Pune School Holiday: क्या कल पूने में बंद रहेगा स्कूल? जानें लेटेस्ट अपडेट

Pune School Holiday: पुणे में भारी बारिश जारी है, इंडिया मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम की वजह से 7 जुलाई को सात तालुका के कई स्कूल बंद रहे. फिलहाल, 8 जुलाई के लिए पुणे के सभी स्कूलों और कॉलेजों में जिले भर में छुट्टी की घोषणा नहीं की गई है. क्लास बंद करने का कोई भी फैसला स्थानीय मौसम की स्थिति और जिला प्रशासन द्वारा जारी नए निर्देशों पर निर्भर करेगा. मानसून के मौसम में, अगर भारी बारिश, बाढ़ या ट्रांसपोर्ट में रुकावट से छात्रों को खतरा होता है, तो जिला अधिकारी स्कूल की छुट्टियां घोषित कर सकते हैं. IMD अलर्ट और स्थानीय स्थितियों की समीक्षा के बाद हाल ही में मुंबई और ठाणे में भी इसी तरह के फैसले लिए गए थे.

पुणे में 7 जुलाई को स्कूल क्यों बंद थे?

पुणे के जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने लगातार भारी बारिश और IMD के ऑरेंज अलर्ट की वजह से 7 जुलाई को सात तालुका के स्कूलों में छुट्टी घोषित की. यह बंदी जुन्नार, अंबेगांव, खेड़, मावल, मुलशी, राजगढ़ और भोर के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर लागू थी. पुणे शहर और आस-पास के शहरी इलाकों के स्कूल खुले रहे.

पुणे के लिए IMD का लेटेस्ट मौसम का अनुमान क्या है?

आईएमडी ने पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश, आंधी-तूफान और तेज़ हवाओं की चेतावनी दी गई है. अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है, जिससे कमज़ोर इलाकों में पानी भरने, बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाएगा. अधिकारियों ने लोगों को बेवजह यात्रा करने से बचने और अलर्ट रहने की सलाह दी है.

भारी बारिश से कई दुखद घटनाएं

पिछले दो दिनों में पुणे ज़िले में भारी बारिश से कई दुखद घटनाएं हुई हैं. पाटन में लैंडस्लाइड में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पिंपरी-चिंचवाड़ में दीवार गिरने से एक और व्यक्ति की जान चली गई. खेड़ तहसील में पानी के तेज़ बहाव में बहकर एक मोटरसाइकिल सवार की भी मौत हो गई. मावल तहसील के पाताल गांव में एक और लैंडस्लाइड में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य के फंसे होने की आशंका है. नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स (NDRF) बचाव अभियान चला रहा है.

पुणे में जुलाई के पहले छह दिनों में 264.8 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो पूरे महीने की सामान्य बारिश से पहले ही ज़्यादा है. लगातार बारिश की वजह से जिले के कई हिस्सों में पानी भर गया है, ट्रैफिक जाम हो गया है और लैंडस्लाइड की चिंता है.

इंडिगो ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि खराब मौसम की वजह से पुणे और मुंबई आने-जाने वाली फ़्लाइट्स में देरी या रुकावट आ सकती है. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ़्लाइट का स्टेटस चेक कर लें.

ज़िला प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने और जब तक ज़रूरी न हो, पानी वाली सड़कों या लैंडस्लाइड वाले इलाकों से यात्रा करने से बचने की अपील की है. लोगों से कहा गया है कि वे मौसम की ऑफिशियल एडवाइज़री का पालन करें और किसी भी इमरजेंसी की जानकारी तुरंत लोकल अधिकारियों को दें क्योंकि भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है.