Home > देश > Pune: पुणे के शख्स ने बनाई ‘मैरेज मैनेजमेंट’ एक्सेल शीट! तयशुदा शादी का पूरा डेटा एक क्लिक में

Pune: पुणे के शख्स ने बनाई ‘मैरेज मैनेजमेंट’ एक्सेल शीट! तयशुदा शादी का पूरा डेटा एक क्लिक में

Arranged Marriage: पुणे का एक 28 साल का आदमी अपनी अरेंज मैरिज ढूंढने के अनोखे लेकिन आसान तरीके के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जब उसके माता-पिता ने उसे शादी करने का सुझाव दिया, तो उसने एक एक्सेल स्प्रेडशीट बनाकर होने वाली दुल्हनों पर नज़र रखने का फैसला किया.

By: Heena Khan | Last Updated: February 11, 2026 11:53:08 AM IST

पुणे के एक व्यक्ति ने महिलाओं के साथ तयशुदा शादियों के बारे में जानकारी रखने के लिए एक्सेल शीट बनाई
पुणे के एक व्यक्ति ने महिलाओं के साथ तयशुदा शादियों के बारे में जानकारी रखने के लिए एक्सेल शीट बनाई


Arranged Marriage: पुणे का एक 28 साल का आदमी अपनी अरेंज मैरिज ढूंढने के अनोखे लेकिन आसान तरीके के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जब उसके माता-पिता ने उसे शादी करने का सुझाव दिया, तो उसने एक एक्सेल स्प्रेडशीट बनाकर होने वाली दुल्हनों पर नज़र रखने का फैसला किया. शीट में दिलचस्पी रखने वाली महिलाओं के पहले नाम, फ़ोन कॉल की डिटेल्स और उनका फ़ीडबैक लिस्ट किया गया है. विकास एक मेटल कंपनी में प्रोक्योरमेंट एनालिस्ट के तौर पर काम करता है. वो असल में हरियाणा का रहने वाला है और लगभग दस साल से अपने परिवार के साथ पुणे में रह रहा है. पिछले कुछ समय से, उसके माता-पिता उसे लगातार शादी करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं.

You Might Be Interested In

लड़की ढूंढने के लिए बनाई स्प्रेडशीट 

विकास के मुताबिक, उसने यह स्प्रेडशीट खास तौर पर अपने माता-पिता की आसानी के लिए बनाई है. उसने बताया कि वो लगभग पांच महीने से एक मैच ढूंढ रहा है. जब भी उसके माता-पिता उसे किसी लड़की का नंबर या जानकारी भेजते हैं, तो वो उसी दिन शाम तक पूरी बातचीत का अपडेट मांगते हैं. चीज़ों को ऑर्गनाइज़ रखने और सारी जानकारी एक जगह रिकॉर्ड करने के लिए, उसने यह स्प्रेडशीट बनाना सबसे अच्छा समझा ताकि पूरी प्रोग्रेस को आसानी से मॉनिटर किया जा सके. इसके अलावा विकास ने कहा कि उनके माता-पिता अब तक की स्थिति से खुश हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उनके कई दोस्त, जो अरेंज मैरिज की तैयारी कर रहे हैं, उनका तरीका देखने के बाद इसी तरह का ट्रैकर इस्तेमाल करने लगे हैं.

Petrol Diesel Price 11 Feb 2026: 11 फरवरी के लिए जारी हुईं नई कीमतें, नोट करें किन शहरों में गिरे दाम

You Might Be Interested In

सोशल मीडिया रिएक्शन

दूल्हे को ये आइडिया तब चर्चा का विषय बन गया जब विकास ने इंस्टाग्राम पर अपनी स्प्रेडशीट का एक वीडियो पोस्ट किया. साथ ही आपको बता दें कि कई लोगों ने उनके तरीके की तारीफ की, जबकि कुछ यूज़र्स ने बताया कि उन्होंने लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया है और कुछ सुधार भी सुझाए हैं.एक यूज़र ने कमेंट किया, “शानदार. अच्छा आइडिया.” एक और यूज़र ने बताया कि उसने भी ऐसा किया है. एक तीसरे यूज़र ने लिखा, “यह कमाल का है.”

Ajit Pawar Death: हादसा नहीं, पूरी प्लानिंग! अजित पवार की मौत को लेकर रोहित पवार का बड़ा बयान

You Might Be Interested In
Tags: arrange marriagepune newsWedding Season
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026
Pune: पुणे के शख्स ने बनाई ‘मैरेज मैनेजमेंट’ एक्सेल शीट! तयशुदा शादी का पूरा डेटा एक क्लिक में

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pune: पुणे के शख्स ने बनाई ‘मैरेज मैनेजमेंट’ एक्सेल शीट! तयशुदा शादी का पूरा डेटा एक क्लिक में
Pune: पुणे के शख्स ने बनाई ‘मैरेज मैनेजमेंट’ एक्सेल शीट! तयशुदा शादी का पूरा डेटा एक क्लिक में
Pune: पुणे के शख्स ने बनाई ‘मैरेज मैनेजमेंट’ एक्सेल शीट! तयशुदा शादी का पूरा डेटा एक क्लिक में
Pune: पुणे के शख्स ने बनाई ‘मैरेज मैनेजमेंट’ एक्सेल शीट! तयशुदा शादी का पूरा डेटा एक क्लिक में