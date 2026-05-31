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Pune illegal liquor Case: शराब पीने से 24 लोगों की मौत; 21 अधिकारी सस्पेंड; मचा हड़कंप

Pune illegal liquor Case:हडपसर के कालेपदल इलाके में दो और लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 24 हो गई है. मरने वालों में 60 साल के विकास किसान केदारी और 45 साल के नीलेश घोलप शामिल हैं. इससे पहले, फुगेवाड़ी और उरुली कंचन इलाकों से भी मौतों की खबरें आई थीं.

By: Divyanshi Singh | Published: May 31, 2026 3:48:52 PM IST

पुणे जहरीली शराब कांड
पुणे जहरीली शराब कांड


Pune illegal liquor Case: महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवाड़ में ज़हरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है. इस दुखद घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है, जबकि कई अन्य लोगों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. घटना के बाद, राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस और राज्य आबकारी विभाग के 21 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर लापरवाही और निगरानी में कमी के लिए ये सस्पेंशन किए गए. प्रशासन का मानना ​​है कि अगर समय रहते असरदार कार्रवाई की गई होती, तो यह घटना टल सकती थी. इतनी बड़ी जान का नुकसान होने से बचा जा सकता था.

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24 हुई मरने वालों की संख्या 

हडपसर के कालेपदल इलाके में दो और लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 24 हो गई है. मरने वालों में 60 साल के विकास किसान केदारी और 45 साल के नीलेश घोलप शामिल हैं. इससे पहले, फुगेवाड़ी और उरुली कंचन इलाकों से भी मौतों की खबरें आई थीं. 5,929 लीटर मेथनॉल बरामद
जांच के दौरान, इस ज़हरीली शराब कांड के तार ठाणे ज़िले के भिवंडी से जुड़े हुए लग रहे हैं. फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भिवंडी में एक गोदाम पर छापा मारकर 5,929 लीटर मेथनॉल बरामद किया. शुरुआती जांच से पता चलता है कि इस मेथनॉल का इस्तेमाल ज़हरीली शराब बनाने में किया गया था.

अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार

राज्य आबकारी विभाग ने पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में बड़े पैमाने पर छापेमारी की और 4,480 लीटर गैर-कानूनी देसी शराब ज़ब्त की. इसके अलावा, शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले लगभग 42,000 लीटर केमिकल भी नष्ट कर दिए गए हैं. इस मामले में अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

पुणे की घटना के बाद, पूरे राज्य में गैर-कानूनी शराब के खिलाफ़ अभियान तेज़ हो गया है. नागपुर में, पुलिस और आबकारी विभाग ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें 43 जगहों पर छापेमारी की गई और 56 लोगों के खिलाफ़ केस दर्ज किए गए.

₹5-₹5 लाख की आर्थिक मदद

मृतकों के विसरा सैंपल फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद मौत की सही वजह पता चलेगी. राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को ₹5-₹5 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है.

गैर-कानूनी शराब की भट्टियों पर बुलडोजर 

पुणे ग्रामीण के मुलशी तालुका के रिहे, कटारखड़क, घोटावड़े, माले, अंबावने, भादास, मुथा और करमोली इलाकों में गैर-कानूनी शराब के अड्डों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 से 12 हाथ से बनी शराब की भट्टियां गिरा दीं.

पुलिस, एक्साइज डिपार्टमेंट और FDA की जॉइंट टीमें पूरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं. जांच एजेंसियां ​​यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि जहरीली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला मेथनॉल कहां से आया और इसकी सप्लाई चेन में कौन-कौन शामिल थे.

Tags: PUNE
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