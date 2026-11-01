Balachaur Assembly: पहले कांग्रेस, फिर अकाली दल और अब AAP; वोटरों की बदलती पसंद के बीच कैसे बदली सियासी तस्वीर?

Balachaur Election History: पंजाब की राजनीति में बलाचौर विधानसभा सीट उन क्षेत्रों में गिनी जाती है, जहां किसी एक दल का लंबे समय तक दबदबा कायम नहीं रहा. कभी कांग्रेस, कभी शिरोमणि अकाली दल और फिर आम आदमी पार्टी रहा. बलाचौर के मतदाताओं ने अलग-अलग चुनावों में अलग राजनीतिक विकल्पों का मौका दिया है. यही वजह है कि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले यह सीट एक बार फिर दिलचस्प मुकाबले के तौर पर देखी जा रही है. 2022 में आम आदमी पार्टी ने यहां जीत दर्ज की, लेकिन जीत का अंतर इतना बड़ा नहीं था कि मुकाबले को एकतरफा कहा जाए.

बलाचौर का चुनावी इतिहास क्या बताता है?

बलाचौर असेंबली सीट का चुनावी इतिहास बहुत उतार-चढ़ाव वाला रहा है. 1967 में कांग्रेस के बालू राम जीते थे. इसके बाद, कांग्रेस, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जनता पार्टी, BSP और अकाली दल, सभी ने यहां सफलता हासिल की है. 1997 से 2012 के बीच, अकाली दल ने लगातार चार असेंबली चुनाव जीते, जिसमें नंद लाल इस इलाके के एक जाने-माने चेहरे थे.

2017 में, कांग्रेस ने दर्शन लाल के ज़रिए सीट वापस जीतकर बड़ा उलटफेर किया. उन्होंने 49,558 वोट हासिल किए, और अकाली दल के नंद लाल को 19,640 वोटों से हराया. AAP उस चुनाव में तीसरे नंबर पर रही थी.

2022 में बदलाव

2022 का चुनाव बलाचौर के लिए एक और राजनीतिक बदलाव लेकर आया. AAP की संतोष कुमारी कटारिया 39,633 वोटों से जीतीं. अकाली दल की सुनीता रानी को 35,092 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के दर्शन लाल को 31,201 वोट मिले. इसका मतलब है कि तीनों बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला बहुत करीबी था. AAP की जीत का मार्जिन 4,541 वोट था.

यह डेटा दिखाता है कि बलाचौर में किसी भी पार्टी का वोट बैंक पूरी तरह से स्टेबल नहीं है. 2017 में कांग्रेस को लगभग 42.2% वोट मिले थे, जबकि 2022 में उसका वोट शेयर घटकर लगभग 27.1% रह गया. दूसरी ओर, AAP का वोट शेयर 2017 में लगभग 18.4% से बढ़कर 2022 में 34.5% हो गया.

2027 में सबसे बड़ा सवाल क्या होगा?

2027 में बलाचौर में सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या AAP अपनी 2022 की जीत दोहरा पाएगी या कांग्रेस और अकाली दल उसे चुनौती देंगे? पिछले चुनावों के डेटा से पता चलता है कि तीनों पार्टियों के बीच वोटों का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है. ऐसे में, कैंडिडेट का लोकल असर, ऑर्गनाइज़ेशनल ताकत और इलाके के मुद्दे चुनाव का नतीजा बदल सकते हैं.

2012 में अकाली दल, 2017 में कांग्रेस और 2022 में AAP की बलाचौर में जीत यह दिखाती है कि यहां के वोटर सत्ता बदलने के खिलाफ नहीं हैं. 2022 में वोटर टर्नआउट लगभग 73.8% था, जबकि 2017 में यह 79% से ज़्यादा था.