Punjab Assembly Election 2027: पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. राज्य में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी बीजेपी ने आने वाले चुनाव को लेकर बड़ा एलान किया है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने साफ किया है कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब की सभी 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी.

सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी

श्री आनंदपुर साहिब पहुंचे केवल सिंह ढिल्लों ने रिपोर्टर्स से कहा कि BJP आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है. पार्टी पूरे राज्य की सभी असेंबली सीटों पर चुनाव लड़ने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है. उन्होंने दावा किया कि पंजाब में BJP में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, और पार्टी जनता की पसंद बन रही है.

ढिल्लों के मुताबिक, BJP का मकसद राज्य के हर हिस्से में अपने ऑर्गनाइजेशन को मजबूत करना और इलेक्शन के दौरान सभी इलाकों में अपनी बात असरदार तरीके से पहुंचाना है. इसके लिए पार्टी लेवल पर तैयारी चल रही है.

ड्रग्स के गलत इस्तेमाल का मुद्दा इलेक्शन के एजेंडे में होगा

BJP के स्टेट प्रेसिडेंट ने पंजाब में ड्रग्स की समस्या को बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि पार्टी आने वाले इलेक्शन में इसे सीरियसली लेगी. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य से जुड़े दूसरे पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे भी BJP के एजेंडे में होंगे. उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जनता उनकी पॉलिसी से फ्रस्ट्रेट और निराश है.

इलेक्शन का मैनिफेस्टो जनता की राय के आधार पर तैयार किया जाएगा

ढिल्लों ने कहा कि BJP अपना चुनावी मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए जनता से सुझाव मांगेगी. पार्टी जनता तक पहुंचकर उनकी समस्याओं, ज़रूरतों और उम्मीदों को समझेगी. इसके आधार पर, मैनिफेस्टो में वे मुद्दे शामिल होंगे जो पंजाब के लोगों के लिए सच में ज़रूरी हैं. कुल मिलाकर, BJP का सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान पंजाब की राजनीति में एक बड़ा संकेत है.