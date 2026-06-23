Home > देश > Pune Lohagad Fort Murder Case: मंगेतर सिया ने दिया केतन गोयल को 400 फुट ऊंचाई से धक्का, प्रेमी चेतन ने बनाया था प्लान, पुणे मर्डर में चौंकाने वाला खुलासा

Pune Lohagad Fort Murder Case: मंगेतर सिया ने दिया केतन गोयल को 400 फुट ऊंचाई से धक्का, प्रेमी चेतन ने बनाया था प्लान, पुणे मर्डर में चौंकाने वाला खुलासा

Pune Lohagad Fort Murder Case:पुणे के पास ऐतिहासिक लोहगढ़ किले में 26 वर्षीय ट्रेकर केतन विशाल अग्रवाल की 400 फीट गहरी खाई में गिरने से हुई मौत का खुलासा हुआ तो राजा रघुवंशी मर्डर की याद आ गई.

By: JP Yadav | Last Updated: June 23, 2026 5:34:27 PM IST

Pune Lohagad Fort Murder Case: मंगेतर सिया ने दिया केतन गोयल को 400 फुट ऊंचाई से धक्का, प्रेमी चेतन ने बनाया था प्लान, फिर...
Pune Lohagad Fort Murder Case: मंगेतर सिया ने दिया केतन गोयल को 400 फुट ऊंचाई से धक्का, प्रेमी चेतन ने बनाया था प्लान, फिर...


Pune Lohagad Fort Murder Case: इंदौर (मध्य प्रदेश) के राजा रघुवंशी हत्याकांड की तरह अब महाराष्ट्र के पुणे से भी ऐसा ही मामला सामने आया है. फर्क इतना है कि राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मारा जबकि पुणे में मंगेतर ने हत्याकांड को अंजाम दिया. पुणे में रियल एस्टेट से जुड़े केतन की मंगेतर सिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर गुरुवार (18 जून, 2026) को उसे खाई में धकेल दिया. इससे केतन की जान चल गई. इसके बाद जांच की कड़ी में पुलिस ने हत्या के करीब पांच दिन के बाद ट्रैकर (पर्वतारोही) की मौत के इस मामले में दोनों हत्यारोपी (मंगेतर औक उसके प्रमी) को गिरफ्तार कर लिया. 

मंगेतर की साजिश के चलते अपनी जान गंवाने वाले रियल एस्टेट फर्म के निदेशक केतन विशाल अग्रवाल (Ketan Vishal Agarwal, Director of a real estate firm) की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए मंगलवार (23 जून, 2026) को उनकी मंगेतर और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया.

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इसी साल होनी थी सिया और केतन की शादी

 आरोप है कि मंगेतर ने साजिश के तहत अपने प्रेमी के साथ मिलकर केतन विशाल अग्रवाल को पुणे के लोहागढ़ किले से गहरी खाई में धकेल दिया. पहले इसे एक दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन जांच में हत्या की साजिश सामने आई. यह हत्याकांड बिल्कुल इंदौर के राजा रघुवंशी जैसा है जिसमें पत्नी सोनम रघुवंशी ने हनीमून मनाने के दौरान शिलॉन्ग (मेघालय) में साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी.  केतन की शादी इसी साल सिया गोयल से होनी थी. दोनों परिवारों ने उदयपुर (राजस्थान) में एक महल बुक कर भव्य शादी की तैयारियां की थीं.

खाई में मिला था केतन का शव

हत्या का यह पूरा मामला 18 जून का है.  गहुंजे (पुणे) के रहने वाले 26 वर्षीय केतन का शव किले के पास एक खाई में मिला था. इसका पता चलते परिवार के साथ-साथ पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया. पुलिस ने पहले बताया था कि केतन अपनी मंगेतर सिया और दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर थे. शुरुआत में जानकारी सामने आई थी कि केतल तस्वीरें लेने के दौरान करीब 400 फीट गहरी खाई में गिर गए थे.  इसके बाद मंगेतर सिया गोयल ने तत्काल इसकी जानकारी लोनावाला ग्रामीण पुलिस को दी.  

मंगेतर सिया ने अपने बयान में कहा था कि किले में सैर के दौरान केतन का पैर फिसला और खाई में गिर गए. इस मामले में पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज की थी. वहीं, संदेह के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा ने सिया के प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी को हिरासत में ले लिया. पूछताछ में सख्ती की गई तो वह टूट गया. 

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जांच के दौरान घूमी शक की सुई

पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल की मानें तो सिया का बयान और मौत के हालात संदिग्ध लग रहे थे. ऐसे में पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की. पुलिस टीम ने बैंक अकाउंट के साथ निजी संबंधों के साथ अन्य पहलू खंगाले. जांच के दौरान पुलिस को एक अहम जानकारी मिली. पुलिस को पता चला कि सिया गोयल का कोंढवा ( पुणे) के रहने वाले चेतन बाबूलाल चौधरी के साथ संबंध था. जांच में यह भी सामने आया कि सिया गोयल परिवार की रजामंदी के बावजूद केतन से शादी नहीं करना चाहती थी.

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सगाई होने के बाद बेचैन थी सिया

सगाई होने के बाद सिया ने केतन से दूरी बनाने का मन बनाया. प्रेमी चेतन ने केतन को खत्म करने की साजिश रची. साजिश के तहत सिया मंगेतर केतन को सैर के बहाने लोहागढ़ किले ले गई. यहां पर पूरा प्लान तैयार था. चेतन को बाद में उसी स्थान पर बुलाया गया. इसके बाद दोनों ने मिलकर केतन को किले से नीचे धकेल दिया, इससे उनकी मौत हो गई.  

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Tags: mumabi news
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