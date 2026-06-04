Home > देश > Pune: नकली शराब बेचकर आरोपी ने बनाया गैर कानूनी मकान, अब बुलडोजर ने कर दिया मलबे में तब्दील

Pune: नकली शराब बेचकर आरोपी ने बनाया गैर कानूनी मकान, अब बुलडोजर ने कर दिया मलबे में तब्दील

PCMC Bulldozer Action: पुणे जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी गुरुमंगल सिंह करनैल सिंह विरका का गुरुवार को गैर कानूनी घर गिराया गया. इस घटना के बाद आरोपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है.

By: Shristi S | Published: June 4, 2026 4:52:14 PM IST

पुणे जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी गुरुमंगल सिंह के घर चला बुलडोजर
पुणे जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी गुरुमंगल सिंह के घर चला बुलडोजर


Pune Poisonous Liquor Case: महाराष्ट्र के पुणे जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी गुरुमंगल सिंह करनैल सिंह विरका का गुरुवार को गैर कानूनी घर गिराया गया. इस घटना के बाद आरोपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. 

आरोप है कि फुगेवाड़ी में घर कथित तौर पर नगर निगम की मंज़ूरी के बिना बनाया गया था. रिकॉर्ड में कोई ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन या कंस्ट्रक्शन परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद पिंपरी-चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की.

You Might Be Interested In

आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई

PCMC की अधिकारी अन्ना बोडाडे के अनुसार, फुगेवाड़ी में स्थित इस बंगले का निर्माण 2002 के बाद, नगर निगम से बिना कोई कानूनी मंज़ूरी लिए किया गया था. यह संपत्ति न तो आधिकारिक तौर पर PCMC में पंजीकृत थी, और न ही इसके निर्माण से पहले कोई निर्माण अनुमति प्राप्त की गई थी.

24 घंटे का मिला था अल्टीमेटम

बुधवार को जारी नोटिस में, गुरुमंगल सिंह विरका को निर्देश दिया गया था कि वह 24 घंटे के भीतर स्वेच्छा से उस ढांचे को गिरा दे. नगर निगम प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि यदि तय समय सीमा के भीतर निर्माण को नहीं हटाया गया, तो निगम बुलडोज़र का इस्तेमाल करके उसे गिराने की कार्रवाई करेगा.

नकली शराब कांड की जांच के दौरान हुआ खुलासा

रिपोर्टों के अनुसार, नकली शराब त्रासदी की जांच के दौरान, पुलिस और प्रशासन आरोपी की संपत्तियों और संबंधित दस्तावेजों की भी बारीकी से जांच कर रहे थें. इसी जांच के दौरान, विचाराधीन संपत्ति की पहचान एक अनाधिकृत निर्माण के रूप में हुई. इसके बाद, नगर निगम ने दंडात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जाएगी.

यह गौरतलब है कि हाल ही में पुणे और पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र में नकली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई थी. इस घटना के सामने आने के बाद, पुलिस ने गुरुमंगल सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया. चल रही जांच में अवैध शराब के व्यापार के विभिन्न पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है. जहरीली शराब के इस हादसे में अब तक 15 मौतें हो चुकी हैं, जबकि चार पीड़ितों की हालत अस्पताल में गंभीर बनी हुई है.

Tags: bulldozer actionMaharashtrapune news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस एक्ट्रेस ने 15 की उम्र में कर ली थी...

June 4, 2026

इन एक्ट्रेसेस ने तलाक के बाद नहीं की दूसरी शादी

June 4, 2026

Monsoon 2026: बारिश के मौसम में रेड अलर्ट!

June 4, 2026

मोटापे का ब्रह्मास्त्र, मक्खन जैसे पिघलेगी चर्बी

June 4, 2026

कौन हैं डीके शिवकुमार की खूबसूरत बेटी?

June 4, 2026

क्या आपने कभी सुने हैं इन अजीब नामों वाले आम?

June 4, 2026
Pune: नकली शराब बेचकर आरोपी ने बनाया गैर कानूनी मकान, अब बुलडोजर ने कर दिया मलबे में तब्दील

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pune: नकली शराब बेचकर आरोपी ने बनाया गैर कानूनी मकान, अब बुलडोजर ने कर दिया मलबे में तब्दील
Pune: नकली शराब बेचकर आरोपी ने बनाया गैर कानूनी मकान, अब बुलडोजर ने कर दिया मलबे में तब्दील
Pune: नकली शराब बेचकर आरोपी ने बनाया गैर कानूनी मकान, अब बुलडोजर ने कर दिया मलबे में तब्दील
Pune: नकली शराब बेचकर आरोपी ने बनाया गैर कानूनी मकान, अब बुलडोजर ने कर दिया मलबे में तब्दील