पिकनिक मनाने आए 4 युवक आखिर क्यों तब्दील हो गए लाश में, 3 ने पकड़ रखी थी एक-दूसरे की गर्दन

Pune News: सेल्फी लेने का शौक जुनून बन जाए तो वह जानलेवा बना साबित होता है. अक्सर देखने को मिलता है कि लोग सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान तक गंवा देते हैं. ऐसा ही एक दर्दनाक मामला महाराष्ट्र के पुण से सामने आया है. पुणे के मावल इलाके के जाधववाड़ी बांध में सेल्फी लेते समय 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई. चारों आपस में दोस्त भी थे. बताया जा रहा है कि सेल्फी लेने के दौरान एक युवक के फिसलने पर उसे बचाने गए बाकी दोनों भी डूब गए. जान गंवाने वाले सभी तीनों मृतक भोसरी के रहने वाले थे. वहीं, एक दिन पहले ही पवना नदी में एक और युवक की जान गई, जिससे कुल चार युवकों की मौत से इलाके में मातम छा गया. जान गंवाने वालों की पहचान अजय गरुडे, अनिकेत पवार और संतोष येडके के रूप में हुई है. तीनों दोस्त मावल घूमने आए थे और हादसे का शिकार हो गए.

सेल्फ लेने में थे मशगूल, फिसल गया पांव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों दोस्त (अजय गरुडे, अनिकेत पवार और संतोष येडके) पुणे के मावल इलाके में बांध के किनारे गए थे. खबरों के मुताबिक, यह हादसा तब हुआ जब वे सेल्फ़ी लेने में मशगूल थे. अजय गरुडे, अनिकेत पवार और संतोष येडके घूमने के लिए मावल आए थे. सेल्फ़ी लेने के लिए पानी में खड़े होने के दौरान तीनों से एक एक गहरे पानी में फिसल गया; उसे बचाने की कोशिश में बाकी दो भी डूब गए.

पिकनिक मनाने आए थे

मिली जानकारी के अनुसार, अजय गरुडे, अनिकेत पवार और संतोष येडके पुणे के मावल तहसील में पिकनिक मनाने का कार्यक्रम बनाकर आए थे. सेल्फी लेने के चक्कर में उनमें तीन लोग बांध के पानी डूब गए. यह हादसा जाधववाड़ी बांध पर दोपहर करीब तीन बजे हुआ. पुलिस ने बताया कि पुणे के भोसारी से छह दोस्तों का समूह पिकनिक मनाने वहां पहुंचा था. इस दौरान सभी घुटनों तक गहरे पानी में खड़े होकर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक, जो किनारे पर खड़ा था, फिसलकर गहरे पानी में गिर गया. दरअसल, दोस्तों ने एक-दूसरे की गर्दन पकड़ रखी थी, इसलिए वे एक के बाद एक पानी में गिरते गए और डूबने लगे.

एनडीआरएफ ने बरामद किए सभी के शव

मौके पर पहुंचे स्थानीय बचाव दल, वन्यजीव रक्षक मावल संस्था और शिवदुर्ग बचाव दल, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे.उन्होंने तलाशी अभियान चलाया और बांध में डूबे तीन दोस्तों के शव बरामद किए.