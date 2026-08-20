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Punjab Bandh 2026: स्कूलों से बाजार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक… पंजाब में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

Punjab Bandh 2026: कई सिख संगठनों के 21 अगस्त को पंजाब बंद के आह्वान का समर्थन करने के बाद, यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्य भर के स्कूल बंद रहेंगे. प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पंजाब ने अब एक साफ़ स्पष्टीकरण जारी किया है.

By: Shristi S | Published: August 20, 2026 6:48:27 PM IST

पंजाब में क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद?
पंजाब में क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद?


Punjab Bandh Tomorrow: कई सिख संगठनों के 21 अगस्त को पंजाब बंद के आह्वान का समर्थन करने के बाद, यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्य भर के स्कूल बंद रहेंगे. प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पंजाब ने अब एक साफ़ स्पष्टीकरण जारी किया है. प्राइवेट स्कूल 21 अगस्त को खुले रहेंगे और बंद के आह्वान के कारण छुट्टी नहीं रखेंगे.

एसोसिएशन ने पूरे पंजाब के स्कूलों को एक एडवाइज़री भेजी है, जिसमें कहा गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमेशा की तरह काम करते रहें. 

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प्राइवेट स्कूल खुले रहेंगे

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पंजाब द्वारा जारी बयान के अनुसार, स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं और किसी धार्मिक या राजनीतिक बंद के आह्वान के जवाब में बंद नहीं किए जाएंगे. एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जगजीत सिंह धुरी ने भी जानकारी शेयर की और यह साफ़ किया कि एसोसिएशन से जुड़े स्कूल 21 अगस्त को खुले रहेंगे. यह स्पष्टीकरण राज्य भर में बंद की घोषणा के बाद माता-पिता और छात्रों के बीच बढ़ती अनिश्चितता के बीच आया है.

पंजाब बंद क्यों बुलाया गया है? 

कौमी इंसाफ मोर्चा के सहयोगी संगठनों ने अपनी मांगों, खासकर सिख कैदियों, जिन्हें आमतौर पर बंदी सिंह कहा जाता है, की रिहाई के समर्थन में 21 अगस्त को पंजाब बंद का आह्वान किया है. बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक घोषित किया गया है. आयोजकों ने अपने समर्थकों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई, केस दर्ज करने और बंदी सिंहों को लगातार हिरासत में रखने को बंद के आह्वान के पीछे का कारण बताया है. संगठनों ने पूरे पंजाब के लोगों से बंद का समर्थन करने की अपील की है.

बाजार और ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ने की संभावना

बंद आयोजकों ने कहा है कि विरोध के दौरान बाजार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे. उन्होंने सड़क यातायात रोकने की योजना की भी घोषणा की है. आयोजकों ने सरकार से ट्रेन सेवाओं को भी निलंबित करने की अपील की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बंद के दौरान ट्रेनें चलती रहीं तो रेलवे सेवाओं को विरोध का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, उन्होंने कहा है कि मेडिकल इमरजेंसी, एयरपोर्ट यात्रा, परीक्षा और शादियों सहित आवश्यक कारणों से यात्रा करने वाले लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी.

इमरजेंसी सर्विस जारी रहेंगी

बंद के दौरान हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर खुले रहने की उम्मीद है. इमरजेंसी सर्विस को बंद के दायरे से बाहर रखा गया है. ऑर्गनाइज़र ने यह भी कहा है कि उनका बंद में लोगों को ज़बरदस्ती शामिल करने का कोई इरादा नहीं है और दावा किया है कि सात घंटे का समय परेशानी कम करने के लिए चुना गया था.

SGPC ने सपोर्ट किया

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने 21 अगस्त के बंद के आह्वान को सपोर्ट किया है. SGPC प्रेसिडेंट एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि ऑर्गनाइज़ेशन ने बंदी सिंहों की रिहाई की मांग का लगातार सपोर्ट किया है और इस मुद्दे से जुड़े शांतिपूर्ण प्रयासों का सपोर्ट करता रहेगा. बंद को देखते हुए, SGPC के ऑफिस और इंस्टीट्यूशन 21 अगस्त को बंद रहेंगे. SGPC ने 21 अगस्त को होने वाली अपनी इंटरिम कमेटी मीटिंग भी टाल दी है. मीटिंग अब 22 अगस्त को सुबह 11 बजे अमृतसर में SGPC हेडक्वार्टर में होगी.

पेरेंट्स को क्या पता होना चाहिए?

एसोसिएशन के सर्कुलर के तहत आने वाले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, 21 अगस्त रेगुलर स्कूल का दिन होगा, जब तक कि उनका स्कूल अलग से नोटिस जारी न करे. इसलिए पेरेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही आम बंद की घोषणाओं पर भरोसा करने के बजाय अपने-अपने स्कूलों से मिलने वाली जानकारी को फॉलो करें.

Tags: punjabPunjab Bandh
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