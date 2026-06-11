CJP Protest: पुणे वालों सावधान! कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च, ऑफिस से घर का सफर हो सकता है लंबा

Pune Traffic Advisory Today: दिल्ली में हुए कॉक्रोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद अभिजीत दिपके की ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ बुधवार शाम 4 बजे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में अपना दूसरा विरोध प्रदर्शन करेगी. इस प्रदर्शन में आविष्कारक और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल होंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे. हालांकि कोई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, लेकिन पुणे के लोग अभी से सवाल पूछ रहे हैं.

क्या आज लगेगा पुणे में जाम

SPPU कैंपस में अंबेडकर प्रतिमा के पास शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच होने वाले इस विरोध प्रदर्शन को यूनिवर्सिटी और पुणे पुलिस दोनों से मंज़ूरी मिल गई है. पुणे सिटी पुलिस के अधिकार क्षेत्र में 22 जून तक निषेधाज्ञा लागू है, इसलिए आयोजकों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को कहा गया है. पुणे की सड़कों पर अक्सर लगने वाले जाम को देखते हुए, बुधवार शाम यूनिवर्सिटी इलाके से गुज़रने वाले लोगों को पहले से योजना बना लेनी चाहिए.

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‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ने क्यों खोला मोर्चा

यह राजनीतिक पेज तब बनाया गया था जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उन बेरोजगार युवाओं को ‘कॉकरोच’ कहा था जो मीडिया प्रोफेशनल, एक्टिविस्ट और RTI वर्कर बन जाते हैं. CJP ने 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपना पहला विरोध प्रदर्शन किया था, जिसे सोशल मीडिया पर भारी समर्थन मिला था. बुधवार को पुणे में होने वाला विरोध प्रदर्शन NEET-UG पेपर लीक और CBSE मूल्यांकन के मुद्दों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेगा.

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