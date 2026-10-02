Home > देश > Punjab: बलतेज पन्नू का सुखबीर बादल पर निशाना, पूछा- अमरजीत चावला पर शोषण और लाखों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप पर क्यों हैं चुप?

Punjab: बलतेज पन्नू का सुखबीर बादल पर निशाना, पूछा- अमरजीत चावला पर शोषण और लाखों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप पर क्यों हैं चुप?

Punjab News: आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि एसजीपीसी मेंबर और अकाली दल के सीनियर वाइस प्रधान अमरजीत सिंह चावला पर महिला को 8 महीने तक शराबखाने में रखने और उसका शोषण करने के बहुत गंभीर आरोप हैं. एसजीपीसी के नियमों को तोड़ते हुए एक अकेली महिला को इतने महीनों तक शराबखाने में कमरा कैसे मिला?

By: Hasnain Alam | Published: October 2, 2026 8:50:13 PM IST

आप पंजाब स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने पूछा कि महिला को 8 महीने तक सराय में रखकर एसजीपीसी के नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया?
आप पंजाब स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने पूछा कि महिला को 8 महीने तक सराय में रखकर एसजीपीसी के नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया?


Punjab News: आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने श्री आनंदपुर साहिब और अमृतसर के सराय में बहरीन से आई महिला से जुड़े बेहद गंभीर मामले पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) और अकाली दल (बादल) की लीडरशिप पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से इस पूरी घटना पर उनकी चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े करती है. उन्होंने कहा कि इस मामले में देश-विदेश में रहने वाले सभी पंजाबियों और गुरु नानक का नाम लेने वालों से सच क्यों छिपाया जा रहा है?

शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलतेज पन्नू ने बताया कि इस केस में न सिर्फ वित्तीय हेराफेरी हुई है, बल्कि पार्टी के अलग-अलग पदाधिकारियों से भी पैसे इकट्ठा किए गए हैं. उन्होंने सवाल किया कि धामी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताने से क्यों बचते रहे कि असल में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, यह पैसा कहां से आया, किसे दिया गया और इसका हिसाब-किताब क्या है?

You Might Be Interested In

‘महिला को इतने महीनों तक शराबखाने में कमरा कैसे मिला?’

विरसा सिंह वल्टोहा और केस से जुड़ी महिला के एक ऑडियो क्लिप का ज़िक्र करते हुए पन्नू ने कहा कि विरसा सिंह वल्टोहा और शिकायत करने वाली बीबी के बीच हुई बातचीत से कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आते हैं. उन्होंने कहा कि एसजीपीसी मेंबर और अकाली दल के सीनियर वाइस प्रधान अमरजीत सिंह चावला पर महिला को 8 महीने तक शराबखाने में रखने और उसका शोषण करने के बहुत गंभीर आरोप हैं. एसजीपीसी के नियमों को तोड़ते हुए एक अकेली महिला को इतने महीनों तक शराबखाने में कमरा कैसे मिला? क्या उस पवित्र धार्मिक जगह पर ऐसे कामों की इजाज़त दी जा सकती है?

वल्टोहा पर निशाना साधते हुए पन्नू ने कहा कि जो नेता सोशल मीडिया और चैनलों पर पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं और उसे ‘सती-सावित्री’ न होने का ताना मारकर पर्चा भरने की बात कर रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए कि जब उन्हें सब पता था तो महिला को वहां क्यों लाया और रखा गया? झिंजर की क्या मजबूरी थी और किसके ऑर्डर पर उसे टिकट मिला?

‘सीबीआई जांच की मांग करके किसे बचाने की कोशिश की जा रही?’

एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी की बनाई जांच कमेटी को ‘जूनियर्स की कमेटी’ बताते हुए पन्नू ने कहा कि ये जूनियर्स अपने सीनियर्स या वल्टोहा जैसे नेताओं से क्या सवाल करेंगे, जो सोशल मीडिया पर गाली-गलौज और चरित्र खराब करने के आदी हैं, जैसा कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह और दूसरों और उनके बच्चों के साथ किया गया था. पन्नू ने पूछा कि पंजाब पुलिस की जांच में सहयोग करने के बजाय सीबीआई जांच की मांग करके किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? अगर इरादा साफ था, तो किसी पूर्व गुरसिख जज या पूर्व गुरसिख आईपीएस ऑफिसर से जांच क्यों नहीं करवाई गई?

बलतेज पन्नू ने सुखबीर सिंह बादल को एसजीपीसी का ‘चीफ कस्टोडियन’ बताते हुए चेतावनी दी कि यह मामला चार-पांच दिन इंतजार करने या मामले को दबाने की कोशिश करने से खत्म नहीं होने वाला है. आज दुनिया भर के सिख बुद्धिजीवी और युवा सिख समज सवाल पूछ रहे हैं.

हरजिंदर सिंह धामी को चेतावनी देते हुए पन्नू ने कहा कि धामी साहिब, आपके पास जो बड़ा बैग है, उसे खोलकर देखिए. उसमें घोटालों और कामों की पूरी लिस्ट है. अगर वे चीजें बाहर आ गईं, तो आप कहेंगे कि संस्थाओं को बदनाम किया जा रहा है. शहीदों की पवित्र धरती पर जहां लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं, वहां एक महिला के साथ 8 महीने तक क्या हुआ, इसका जवाब आपको देना होगा. अगर सिख समुदाय एकजुट होकर जवाब मांगेगा, तो आपके लिए उन्हें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा.

Tags: home-hero-pos-1punjab news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

IRCTC में टिकट कैसे कैंसिल करें?

October 2, 2026

युजवेंद्र चहल की गर्लफ्रेंड लिस्ट

October 2, 2026

गया ही नहीं, 8 जगहों पर भी कर सकते हैं...

October 2, 2026

बाली में नुसरत भरूचा का हुआ एक्सीडेंट

October 1, 2026

सबसे सस्ता लोन कहां मिलेगा?

October 1, 2026

सोना कितने कैरेट का लेना चाहिए?

September 30, 2026
Punjab: बलतेज पन्नू का सुखबीर बादल पर निशाना, पूछा- अमरजीत चावला पर शोषण और लाखों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप पर क्यों हैं चुप?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Punjab: बलतेज पन्नू का सुखबीर बादल पर निशाना, पूछा- अमरजीत चावला पर शोषण और लाखों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप पर क्यों हैं चुप?
Punjab: बलतेज पन्नू का सुखबीर बादल पर निशाना, पूछा- अमरजीत चावला पर शोषण और लाखों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप पर क्यों हैं चुप?
Punjab: बलतेज पन्नू का सुखबीर बादल पर निशाना, पूछा- अमरजीत चावला पर शोषण और लाखों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप पर क्यों हैं चुप?
Punjab: बलतेज पन्नू का सुखबीर बादल पर निशाना, पूछा- अमरजीत चावला पर शोषण और लाखों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप पर क्यों हैं चुप?
Punjab: बलतेज पन्नू का सुखबीर बादल पर निशाना, पूछा- अमरजीत चावला पर शोषण और लाखों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप पर क्यों हैं चुप?