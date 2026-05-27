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पुणे पोर्शे केस के आरोपियों ने मनाया जश्न? अग्रवाल परिवार ने दिया स्पष्टीकरण, कहा- वायरल वीडियो…

Pune Porsche Crash: पुणे पोर्शे केस के आरोपियों के जश्न मनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको लेकर अग्रवाल परिवार ने स्पष्टीकरण जारी किया है.

By: Sohail Rahman | Published: May 27, 2026 9:34:07 PM IST

पुणे पोर्शे केस के आरोपियों के जश्न मनाने का वीडियो पुराना है.
पुणे पोर्शे केस के आरोपियों के जश्न मनाने का वीडियो पुराना है.


Pune Porsche Crash: पुणे पोर्श क्रैश मामले में दो लोगों की मौत के दो साल बाद बुधवार को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अग्रवाल परिवार को जश्न मनाते हुए दिखाया गया. विभिन्न न्यूज़ चैनलों पर वीडियो दिखाए जाने के बाद अग्रवाल परिवार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वीडियो को संदर्भ से हटाकर दिखाया गया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुणे पोर्श क्रैश के आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा यह वीडियो 2023 का है, यानी घटना से एक साल पहले का है.

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कथित वीडियो के बारे में तथ्यात्मक बात यह है कि यह वीडियो 2 सितंबर 2023 को एक कार्यक्रम के दौरान शूट किया गया था, जो मेरी शादी की 25वीं सालगिरह का जश्न था और गोवा में मनाया गया था. उन्होंने आगे कहा कि ये खबरें कि परिवार जेल से उनकी रिहाई का जश्न मना रहा था, झूठी और गलतफहमी पर आधारित हैं.

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वायरल वीडियो में क्या है?

सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुए इस वीडियो में अग्रवाल परिवार को नाचते-गाते और जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है. हालांकि इस वीडियो को इस कैप्शन के साथ फैलाया गया कि परिवार अग्रवाल के ज़मानत पर रिहा होने का जश्न मना रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में अग्रवाल को रिश्तेदारों के साथ नाचते हुए देखा जा सकता है. ऐसा लगता है कि यह किसी रेस्टोरेंट में हुई पार्टी है, जहां मेहमान तालियां बजाकर और शोर मचाकर उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं. इस वीडियो पर ऑनलाइन काफी प्रतिक्रियाएं भी आईं. जिसमें क्रैश के पीड़ितों के परिवारों की आलोचना भी शामिल थी.

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पीड़ितों ने क्या कहा?

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए पीड़ितों में से एक अश्विनी कोष्टा के पिता सुरेश कोष्टा ने इस जश्न और न्यायिक प्रक्रिया दोनों की आलोचना की. उन्होंने ANI से बात करते हुए कहा कि वे आम नागरिकों का मज़ाक उड़ा रहे हैं और आरोप लगाया कि आरोपियों में कानून का कोई डर नहीं है. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फ़ैसला देना चाहिए जिससे लोगों में कानून का डर पैदा हो. अगर हाई कोर्ट द्वारा दी गई सज़ा को बाद में पलट दिया जाता है, तो इससे गलत संदेश जाता है.

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क्या था पुणे पोर्शे क्रैश केस?

19 मई 2024 को शराब के नशे में धुत 17 साल के एक लड़के ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे पुणे के कल्याणी नगर इलाके में दो IT प्रोफेशनल्स अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई. इस घटना के सामने आने के बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिला था और सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोपों की कई जांचें शुरू हो गईं. अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि परिवार ने 17 वर्षीय ड्राइवर के ब्लड टेस्ट के नतीजों में हेरफेर करने के लिए पैसे दिए थे. फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में तीन आरोपियों को ज़मानत दे दी. 10 मार्च 2026 को आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को ज़मानत मिल गई.

Tags: viral video
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