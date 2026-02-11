Pune: पुणे के शख्स ने बनाई ‘मैरेज मैनेजमेंट’ एक्सेल शीट! तयशुदा शादी का पूरा डेटा एक क्लिक में

Arranged Marriage: पुणे का एक 28 साल का आदमी अपनी अरेंज मैरिज ढूंढने के अनोखे लेकिन आसान तरीके के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जब उसके माता-पिता ने उसे शादी करने का सुझाव दिया, तो उसने एक एक्सेल स्प्रेडशीट बनाकर होने वाली दुल्हनों पर नज़र रखने का फैसला किया. शीट में दिलचस्पी रखने वाली महिलाओं के पहले नाम, फ़ोन कॉल की डिटेल्स और उनका फ़ीडबैक लिस्ट किया गया है. विकास एक मेटल कंपनी में प्रोक्योरमेंट एनालिस्ट के तौर पर काम करता है. वो असल में हरियाणा का रहने वाला है और लगभग दस साल से अपने परिवार के साथ पुणे में रह रहा है. पिछले कुछ समय से, उसके माता-पिता उसे लगातार शादी करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं.

लड़की ढूंढने के लिए बनाई स्प्रेडशीट

विकास के मुताबिक, उसने यह स्प्रेडशीट खास तौर पर अपने माता-पिता की आसानी के लिए बनाई है. उसने बताया कि वो लगभग पांच महीने से एक मैच ढूंढ रहा है. जब भी उसके माता-पिता उसे किसी लड़की का नंबर या जानकारी भेजते हैं, तो वो उसी दिन शाम तक पूरी बातचीत का अपडेट मांगते हैं. चीज़ों को ऑर्गनाइज़ रखने और सारी जानकारी एक जगह रिकॉर्ड करने के लिए, उसने यह स्प्रेडशीट बनाना सबसे अच्छा समझा ताकि पूरी प्रोग्रेस को आसानी से मॉनिटर किया जा सके. इसके अलावा विकास ने कहा कि उनके माता-पिता अब तक की स्थिति से खुश हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उनके कई दोस्त, जो अरेंज मैरिज की तैयारी कर रहे हैं, उनका तरीका देखने के बाद इसी तरह का ट्रैकर इस्तेमाल करने लगे हैं.

Petrol Diesel Price 11 Feb 2026: 11 फरवरी के लिए जारी हुईं नई कीमतें, नोट करें किन शहरों में गिरे दाम

सोशल मीडिया रिएक्शन

दूल्हे को ये आइडिया तब चर्चा का विषय बन गया जब विकास ने इंस्टाग्राम पर अपनी स्प्रेडशीट का एक वीडियो पोस्ट किया. साथ ही आपको बता दें कि कई लोगों ने उनके तरीके की तारीफ की, जबकि कुछ यूज़र्स ने बताया कि उन्होंने लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया है और कुछ सुधार भी सुझाए हैं.एक यूज़र ने कमेंट किया, “शानदार. अच्छा आइडिया.” एक और यूज़र ने बताया कि उसने भी ऐसा किया है. एक तीसरे यूज़र ने लिखा, “यह कमाल का है.”

Ajit Pawar Death: हादसा नहीं, पूरी प्लानिंग! अजित पवार की मौत को लेकर रोहित पवार का बड़ा बयान