Ludhiana Road Accident: 6 गाड़ियों को मारी टक्कर, बाइक सवार हवा में उछला… लुधियाना में तेज रफ्तार कार का शिकार हुए 5 लोग

Ludhiana Road Accident: पंजाब के लुधियाना में गुरुवार 24 सितंबर 2026 को एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर जमकर तबाही मचा दी. बहादुरके रोड पर एक Tata Tiago EV अचानक बेकाबू हो गई और देखते ही देखते कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसा इतना जोरदार था कि बाइक सवार टक्कर के बाद हवा में उछलकर काफी दूर जा गिरा, जबकि एक ई-रिक्शा सड़क पर पलट गया. इस दुर्घटना में पांच लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

बहादुरके रोड पर कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, हादसा 24 सितंबर की शाम करीब 4:35 बजे बहादुरके रोड पर हुआ. उस वक्त सड़क पर सामान्य रूप से यातायात चल रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार Tata Tiago EV अचानक सामने से आ रहे वाहनों की ओर बढ़ी और उसने पहले एक बाइक और साइकिल सवार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक उछलकर सड़क पर जा गिरा. सीसीटीवी फुटेज में वह कई बार सड़क पर लुढ़कता हुआ दिखाई देता है और हादसे की जगह से करीब 30 फीट दूर जाकर गिरता है.

एक के बाद एक कई वाहनों को मारी टक्कर

पहली टक्कर के बाद भी कार कंट्रोल नहीं हो सकी. बेकाबू Tiago EV आगे बढ़ती हुई दो ई-रिक्शा और एक एक्टिवा स्कूटर से जा टकराई. इस दौरान एक ई-रिक्शा सड़क पर पलट गया और आसपास मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. सीसीटीवी फुटेज में हादसे की पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है. कुछ ही सेकंड में कई वाहन दुर्घटना का शिकार हो गए, जिससे सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ.

⚠️ Content warning: Description of a serious multi-vehicle collision. 🚨 Ludhiana, Bahadurke Road: A speeding white Tiago EV struck six vehicles in a single stretch → a cyclist, a motorcycle, an Activa, and two e-rickshaws → without stopping. 5 people were injured and… pic.twitter.com/Fhf4gG4FRq — Abhishek Jalan (@AbhishekJalan26) September 25, 2026

पांच लोग घायल

हादसे में कुल पांच लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. घायलों में ई-रिक्शा चालक जतिंदर पाल सिंह भी शामिल हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनका दावा है कि कार की रफ्तार करीब 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कार चालक नशे की हालत में हो सकता था. हालांकि, चालक के नशे में होने की पुष्टि जांच के बाद ही साफ हो सकेगी.

पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया

हादसे की सूचना मिलते ही सलेम टाबरी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया है. सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद से मिली जानकारी के आधार पर घटना की जांच की जा रही है. फिलहाल, पुलिस हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है.