सांकेतिक माना जाएगा. इन सुधारों से निवेश को बढ़ावा मिलने, औद्योगिक विकास को मजबूत करने और पंजाब को देश में निवेश के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने में मदद मिलने की उम्मीद है.

Tags: Bhagwant MannNEET 2026punjab
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