पंजाब के परिवार ने 26 साल तक किया 4 लोगों की मौत का इंतजार, 32ft नीचे लाश में तब्दील हो गई थीं 4 जिंदगियां

Punjab 4 Man Death Mystery: पंजाब के रोपड़ जिले में वर्ष 2026 में हुए हादसे में जान गंवाने वाले 4 वैन सवारों का शव 26 साल बाद कंकाल के रूप में बरामद हुआ है. इनमें एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है, बाकी जान गंवाने वाले तीन अन्य पुरुष थे. पिछले दिनों जब वैन और शव बरामद होने की जानकारी मिली तो परिवार के सभी सदस्यों की आंखें नम हो गईं. कुछ तो फूटफूट कर रो पड़े. परिवार के चारों लोगों के मारे जाने का अंदाजा तो था, लेकिन वैन और शव बरामद नहीं होने से शंका भी बनी हुई थी. इसी रविवार (17 मई, 2026) को पंजाब के रूपनगर (रोपड़) जिले के अंतर्गत आने वाले भाखड़ा नहर से 26 वर्ष पुरानी एक मारुति ओमनी वैन निकाला गई. अक्टूबर 2000 यह वैन में नहर में समा गई. वैन में एक ही परिवार के चार लोग (तीन पुरुष और एक बच्चा) सवार थे.हादसे के बाद परिवार को वैन सवार लोगों के बचने की संभावना थी, इसलिए महीनों तक तलाशी अभियान चलाया गया. दुर्भाग्य ना तो वैन मिली और ना इसमें सवार लोगों का कोई पता चला.

एक साथ फूट पड़ा 26 साल बाद दर्द

26 साल बाद भाखड़ा नहर के पानी में रोपड़ के 3 परिवारों का दुख उभरा तो उम्मीद भी खत्म हुई. स्थानीय गोताखोर कमलप्रीत सैनी एक शव की तलाश के लिए भाखड़ा नहर में उतरे थे. तलाशी के दौरान उनकी नजर नहर के तल में पड़ी एक जंग लगी वैन पर पड़ी. 26 सालों से करीब 32 फुट गहरी नहर पड़ी वैन जर्जर हो चुकी है. यहां तक कि वैन की छत और पिछला हिस्सा पूरी तरह जंग खाकर क्षतिग्रस्त हो चुका है, जबकि अगला हिस्सा सुरक्षित था. कमलप्रीत सैनी ने बताया कि उन्होंने सिर्फ अंदाजा लगाया कि यह 26 साल पुरानी वैन हो सकती है. इस बारे में जानकारी साझा की गई तो परिवार आया और उन्होंने वैन की शिनाख्त की.

स्कूल यूनिफॉर्म भी मिली वैन में

मारुति ओमनी वैन को गहराई से बाहर निकाला गया तो जर्जर था. इसमें एक बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म, सामान और कुछ हड्डियां (कंकाल) थीं. कुल मिलाकर चार लापता लोगों के अवशेष यानी कंगाल मिले. पीड़ित परिवार ने खुलासा किया कि ये शव यानी कंकाल मुन्नी लाल, तेज राम, सुरजीत सिंह की हैं, जबकि चौथा शव सुरजीत के आठ साल के बेटे कालू की हैं. यह किसी त्रासदी की तरह ही है कि 26 साल बाद चारों लोगों को अंतिम संस्कार होगा.

कैसे और कब हुआ था हादसा

उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चारों (मुन्नी लाल, तेज राम, सुरजीत सिंह और कालू) 17 अक्टूबर, 2000 को एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद ओमनी वैन से लौट रहे थे. तेजराम ने सितंबर, 2000 वैन को खरीदा था. हादसे से दूर कोटला गांव (चंडीगढ़ से 80km दूर) में रहने वाले परिवारों ने चारों को बहुत तलाशा, लेकिन निराशा हाथ लगी.

पुलिस के साथ परिवार की तलाश ने यह तो तय कर दिया था कि चारों वैन के साथ इसी नहर में गिरे हैं. इसके बाद परिवार ने नहर में खोजबीन के लिए गोताखोरों को काम पर लगाया. एक-दो दिन नहीं महीनों तक तलाश की गई. पैसे भी बहुत लगे. इसके लिए यानी तलाश जारी रखने के लिए जमीन तक बेच दी, पर हाथ कुछ नहीं लगा.

इत्तेफाक से मिला था शव

यह महज इत्तेफाक था कि लोकल डाइवर कमलप्रीत सैनी एक और लापता व्यक्ति को ढूंढने के लिए नक्कियां गांव के पास भाखड़ा नहर कूदे. शख्स की तलाश में वह नहर के तल पर 32 फीट गहरे में चले गए. यहां पर उन्हें बुरी तरह से जंग लगी वैन नजर आई. इसके बाद बड़ी ही मुश्किल करीब तीन घंटे के ऑपरेशन के बाद वैन को पानी के ऊपर खींचकर लाया गया.

कमलप्रीत सैनी के मुताबिक, वैन का पिछला हिस्सा और उसकी छत बुरी तरह डैमेज हो गई थी. उन्होंने अंदेशा जताया कि शायद पानी की तेज धाराओं और प्रेशर के लंबे समय तक असर के कारण. कुछ कंकाल के अवशेष, कपड़े, जूते और बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म वैन के भीतर मिलीं.

26 साल तक किया इंतजार

हादसे में जान गंवाने वाले मुन्नी लाल की पत्नी सीता देवी ने बताया कि इस हादसे ने उनके परिवार को फाइनेंशियली और इमोशनली तोड़ दिया था. उन्होंने TOI को बताया कि हम सालों तक उनका इंतजार करते रहे. उनके माता-पिता उनकी याद में दुनिया से चले गए. सबूत की कमी के कारण हम उसका डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं ले सके जो ऑफिशियल कामों के लिए जरूरी है. अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया.

डेयरी तक बेचनी पड़ी परिवार को

बढ़ते कर्ज़ की वजह से परिवार को गायब होने के पांच साल बाद अपनी डेयरी की दुकान बेचनी पड़ी, लेकिन उन्होंने खोज जारी रखी. उन्होंने कहा कि इतने सालों बाद भी उन्होंने और उनके बच्चों ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी. अपने पति की एक फोटो की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने उनकी आखिरी प्रार्थना के बाद उन्हें माला पहनाई. तेज राम के बेटे भूपिंदर (जो उस समय पांच साल के थे) ने घटना के बाद परिवारों को हुई मुश्किलों को याद किया.

जमीन बेचकर ली थी ओमनी वैन

उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि मेरे पिता ने दुर्घटना से ठीक एक महीने पहले ओमनी खरीदने के लिए 3 कनाल (लगभग 16,335 sq ft) ज़मीन बेची थी. हमने नहर में खोज ऑपरेशन के लिए 5 कनाल (27,225 sq ft) और ज़मीन बेची. उन्होंने कहा कि सरकारी खोज फेल होने के बाद परिवारों ने प्राइवेट गोताखोरों को हायर करने के लिए भारी कर्ज़ लिया.

कई राज्यों के गोताखोरों को किया हायर

साइबर कैफे चलाने वाले भूपिंदर ने कहा कि इतनी मुश्किलों के बावजूद मैं और मेरा भाई किसी तरह Class 12 तक पढ़ पाए. वहीं, कमलप्रीत सैनी ने कहा कि 2000 में देहरादून, दिल्ली, हरिद्वार और राजस्थान की कई प्रोफेशनल डाइविंग टीमों ने नाकाम खोज की. पीड़ितों के परिवारों ने फरीदाबाद से एक और प्राइवेट डाइविंग टीम को हायर करने के लिए 1.2 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च किए, लेकिन फिर भी सब बेकार गया.

26 साल बाद हुआ 4 लोगों का अंतिम संस्कार

इस पूरे मामले में कीरतपुर साहिब के SHO इंस्पेक्टर राहुल शर्मा ने कहा कि परिवारों ने लोकल डाइवर्स की मदद से खुद वैन निकाली और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया. उन्होंने कहा कि शुरुआती जानकारी से पता चला कि गाड़ी से कम से कम एक व्यक्ति का कंकाल मिला था, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई. पीड़ितों के कपड़ों में उलझे हुए कुछ हड्डियों के टुकड़े, जिसमें बच्चे का भी कपड़ा शामिल था, को धार्मिक रीति-रिवाजों के हिसाब से विसर्जित कर दिया गया.