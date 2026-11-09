Raja Sansi Assembly: 4 चुनाव से कांग्रेस का कब्जा, क्या 2027 में AAP या अकाली दल बदल पाएंगे इस सीट की सियासी तस्वीर?

Raja Sansi Election History: पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 को होने वाले हैं. राज्य की राजनीति में कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां हर चुनाव के साथ मुकाबला दिलचस्प हो जाता है. अमृतसर जिले की राजा सांसी विधानसभा सीट भी इन्हें में से एक है. यहां पिछले चार विधानसभा चुनावों से कांग्रेस का दबदबा कायम है और सुखबिंदर सिंह सरकारिया लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं. लेकिन 2022 के चुनाव में कांग्रेस की जीत का अंतर कम होने और आम आदमी पार्टी (AAP) के मजबूत प्रदर्शन ने सीट के सियासी समीकरणों को बदलने के संकेत दिए थे. लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस एक बार फिर अपना किला बचा पाएगी या AAP और शिरोमणि अकाली दल (SAD) इस सीट पर सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब होंगे?

चार चुनावों में कांग्रेस का दबदबा

राजा सांसी विधानसभा सीट पर कांग्रेसी सुखबिंदर सिंह सरकारिया की लगातार चार जीत उनके मज़बूत राजनीतिक असर को दिखाती हैं. उन्होंने 2007, 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव जीते. 2007 में, सरकारिया ने अकाली दल के वीर सिंह लोपोके को 8,276 वोटों से हराया था. 2012 में, मुकाबला कांटे का था, जिसमें सरकारिया सिर्फ़ 1,084 वोटों से जीते थे. 2017 में, उन्होंने अपनी बढ़त बढ़ाकर 5,727 वोट कर ली.

हालांकि, 2022 का चुनाव कांग्रेस के लिए ज़्यादा मुश्किल मुकाबला था. सरकारिया को 46,872 वोट मिले, जबकि अकाली दल के वीर सिंह लोपोके 41,398 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे. जीत का अंतर 5,474 वोटों का था. वहीं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बलदेव सिंह मियादियां 37,426 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. इस प्रदर्शन ने AAP को इस सीट के लिए एक मज़बूत दावेदार बना दिया.

अकाली दल का भी पहले भी असर रहा

राजा सांसी सीट का चुनावी इतिहास बताता है कि कांग्रेस का यहां हमेशा एकतरफ़ा दबदबा नहीं रहा है. 1977 में CPM के दलीप सिंह टपियाला जीते थे. 1980 में कांग्रेस (I) के इकबाल सिंह MLA बने, जबकि 1985 में अकाली दल के शशपाल सिंह जीते. 1992 में कांग्रेस के परमिंदर सिंह जीते. इसके बाद, 1997 और 2002 के विधानसभा चुनावों में अकाली दल के वीर सिंह लोपोके लगातार दो बार MLA चुने गए. 2007 में सुखबिंदर सिंह सरकारिया की जीत के साथ इस सीट पर कांग्रेस के दबदबे का एक नया दौर शुरू हुआ. इस तरह, यहां का इतिहास बताता है कि वोटरों ने अलग-अलग समय पर कांग्रेस, अकाली दल और CPM को मौका दिया है.

2027 में किसे क्या चुनौती मिलेगी?

2027 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने लंबे समय से चले आ रहे सपोर्ट बेस और लगातार चार जीत के सिलसिले को बनाए रखना होगा. अकाली दल के लिए वीर सिंह लोपोके के पिछले चुनावी प्रदर्शन को दोहराना बहुत ज़रूरी होगा.

दूसरी ओर, AAP का 2022 का प्रदर्शन उम्मीद जगाने वाला है. पार्टी ने पहली बार इस मुकाबले में अपनी मज़बूत मौजूदगी दर्ज कराई है. कांग्रेस और अकाली दल दोनों को चुनौती दी है. यह देखना बाकी है कि लोकल मुद्दों, उम्मीदवारों की लोकप्रियता, ग्रामीण वोटरों का झुकाव और 2027 में पार्टियों की चुनावी रणनीतियों से किसका पलड़ा भारी होगा.