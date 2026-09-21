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Punjab: AAP नेता बलतेज पन्नू का बादल परिवार पर बड़ा आरोप- अकाली दल को पारिवारिक पार्टी बनाया, निजी एजेंडे के लिए किया सिख संस्थाओं का इस्तेमाल

Punjab News: आम आदमी पार्टी पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि अकाली मोर्चों का इतिहास कुर्बानियों का इतिहास रहा है, जिसमें आम अकाली सिर्फ कंधे पर परना रखकर जेल जाते थे और अपनी कुर्बानियों से 'जत्थेदार' का खिताब हासिल करते थे. पन्नू ने कहा कि वह शब्द कमाया हुआ था, यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई अपने नाम के साथ जोड़े.

By: Hasnain Alam | Published: September 21, 2026 6:30:57 PM IST

पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू
पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू


Punjab News: आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने सोमवार को बादल परिवार पर तीखा हमला करते हुए ऐतिहासिक अकाली दल पर कुर्बानियों पर बने पंथक आंदोलन को एक पारिवारिक राजनीतिक पार्टी में बदलने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप ने योजनाबद्ध तरीके से सिख संस्थाओं पर कब्जा करने और उन्हें निजी और राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है.

अमरजीत सिंह चावला और उस महिला से जुड़े विवाद का हवाला देते हुए, जिसे महीनों तक श्री आनंदपुर साहिब में एसजीपीसी लॉज में रखा गया था, बलतेज पन्नू ने सवाल किया कि इतनी शक्तियां कैसे दी गईं, विरसा सिंह वल्टोहा और सरबजीत सिंह झिंजर उस महिला को वहां क्यों लाए और एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की.

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अकाली मोर्चों का इतिहास कुर्बानियों का इतिहास- पन्नू

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि अकाली मोर्चों का इतिहास कुर्बानियों का इतिहास रहा है, जिसमें आम अकाली सिर्फ कंधे पर परना रखकर जेल जाते थे और अपनी कुर्बानियों से ‘जत्थेदार’ का खिताब हासिल करते थे. पन्नू ने कहा, “वह शब्द कमाया हुआ था, यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई अपने नाम के साथ जोड़े.”

उन्होंने आगे कहा कि यह परंपरा अब खत्म हो गई है, क्योंकि एक खास परिवार ने इस मोर्चे पर कब्जा कर लिया है. उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह बादल भी अपने पूरे राजनीतिक करियर में अपने नाम के साथ ‘जत्थेदार’ नहीं जोड़ पाए क्योंकि उस दर्जे के लिए बहुत बड़े योगदान की जरूरत होती थी.

आप के मीडिया इंचार्ज ने कहा कि बादल परिवार अब यह दावा नहीं कर सकता कि शिरोमणि अकाली दल (बादल) सच में एक क्षेत्रीय या रिप्रेजेंटेटिव पंथक पार्टी है. बलतेज पन्नू ने कहा, “अकाली दल बादल नाम से ही साफ है कि यह एक परिवार की पार्टी बन गई है.” उन्होंने सवाल किया कि बादल की लीडरशिप वाली अकाली दल ने सिख कम्युनिटी के लिए आखिरकार क्या एजेंडा तय किया है.

शिरोमणि अकाली दल के लीडर और पूर्व एसजीपीसी मेंबर अमरजीत सिंह चावला के खिलाफ हाल ही में दर्ज एफआईआर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आनंदपुर साहिब सराय में एक महिला द्वारा लगाए गए आरोपों ने सिख संस्थाओं के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने सवाल किया, “एफआईआर में एक महिला का आरोप है कि उसे आनंदपुर साहिब सराय में बंधक बनाकर रखा गया था. कोई महिला एसजीपीसी सराय में महीनों तक कैसे रह सकती है? उसे रहने की जगह, गाड़ी और दूसरी सुविधाएं किसने दीं और खर्च किसने उठाया?”

बलतेज पन्नू ने खास तौर पर एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी की भूमिका पर सवाल उठाए और धामी से यह बताने की मांग की कि जब महिला शिकायत लेकर उनके पास आई तो क्या कार्रवाई की गई. उन्होंने पूछा, “आप कहते हैं कि पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं है और आप सब कुछ खुद संभाल लेंगे, तो आप हफ्तों और महीनों तक चुप क्यों रहे?”

अमरजीत सिंह चावला से संबंधों पर भी उठाए सवाल

पन्नू ने अमरजीत सिंह चावला से जुड़े राजनीतिक और संगठनात्मक संबंधों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि यूथ अकाली दल के प्रधान सरबजीत सिंह झिंजर ने बहरीन की एक महिला के लिए टिकट का इंतजाम क्यों किया, विरसा सिंह वल्टोहा इसमें क्यों शामिल थे और असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मकसद से बुलाई गई थी. उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल और हरजिंदर सिंह धामी को इन सवालों के जवाब देने होंगे.

उन्होंने आगे सवाल उठाया कि गंभीर आरोपों के बावजूद अमरजीत सिंह चावला अपने नाम के बाद ‘भाई’ शब्द का इस्तेमाल क्यों करते रहे, जबकि सिख परंपरा में ऐसे टाइटल व्यवहार और योगदान से मिलते हैं.

उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब की कार्रवाई का भी ज़िक्र किया, जिसने विवाद के बाद 20 सितंबर को अमरजीत सिंह चावला और एसजीपीसी कर्मचारी मलकीत सिंह को खालसा पंथ से निकाल दिया था. उन्होंने जोर देकर कहा, “यह घटना कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि बादल परिवार के सिख संस्थाओं पर कब्ज़ा करने और उनका इस्तेमाल करने के एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है.”

2015 के बेअदबी विवाद का जिक्र करते हुए, बलतेज पन्नू ने कहा, “बुर्ज जवाहर सिंह वाला से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सरूप चोरी किया गया था और महीनों तक प्रशासन को चुनौती देने वाले पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. जब बेअदबी की घटनाओं के बाद सिख समुदाय विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरा, तो प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें, आंसू गैस और गोलियां चलाई गईं.”

कोटकपूरा और बहबल कलां गोलीकांड की घटनाओं का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि जिस तरह से बादल सरकार ने स्थिति को संभाला, उससे सिख समुदाय की आस्था को ठेस पहुंची है. उन्होंने कहा, “सिखों पर बेअदबी का इल्जाम लगाने की कोशिश में दो सिख नौजवानों को बिना सोचे-समझे टॉर्चर किया गया. पंजाब के लोग 2015 और 2017 के बीच जो हुआ, उसे नहीं भूले हैं.”

बलतेज पन्नू ने कहा कि बादल के एजेंडे का दूसरा हिस्सा सिख संस्थाओं पर कब्जा करना और फिर उनका इस्तेमाल राजनीतिक और निजी फायदों के लिए करना है.

‘धार्मिक संस्थाएं भी बादल परिवार के फायदों को पूरा करने के लिए बनाई गई थीं’

पंजाब विधानसभा में एसजीपीसी के रिसोर्स का इस्तेमाल किसी और के खर्चे पर लंगर के लिए करने के बारे में दिए गए बयानों का जिक्र करते हुए पन्नू ने कहा, “धार्मिक संस्थाएं भी बादल परिवार के फायदों को पूरा करने के लिए बनाई गई थीं. गंभीर विवादों का सामना कर रहे लोगों को बादल लीडरशिप द्वारा बार-बार अहमियत क्यों दी गई?”

बटाला में गुरुद्वारा कंध साहिब में हाल ही में हुए एक कार्यक्रम का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के विरोध के बावजूद सुच्चा सिंह लंगाह को मंच दिया गया. उन्होंने इसकी तुलना दूसरों के खिलाफ की गई कार्रवाई से की और पूछा कि ऐसे फ़ैसलों से सिख संस्थाओं के कामकाज के बारे में क्या संदेश जाता है.

बलतेज पन्नू ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमरजीत सिंह चावला जैसे लोगों को सिख समुदाय की सेवा के लिए बनाए गए संस्थानों में इतने बड़े अधिकार क्यों दिए गए. उन्होंने पूछा, “दो पक्के कमरे कैसे दिए जा सकते हैं? एक महिला को महीनों तक वहां कैसे रखा जा सकता है? गाड़ियां और सेवादार कैसे दिए गए? यह सब किसने खर्च किया?”

बलतेज पन्नू ने एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी के बार-बार राजनीतिक स्टैंड पर सीधे सवाल उठाते हुए कहा कि धामी ने खुद को “सुखबीर सिंह बादल का सिपाही” बताया था. उन्होंने कहा, “उन्हें अब सिख समुदाय को बताना चाहिए कि वह बादल परिवार के सिपाही के तौर पर काम कर रहे हैं या गुरु साहिब के सेवक के तौर पर.”

बलतेज पन्नू ने मांग की कि एसजीपीसी गुरुद्वारों और सरायों के बाहर उन लोगों के बोर्ड और तस्वीरें लगाए जिन्हें अब सिख धर्म से निकाल दिया गया है ताकि संगत अलर्ट रह सके. उन्होंने आगे कहा, “देश को यह जानने का हक है कि धर्म से निकाले गए लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई क्यों की गई है.”

‘हरसिमरत कौर बादल ने महिला से जुड़े आरोपों पर एक शब्द क्यों नहीं कहा?’

बादल परिवार के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पन्नू ने पूछा कि हरसिमरत कौर बादल ने महिला से जुड़े आरोपों पर एक शब्द क्यों नहीं कहा, और बिक्रम मजीठिया और दूसरे नेता जो अक्सर हर मुद्दे पर लाइव रहते हैं, अब चुप क्यों हैं? “सुखबीर बादल को जवाब देना चाहिए कि अमरजीत चावला को इतनी पावर किसने दी, ये पावर क्यों दी गईं और एसजीपीसी के तहत संस्थाओं को ऐसी हालत तक कैसे पहुंचने दिया गया. बादल परिवार ने अपनी सरकार के सालों में पंजाब को पहले ही बहुत नुकसान पहुंचाया है और उस दौरान सामने आई ड्रग्स और गैंगस्टर की समस्याओं ने राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया है.”

बलतेज पन्नू ने कहा, “भगवंत मान सरकार पंजाब को पटरी पर लाने के लिए काम कर रही है, लेकिन बादल गुट द्वारा सिख संस्थाओं को किया जा रहा नुकसान एक और गंभीर चुनौती बन गया है.”

आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज ने सिख बुद्धिजीवियों और दुनिया भर के पूरे सिख समुदाय से अपनी आवाज उठाने की अपील की. अगर सिख बुद्धिजीवी और पंजाबी चुप रहे, तो बादल परिवार और उनकी ‘जुंडली’ सिख संस्थाओं और पंजाब का और नुकसान करेगी.

बलतेज पन्नू ने पंजाबियों और सिख समुदाय से अपील की कि और नुकसान होने से पहले वे अपनी आवाज उठाएं. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सुखबीर बादल और जिन लोगों को उन्होंने सिख संस्थाओं में रखा है, उन्हें पंजाब की राजनीति और इन संस्थाओं से बाहर किया जाए.

Tags: punjab news
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