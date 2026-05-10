Pune: 8वीं मंजिल से लटकी रही महिला… फिर छूटा हाथ और खत्म हो गई जिंदगी! पति से विवाद के बाद हुआ दिल दहला देने वाला हादसा

Pune News: पुणे के तलेगांव MIDC इलाके से एक ऐसा दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया. एक महिला कई सेकंड तक 8वीं मंजिल की बालकनी से जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही. नीचे खड़े लोग चीखते रहे, उसे ऊपर आने की गुहार लगाते रहे, लेकिन फिर अचानक उसका हाथ छूट गया, और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया.

यह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना तलेगांव MIDC स्थित अर्बन लाइफ टावर सोसायटी की बताई जा रही है. मृतक महिला की पहचान 35 वर्षीय प्रतिभा शंकर के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक घटना से ठीक पहले प्रतिभा और उनके पति के बीच किसी बात को लेकर तीखा विवाद हुआ था.

झगड़े के बाद काफी तनाव में थी महिला

बताया जा रहा है कि झगड़े के बाद महिला काफी तनाव में थी, इसी बीच वह अचानक फ्लैट की बालकनी तक पहुंच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रतिभा कुछ देर तक 8वीं मंजिल की रेलिंग पकड़े लटकी रही, नीचे मौजूद लोग लगातार चिल्लाकर उसे संभलने और ऊपर चढ़ने के लिए कहते रहे.

सोसायटी में अफरा-तफरी मच गई, कई लोग मदद के लिए दौड़े. लेकिन, किसी के पहुंचने से पहले ही महिला का हाथ फिसल गया. 8वीं मंजिल से नीचे गिरते ही महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना इतनी अचानक हुई कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला, हादसे के बाद पूरी सोसायटी में सन्नाटा पसर गया.

शव को पुलिस ने कब्जे में लिया

इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसे सोसायटी में मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सूचना मिलते ही तलेगांव MIDC पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. साथ ही इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि पति-पत्नी के बीच विवाद किस वजह से हुआ था और क्या महिला को किसी तरह प्रताड़ित या आत्महत्या के लिए उकसाया गया था इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार गहरे सदमे में है.